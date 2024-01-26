Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.11 комментариев
Путин: Память о победе над нацизмом во Второй мировой священна для России
Россия всегда будет помнить, какой ценой далась Победа над нацизмом во Второй мировой войне и сколько горя эта война принесла, заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста.
Телеграмму главы государства главный раввин России Берл Лазар зачитал на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, передает ТАСС.
«Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества. Верность этим урокам, сбережение памяти о трагедии войны – принципиальная позиция нашего государства и общества, всего многонационального народа России. Эта память для нас священна», – указал Путин в приветствии.
Накануне Путин назвал священной память о подвиге жителей блокадного Ленинграда