Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?6 комментариев
Bloomberg: США опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году
Соединенные Штаты еще больше опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики мира, произошло это отчасти благодаря активности американских потребителей, пишут СМИ.
По данным Bloomberg, ВВП США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), Китая – на 4,6%. Издание делает вывод, что экономика США выходит из периода пандемии COVID-19 в лучшем положении, чем китайская, передает Прайм.
«Это поразительный поворот судьбы», – отметил экс-руководитель китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад. По его мнению, высокие показатели американской экономики и препятствия, с которыми сталкивается экономика Китая, делают предположения о том, что ВВП Китая когда-нибудь обгонит ВВП США, «менее очевидным».
В начале прошлого года эксперты прогнозировали рецессию в экономике США, поскольку ФРС пошла на резкое увеличение процентных ставок. В Китае, напротив, ожидался рост, поскольку экономика была полностью открыта для торговли после действовавших строгих ограничений в связи с COVID-19. На деле все произошло наоборот, говорится в публикации.
Экономика США, согласно опубликованным данным, завершила год с большим успехом, увеличившись на 3,3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию в четвертом квартале после роста на 4,9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю ФРС в 2%.
В то же время Китай борется с многолетним кризисом на рынке недвижимости и сталкивается с худшей полосой дефляции за последние 25 лет, добавляет издание.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что 2024 год может принести российской и мировой экономике целый ряд сюрпризов.