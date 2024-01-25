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    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    18 комментариев
    25 января 2024, 15:41 • Новости дня

    Путин осмотрел макет БФУ им. Канта в Калининграде

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин ознакомился с перспективами развития Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта в Калининграде, ректор вуза Александр Федоров продемонстрировал президенту макет будущего кампуса БФУ.

    Общая площадь создаваемых объектов на базе университете составляет 109 548 кв. метров, из них на жилье приходится 28 993 кв. метра, сообщает ТАСС.

    Ректор сообщил, что реализация проекта осуществляется в формате федеральной адресной инвестиционной программы. Его стоимость оценивается в 17,62 млрд рублей. Из федерального бюджета привлечено 16,35 млрд рублей, внебюджетных средств – 0,17 млрд рублей. Еще 100 млн рублей было предоставлено БФУ им. Канта в 2022 году на разработку проектно-сметной документации из регионального бюджета.

    Строительство началось с февраля 2023 года. По плану объекты должны быть введены в эксплуатацию в IV квартале 2025 года.

    23 января 2024, 16:14 • Новости дня
    Путин назвал многодетные семьи опорой России

    Путин: Многодетные семьи – опора России, воспитывают качества, на которых держится страна

    Путин назвал многодетные семьи опорой России
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин назвал многодетные семьи опорой России, отметив, что в них воспитываются качества, на которых держится семья и страна – «те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем».

    «Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом «семья». Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем», – передает РИА «Новости» слова Путина на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.

    По его словам, вся внутренняя политика, экономическая политика страны так или иначе связана с поддержкой семей, и все национальные программы «так или иначе крутятся вокруг семьи».

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

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    23 января 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи

    Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи

    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.

    Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.

    В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

    Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и  профессиональное обучение многодетных родителей.

    Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

    Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.

    Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.

    В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    23 января 2024, 17:50 • Новости дня
    Путин дал старт Году семьи
    Путин дал старт Году семьи
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

    Президент принял участие в торжественной церемонии открытия Года семьи в ходе всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», передает ТАСС.

    До этого глава государства общался с участниками всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    Президент в ноябре прошлого года подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Решение было принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

    Ранее сообщалось, что правительство России в 2024 году должно проработать и утвердить стратегию демографической и семейной политики до 2030 года.

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    23 января 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа» в Египте

    Путин и ас-Сиси дали старт строительству четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа»
    @ Росатом

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси по видеоконференцсвязи дали старт заливке бетона в основание энергоблока №4 первой в Египте атомной электростанции «Эль-Дабаа».

    Заливка первого бетона в фундамент здания, где расположится ядерный реактор, означает старт строительства всего нового энергоблока. После этого проект «Эль-Дабаа» развернется на полную мощность: одновременно будут возводиться все четыре блока атомной станции, передает РИА «Новости».

    АЭС «Эль-Дабаа» расположена в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению «3+» и соответствующими самым высоким международным требованиям эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 ГВт. Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС «Эль-Дабаа».

    Это первая для Египта атомная станция, но и для Росатома также особенный проект – не просто крупнейший заказ, но и пилотная в портфеле госкорпорации АЭС на Африканском континенте.

    В Кремле ранее отмечали, что Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

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    23 января 2024, 16:50 • Новости дня
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки
    @ М. Конанков/Octagon.Media/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководство страны продлит программу льготной семейной ипотеки, сказал президент Владимир Путин на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

    Президент, говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье, указал, что вопрос «не в деньгах», а в прозрачности операции, передает ТАСС.

    «Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье», – пояснил он. Путин отметил, что над этим предложением следует подумать.

    «Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена – продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем», – подчеркнул глава государства.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

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    25 января 2024, 14:13 • Новости дня
    Путин прилетел в Калининград

    Президент Путин прилетел в Калининград

    Путин прилетел в Калининград
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в четверг прилетел в Калининград.

    Известно, что у него запланирована встреча со студентами в университете Канта по случаю Татьяниного дня, а также совещание о развитии Калининградской области, передает РИА «Новости».

    Также отмечается, что глава государства проведет встречу с главой региона Антоном Алихановым.

    В Кремле подчеркнули, что поездка Путина в Калининградскую область не является каким-то намеком странам НАТО. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Россия не запрашивала у Литвы прямой воздушный коридор для пролета в Калининград.

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    23 января 2024, 17:34 • Новости дня
    Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
    Путин заявил о продлении субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что государство продолжит предоставлять многодетным семьям субсидию в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

    Глава государства поддержал мнение одной из участниц встречи о том, что эта субсидия является очень актуальной и важной, передает ТАСС.

    «Я согласен с вашей оценкой. Она эффективна. Ну, конкретно, семья просто получает деньги», – сказал Путин, пообещав, что меры поддержки будут продлены.

    Ранее Путин пообещал продлить программу льготной семейной ипотеки.

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    23 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин принял приглашение приехать в тундру и покататься на оленях

    Путин удивился скорости оленя и в шутку поинтересовался, не нужен ли ремень безопасности

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин удивился рассказу оленевода из Ямало-Ненецкого автономного округа о скорости северных оленей.

    Представитель региона в ходе встречи главы государства с семьями на форуме «Родные – любимые» пообещал прокатить Путина на трех белых оленях, передает ТАСС.

    «Быстро олень ездит?» – поинтересовался Путин. Получив ответ, президент удивился: «70 километров в час? Так быстро бегает?» Оленевод ответил, что животное бегает, «как спортсмены на лыжах». «Пояс безопасности не нужен?» – поинтересовался президент. «Не нужен», – заверил житель Ямала.

    Путин также ответил согласием на приглашение местного оленевода приехать в Ямало-Ненецкий автономный округ. «Постараюсь приехать обязательно, – пообещал президент. – Я был на Ямале у энергетиков. Но надо обязательно посмотреть, как оленеводы живут. Я постараюсь это сделать обязательно». В ответ на предложение побывать в настоящем чуме Путин ответил, что «в чуме был неоднократно».

    «Каждый в тундре ребенок ваше имя знает, – сказал президенту житель Ямала. – Очень тебя любят в тундре». Путин поинтересовался у него, как работают в регионе нефтяники. «Буровую вставляют, так чистенько делают, – рассказал оленевод. – Раньше в СССР все загрязняли, все железо набросали». «То есть об экологии заботятся», – подытожил президент.

    Ранее Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

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    23 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

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    23 января 2024, 20:19 • Новости дня
    Путин рассказал о вкладе башкир в защиту России в 1812 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Башкирия добровольно присоединилась к России, ее мужчины занимались охраной границ государства, башкиры старше 15 лет приняли участие в войне 1812 года, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских конкурсов.

    Владимир Путин на встрече с семьями в ходе форума «Родные – любимые» на ВДНХ попросил многодетную семью Ахмеровых из Башкирии спеть песню. Они исполнили фрагмент песни «Моя семья». Ахмеровы являются победителями всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья – хранитель традиций». 

    После этого глава государства поинтересовался у Ахмеровых, посетили ли они уже экспозицию республики на выставке «Россия». Узнав, что еще нет, Путин сказал, что стенд Башкирии полностью отражает величие республики. Глава государства отметил, что очень любит республику и ее жителей.

    «Башкирия, напомню историю, присоединилась добровольно, просила принять ее в Российское государство. И я много раз говорил, повторю еще раз: взяли на себя башкиры функции пограничной стражи, а в войну 1812 года вооружили всех своих молодых людей, посадили на коней, всех мужчин с 15 лет», – передает слова Путина официальный сайт главы государства. 


    В ходе общения  с участниками и победителями всероссийских конкурсов Путин также назвал Россию семьей семей.

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    23 января 2024, 18:22 • Новости дня
    Путин рассказал о своих родителях и полученном воспитании
    Путин рассказал о своих родителях и полученном воспитании
    @ Сергей Карпухин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов поделился воспоминаниями о том, как его воспитывали родители.

    «Что касается моей семьи, то как я рос... Как ни странно, они (родители) не давали мне никаких советов, никаких наставлений не делали. Но, как Макаренко в свое время говорил, лучшее воспитание – это личный пример», – сказал глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин рассказал, что для него образцом был отец, который развил в нем чувство ответственности и никогда не демонстрировал при нем пагубных привычек. «Во-первых, никогда, я хочу это подчеркнуть – никогда не видел отца пьяным. Вообще такого не было никогда. Я уж про маму не говорю. Я никогда не слышал от него ни одного бранного слова. Вообще», – поделился президент.

    Российский лидер добавил, что рос в атмосфере доброжелательности, любви, доброго отношения друг к другу и поддержки, подчеркнув, что именно это формирует морально-нравственную основу будущего полноценного человека.

    Во вторник президент Владимир Путин на выставке «Россия» на ВДНХ дал старт Году семьи в России.

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    23 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Путин назвал себя «специалистом поговорить»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов заявил, что является любителем поговорить.

    «Я – большой специалист поговорить, но мне бы хотелось вас послушать и услышать ваши оценки того, что мы делаем, как мы делаем», – сказал глава государства и призвал участников встречи высказать свои предложения по поддержке семей и усовершенствованию существующих мер, передает ТАСС.

    Ранее Путин признался, что встречи с военными придают ему сил.

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    22 января 2024, 20:14 • Новости дня
    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Политолог Станислав Корякин рассказал о появлении новых российских профсоюзов

    Эксперт: Путин является гарантом и арбитром для всех сторон в сфере трудовых отношений

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В России сейчас активно развиваются новые профсоюзы. Их появление является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Корякин. В понедельник Путин встретился с главой Федерации независимых профсоюзов Михаилом Шмаковым.

    «Внимание главы государства к сфере труда крайне важно, поскольку это весьма чувствительная тема из-за разных интересов у владельцев бизнеса и наемных работников. Именно защита интересов трудящихся всегда в приоритете у Путина, это базис для недопущения трудовых конфликтов в России как социальном государстве», – пояснил Станислав Корякин, политконсультант, член Общественного совета при Минприроды РФ, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии».

    «Профсоюзы – одна из немногих организованных общественных структур, которая досталась нам в наследство от Советского Союза. И функция этого объединения неизменна много десятилетий – это поддержка людей наемного труда. В этом процессе президент России выступает гарантом соблюдения прав и обязательств в трехстороннем сотрудничестве между работодателями, профсоюзами и государством. В необходимых случаях глава государства, безусловно, может выступать и арбитром для всех сторон. Он понимает, что права всех сторон должны быть защищены не только законодательно, но и организационно», – подчеркнул он.

    «Надо сказать, что сейчас активно развиваются новые профсоюзы, они снова актуальны в нашей стране. Недавно я узнал, что появился профсоюз арбитражных управляющих. Люди осознают, что у них общие профессиональные интересы, их надо защищать от других участников коммерческих и трудовых отношений. А это является показателем зрелости и развитости всей российской сферы труда и взаимоотношений между работодателями и наемными работниками», – резюмировал эксперт.

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым. Путин отметил: ФНПР существует 33 года, и за эти годы совместной работы федерация для правительства – часто неудобный партнер.

    «Но все-таки вы в целом подходите к решению вопросов социального характера с государственных позиций. Конечно, прежде всего исходя из интересов трудящихся, интересы которых вы должны защищать по закону и по смыслу самого существования профсоюзов. Но в целом государственный подход очень важен. Я надеюсь, что так и будет дальше в деятельности профсоюзов», – указал глава государства. Шмаков согласился, что «интересы государства и интересы трудящихся в целом совпадают».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что пока Запад вводит санкции, российская экономика продолжает ставить рекорды. Россия вошла в число трех стран мира, где выросла реальная заработная плата в 2023 году. В ежегодном докладе Международной организации труда (МОТ) говорится, что рост реальной заработной платы в России в 2023 году составил около 17%. В других странах G20 произошло снижение реальной заработной платы, особенно в Бразилии (6,9%), Италии (5%) и Индонезии (3,5%).

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    23 января 2024, 16:21 • Новости дня
    Путин рассказал о своем указе о статусе многодетных семей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с российскими семьями в рамках выставки «Россия» на ВДНХ прокомментировал подписанный им накануне указ о статусе многодетных семей.

    «Это действительно имеет практическое значение. Надеюсь, что это все сыграет должным образом с тем, чтобы многодетные семьи имели одинаковый статус по всей территории страны», – сказал президент, передает ТАСС.

    Путин добавил, что в этой сфере еще предстоит проделать большую работу, и подчеркнул, что власти старались собрать полный пакет мер поддержки семьи с момента беременности будущей мамы до достижения ребенком совершеннолетия.

    «Но теперь, если обратили внимание, для молодых людей, которые учатся на очном отделении до 23 лет, эти программы тоже будут продолжаться, будут продолжать действовать», – отметил он.

    Ранее Путин назвал многодетные семьи опорой России.

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    23 января 2024, 19:40 • Новости дня
    Эксперт: Проекты АЭС уровня «Эль-Дабаа» укрепляют позицию России в странах Глобального Юга

    Политолог Рудаков: Атомная энергетика – важный инструмент международной дипломатии России

    Эксперт: Проекты АЭС уровня «Эль-Дабаа» укрепляют позицию России в странах Глобального Юга
    @ РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Cтроительство российскими специалистами АЭС в Египте еще раз демонстрирует, что мировое развитие невозможно без России – нас нельзя изолировать не только из-за нашей географии, но и в силу нашего технологического потенциала и лидерства в атомной отрасли, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. Во вторник президент России Владимир Путин совместно с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси принял участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока № 4 АЭС «Эль-Дабаа».

    «Реализация таких масштабных проектов, как АЭС «Эль-Дабаа», показывает, что Россия принципиально укрепляет свои позиции в странах Глобального Юга. Это стало возможным благодаря реализации курса президента Владимира Путина на усиление позиций России как развитой и высокотехнологичной страны», – сказал Александр Рудаков, политолог, эксперт Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    «Энергетика – это один из флагманов и «моторов» нашей экономики, а также важный инструмент международной дипломатии. Наши атомные технологии – лучшие в мире. России удалось не просто сохранить советское наследие в этой сфере, но и приумножить его. В итоге такие проекты, как «Эль-Дабаа», становятся базисом для энергетического суверенитета, безопасности и экономического развития наших стран-партнеров на Глобальном Юге. Очевидно, что эти факторы повышают международный престиж России», – указал он.

    «Кроме того, строительство российскими специалистами АЭС в Египте еще раз демонстрирует, что мировое развитие невозможно без России. Оно показывает, что нас невозможно изолировать не только из-за нашей географии и ресурсов, но также в силу нашего технологического потенциала, нашего лидерства в атомной отрасли», – указал собеседник.

    «Заметьте, Россия строит АЭС именно в странах с большой долей промышленного производства и с быстрорастущим населением, например – в Турции, Бангладеш, Индии. Очевидно, что и новая АЭС в Египте будет питать промышленность и удовлетворит бытовые нужды демографически растущего Египта и его развивающейся экономики», – считает аналитик.

    Во вторник президент России Владимир Путин совместно с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси в режиме видеоконференции принял участие в церемонии заливки бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС «Эль-Дабаа» – первой в Египте. Станция строится на северном побережье Египте в 3,5 км от Средиземного моря и в 300 км от Каира. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4,8 тыс. мВт.

    Путин назвал проект флагманским и важнейшим для российско-египетских отношений, который внесет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу, поспособствует созданию современных производств, квалифицированных рабочих мест, решению социальных вопросов.

    «Энергоблоки на реакторах поколения 3+ ежегодно смогут производить до 37 млрд кВт*ч, что будет обеспечивать порядка 10% энергопотребления страны. Причем АЭС, в отличие от угольных и газовых электростанций, не будет выбрасывать в атмосферу диоксид углерода, что, безусловно, благотворно скажется на окружающей среде и здоровье людей», – сказал он.

    Кроме того, в российских вузах уже получили образование по ядерным специальностям более 90 египетских студентов и сейчас обучаются еще около 150 египтян.

    Также он коснулся сотрудничества России и Египта в целом. «Динамично растет двусторонний товарооборот, объем которого за 10 месяцев прошлого года увеличился на 20%. Реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, в сельском хозяйстве, в продовольственной кооперации. Ведется работа по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала», – рассказал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, какие решения позволили России серьезно укрепить свои позиции на Ближнем Востоке и в арабском мире.

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    Хамство в адрес Трампа станет «лебединой песней» Зеленского

    «Сначала подумай, а потом говори». Таким стал ответ президента Украины Владимира Зеленского Дональду Трампу на его предложения по урегулированию конфликта. Очевидно, Зеленский сказал это, не подумав о своей собственной участи. Подробности

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    Зачем ВСУ сбили самолет с украинскими военнопленными

    «Актом безумного варварства» назвали в МИД России новое преступление, совершенное ВСУ. На этот раз ПВО Украины не просто сбила российский военно-транспортный самолет, но вместе с тем уничтожила собственных сограждан – украинских военнопленных. У трагедии может быть и циничная политическая подоплека. Подробности

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    Победа России на Украине станет благом для всего мира

    «Мы получим увеличение количества друзей России» – такими словами эксперты описывают глобальные последствия, которые стоит ожидать по итогам победы России в украинской спецоперации. Эти последствия будут благоприятными не только для нашей страны, но и для мира в целом. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Украина уничтожает своих пленных

      Украинская пропаганда радостно объявила об уничтожении российского военно-транспортного самолета Ил-76 над Белгородской областью. Но вскоре выяснилось, что на его борту находились 65 военнопленных, которых ВС РФ должны были передать ВСУ в рамках обмена.

    • Когда Германия выйдет из ЕС

      Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель высказалась за проведение в Германии референдума о выходе из ЕС по британскому образцу. Это может произойти в том случае, если «Альтернатива» придет к власти, в чем лично Вайдель не сомневается и даже называет сроки возможной победы.

    • Покушение Зеленского на русские земли

      Указ Владимира Зеленского об «исторически населенных украинцами территориях РФ» в Совбезе России назвали «ходом, вызванным провалом на фронте». В чем смысл этого хода? И как его нужно воспринимать – как дешевый пиар или как серьезную угрозу?

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    • Развитие транспортной системы России в 2023 году

      Транспорт, одна из фундаментальных отраслей российской экономики, в 2023 году не просто выстоял, но и показал рост. Это касается и внутренних путей, и тех, что связывают Россию с внешним миром. О ключевых показателях достижений российского транспорта – в нашей инфографике.

    • Как растет популярность российских платежных систем

      Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике.

    • Самые растущие отрасли российской промышленности

      Российская промышленность переживает в последнее время бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. Какие отрасли растут быстрее всего – в нашей инфографике

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    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

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