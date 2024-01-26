Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.15 комментариев
Путин начал рабочую программу в Петербурге
Президент России Владимир Путин начал программу работы в Петербурге, куда он прибыл после визита в Калининградскую область.
Рабочая поездка главы государства в Северную столицу стартовала с посещения верфи «Балтийского завода», там он принимает участие в церемонии закладки пятого серийного универсального атомного ледокола «Ленинград», передает ТАСС.
Путин прибыл в Петербург после посещения Калининградской области, где поздравил студентов Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта с Татьяниным днем, пообщался с молодежью и обсудил проблемы развития региона на совещании по социально-экономическому развитию.
В ходе поездки Путин также ознакомился с проектами строительства университетского кампуса, получившего название «Кантиана», филиалов Третьяковской галереи и Большого театра. Кроме того, глава государства осмотрел «Онкологический центр Калининградской области», расположенный в поселке Родники Гурьевского района.