  • Новость часаВ России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
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    Как газ пойдет через Украину без контракта
    Опубликованы кадры с места крушения Ил-76
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначен комплекс экспертиз
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    Во Франции заявили об «огромной провокации» ЕК против фермеров
    Губернаторы 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать госграницу
    Глава Минфина США назвал сумму внешнего долга страны «пугающим числом»
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    6 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    33 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    11 комментариев
    26 января 2024, 11:38 • Новости дня

    Bloomberg: США опередили Китай в гонке за первую экономику мира в 2023 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединенные Штаты еще больше опередили Китай в гонке за звание крупнейшей экономики мира, произошло это отчасти благодаря активности американских потребителей, пишут СМИ.

    По данным Bloomberg, ВВП США в прошлом году вырос на 6,3% в номинальном выражении (без поправки на инфляцию), Китая – на 4,6%. Издание делает вывод, что экономика США выходит из периода пандемии COVID-19 в лучшем положении, чем китайская, передает Прайм.

    «Это поразительный поворот судьбы», – отметил экс-руководитель китайского подразделения МВФ Эсвар Прасад. По его мнению, высокие показатели американской экономики и препятствия, с которыми сталкивается экономика Китая, делают предположения о том, что ВВП Китая когда-нибудь обгонит ВВП США, «менее очевидным».

    В начале прошлого года эксперты прогнозировали рецессию в экономике США, поскольку ФРС пошла на резкое увеличение процентных ставок. В Китае, напротив, ожидался рост, поскольку экономика была полностью открыта для торговли после действовавших строгих ограничений в связи с COVID-19. На деле все произошло наоборот, говорится в публикации.

    Экономика США, согласно опубликованным данным, завершила год с большим успехом, увеличившись на 3,3% в реальном выражении с поправкой на инфляцию в четвертом квартале после роста на 4,9% в третьем. Инфляция возвращается к целевому показателю ФРС в 2%.

    В то же время Китай борется с многолетним кризисом на рынке недвижимости и сталкивается с худшей полосой дефляции за последние 25 лет, добавляет издание.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что 2024 год может принести российской и мировой экономике целый ряд сюрпризов.

    25 января 2024, 19:33 • Новости дня
    Эксперт: Украина попрощалась с Запорожской АЭС

    Эксперт Анпилогов: Заявление Украины о строительстве новых атомных энергоблоков – откровенное вранье

    Эксперт: Украина попрощалась с Запорожской АЭС
    @ Таисия Воронцова/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Планы строительства АЭС на Украине и в мирное время были фантазийными, а сейчас такие обещания можно считать враньем, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в сфере ядерной энергетики. О том, что на Хмельницкой АЭС планируется начать в этом году строительство новых энергоблоков, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    «Заявление о планах по строительству новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС не имеет ничего общего с реальностью. Это из той же серии, что и слова главы Rheinmetall о строительстве на Украине завода про производству танков «Леопард» или обещания Киева построить завод по производству турецких беспилотников Bayraktar», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание», эксперт в сфере атомной энергетики.

    «Подобные заявления – это система украинского вранья, по этому принципу сейчас работает местная власть. О таких обещаниях быстро забывают или перебивают другими столь же абсурдными планами, – продолжил эксперт. – Планы по строительству АЭС на Украине и в мирное время имели весьма фантазийный характер, потому что в бюджете никогда не было на это денег».

    По словам Анпилогова, Украина уже попрощалась с самой крупной в Европе Запорожской АЭС, которая с марта 2022 года находится под полным контролем России. «В энергобалансе Украины Запорожская АЭС – мнимая величина. В стране очень серьезно упало потребление энергии как в промышленности, так и в коммунальной сфере», – подчеркнул собеседник.

    Сегодня три атомные электростанции на территории, контролируемой Украиной, производят более 55% потребностей страны в электроэнергии. «Заявление о планах по строительству новых реакторов также частично связано с проблемой исчерпания ресурса действующих энергоблоков Ровенской и Южно-Украинской АЭС», – отметил Анпилогов.

    По его словам, на Южно-Украинской атомной электростанции все три энергоблока «подходят к пределу своего максимального срока эксплуатации», а на Ровенской АЭС проблема концентрируется на первом и втором энергоблоках, «для которых нет поставок топлива американской компании Westinghouse». Кроме того, много вопросов к конструкции энергоблоков на базе устаревших ВВЭР-440 (В-213).

    «Топливо для Ровенской АЭС производит только Росатом, взаимоотношения Киева с которым далеки от идеальных. Есть претензии к долгам, которые Украина, судя по всему, не собирается выплачивать. Поэтому первый и второй энергоблоки могут остаться без свежего ядерного топлива и прекратить выработку чуть меньше гигаватта, что потребует замещения», – отметил эксперт.

    Напомним, как заявил агентству Reuters министр энергетики Украины Герман Галущенко, в стране планируют летом или осенью 2024 года начать строительство на Хмельницкой АЭС четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать утраченные мощности Запорожской АЭС.

    Предполагается, что два блока, в том числе реакторы и сопутствующее оборудование, будут российского производства. Их Киев собирается импортировать из Болгарии. Производителем еще двух блоков якобы будет американская компания Westinghouse.

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    25 января 2024, 19:53 • Новости дня
    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы

    Журналист Time Шустер рассказал, как Запад предлагал Зеленскому скрыться за границей перед началом СВО

    СМИ: Запад предлагал Зеленскому сбежать или принять условия Москвы
    @ Global Look Press via ZUMA Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западные лидеры в день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности до начала СВО призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, заявил журналист Time Саймон Шустер.

    Подробности предложения Запада Шустер опубликовал в книге об украинском президенте The Showman («Шоумен»), пишет РБК.

    В книге Шустера говорится, что Зеленский якобы воспринял со злостью предложение Запада бежать с Украины, у него создалось впечатление, что союзники его бросили так же, как и во время его первых переговоров в ноябре 2019 года с президентом России Владимиром Путиным в Париже. По словам Шустера, Зеленский тогда ему сказал, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

    Шустер пишет, что перед своей речью в Мюнхене Зеленский встретился с американскими политиками во главе с вице-президентом Камалой Харрис, которые ему сообщили о «неизбежности вторжения». По словам журналиста, украинские власти не верили американским разведчикам, но решили использовать эту возможность, чтобы получить от Запада оружие.

    Зеленский заявил, что США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции и передать Киеву ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи, но Харрис посчитала такие предложения неприемлемыми.

    Журналист также пишет, что в Мюнхене многие западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и предлагали заключить сделку Киеву и Москве на условиях России, посредником вызвался выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который до этого встречался с Путиным в Москве.

    Зеленский понимал, что вступить в НАТО в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, но отдавать территории он не хотел, утверждает журналист.

    Ранее Шустер рассказал о жизни президента Украины в бункере в первые месяцы после начала российской спецоперации.

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    25 января 2024, 12:08 • Новости дня
    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет

    Сенатор Долгов: Поставщики ракет Украине стали соучастниками военных преступлений

    В Совфеде ответили Боррелю на призывы о поставке Украине дальнобойных ракет
    @ Philipp von Ditfurth/DPA/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина использует западное оружие для убийства мирных россиян, а также собственных граждан. Поэтому те, кто призывает к поставкам ВСУ дальнобойных ракет, становятся соучастниками военных преступлений офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в ЕС призвали поставить Украине дальнобойные ракеты.

    «Боррель – это провокатор и поджигатель войны. Вот так выглядит главный дипломат Евросоюза. Он призывает к поставкам дальнобойных ракет, которые будут использоваться для убийства россиян. Более того, украинская власть не жалеет и собственных граждан. ВСУ обстреливают свои же позиции, ПВО попадает в дома мирных жителей, а накануне был сбит самолет с украинскими пленными», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Сегодня никакого будущего у этого Евросоюза нет. Политически организация превратилась в филиал Госдепа США. Байдену перед грядущими президентскими выборами нужны провокации, и ЕС под давлением Вашингтона может совершенно спокойно поставить Украине оружие для таких акций», – отметил он.

    «Западные лидеры, поставляющие оружие Украине, – это соучастники военных преступлений. И они должны понести наказание за свои деяния. Вопрос остается только в форме ответственности, но это будет решаться уже после достижения целей СВО», – подчеркнул собеседник.

    «Однако наказание для таких лидеров может прийти и раньше. Собственные граждане не дадут этим политикам удержаться у власти. Например, ходят слухи о скорой отставке Шольца. Его партия теряет рейтинги, а сам канцлер стал «политическим трупом». Западные руководители – банкроты в глазах своих избирателей», – резюмировал Долгов.

    Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на Украину необходимо отправлять системы запуска ракет большой дальности и другие современные вооружения. Он добавил, что иногда действия ЕС были слишком медленными, поэтому ВСУ обеспечивались только основными боеприпасами.

    Дипломат отметил, что необходимо изменить парадигму и отойти от поддержки офиса Зеленского по принципу «столько, сколько необходимо». Он призвал Евросоюз наращивать усилия, «чтобы у Украины было все, пока она не одержит победу».

    Боррель подчеркнул, что смена парадигмы должна быть связана с «возрождением европейской оборонной индустрии». Он признал, что война на Украине показала, что этот сектор даже близко не готов к вызовам, с которыми столкнулся ЕС. По мнению политика, оборонные расходы сообщества увеличились на 40% по сравнению с минимумом 2014 года, но этого недостаточно, поскольку «победа Украины» является «лучшей гарантией безопасности в Европе».

    Напомним, днем ранее стало известно о крушении самолета Ил-76, который перевозил украинских пленных для обмена. В Минобороны заявили, что авиакатастрофа в Белгородской области является терактом, совершенным киевским режимом. Там подчеркнули, что украинское руководство знало о том, что в среду самолетом Военно-транспортной авиации украинские военнопленные будут доставлены в Белгород.

    Всего на борту было 65 пленных, перевозимых в регион для обмена, шесть членов экипажа самолета, а также трое сопровождающих. ВСУ поразили самолет с помощью зенитного ракетного комплекса, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале. В российском МИД заверили, что все соучастники теракта будут найдены и понесут наказание.

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    25 января 2024, 12:53 • Новости дня
    Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение

    «Российская газета»: Офицер ВСУ по ошибке пришел «с инспекцией» в российское подразделение и оказался в плену

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир штурмовой группы с позывным Лева рассказал о том, как российским военным удалось тихо и незаметно проникнуть в тыл противника в лесу, в результате чего в российский плен попал украинский офицер.

    Лева рассказал, что его группа получила задание проникнуть в тыл противника и занять участок леса вместе с обустроенным там опорным пунктом. Бойцы, по его словам, сработали настолько слаженно, что отряды ВСУ, находившиеся поблизости, ни о чем не догадались. В захваченный блиндаж вскоре явился офицер вооруженных сил Украины, командир подразделения, которое раньше его занимало. Он направлялся для «инспекции», но оказался в российском плену, пишет «Российская газета».

    «Он не ожидал нас увидеть – пришел вольготно: один, без охраны, с пистолетом», – рассказал Лева, отметив, что поначалу офицер принял российских военных за украинцев, которые вышли из повиновения, а потому «стал кричать» и «хвататься за оружие».

    Офицера утихомирили и отправились в разведку в направлении, откуда пришел украинец. В окопе с огневой точкой находились от пяти до десяти боевиков ВСУ. «Потрепали им нервы немножко: постреляли, покидали гранаты, – и оттянулись. Взяли еще людей, вернулись. Применили немного слаженности, чуть боевого духа и запрыгнули в окоп», – рассказал Лева, добавив, что с противником было покончено.

    Ранее российские танкисты рассказали, как уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.

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    25 января 2024, 18:06 • Новости дня
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    Эксперты: ВСУ уничтожили Ил-76 с пленными украинскими военными из засады
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство ПВО Украины, скорее всего, точно знало, во сколько и куда прибудет Ил-76 с украинскими военнопленными. Может быть, это не знал расчет, который пускал зенитную ракету, но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно, считают военные эксперты.

    Несмотря на то, что сбитый самолет принадлежал Воздушно-космическим силам, а экипаж состоял из офицеров, сам рейс был «стопроцентно мирным и стопроцентно беззащитным», поскольку перевозил военнопленных для заранее согласованного обмена, указывают авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах». По их мнению, катастрофа Ил-76 – военное преступление.

    «Это невозможно списать на ошибку, «дружественный огонь», пусть и в таком странном исходе, случайность. ВСУ подло, фактически из засады, расстреляли не крейсер, не танк, не платформу для пуска ракет. Они расстреляли мирняк. Де-юре это был военный рейс, несомненно. Де-факто – гражданский. Такой же, как Ту-154, сбитый Украиной над Черным морем в 2001-м. Такой же, как «Боинг», сбитый Украиной над Донбассом в 2014-м», – подчеркивают эксперты.

    Авторы полагают, что руководство ПВО Украины наверняка знало о том, во сколько и куда прибудет Ил-76 с военнопленными, и о том, какой груз на его борту. Однако об этом мог не знать расчет, осуществивший пуск ракеты. «Но те, кто дали приказ на пуск – знали определенно», – считают эксперты.

    Эксперты считают, что требование со стороны Владимира Зеленского «международного расследования» катастрофы указывает на причастность Киева к преступлению, иначе все бы было объяснено логикой уничтожения военного самолета противника. «Чего тут расследовать, если все произошло по законам войны. Само требование «расследования» – это саморазоблачение Киева», – резюмировали авторы публикации.

    Напомним, в среду Зеленский прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76 с пленными ВСУ, отметив, что Киев будет «настаивать на международном расследовании».

    Ранее во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76.

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    25 января 2024, 14:39 • Новости дня
    Во Франции сказали, как ВСУ могли сбить Ил-76

    France Info: Ил-76 могли сбить Украина при помощи ЗРК Patriot

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский транспортный самолет Ил-76 был сбит батареей ПВО Patriot («Пэтриот») американского производства, принадлежащей украинской армии, сообщил источник во французских военных кругах.

    Об этом говорится в сообщении радиостанции France Info. При этом другие детали и обоснование именно этой версии, которую привел источник, не приводятся, передает ТАСС.

    Между тем на месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. В оперативных службах отмечали, что это подтверждает внешнее воздействие на самолет. Кроме того, на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    25 января 2024, 15:46 • Новости дня
    Путин поздравил всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи в университете имени Канта в Калининграде поздравил студентов и преподавателей с Татьяниным днем.

    «Поздравляю вас, всех студентов, аспирантов, преподавателей», – сказал глава государства в начале встречи, передает РИА «Новости».

    День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, в этот день в 1755 году был учрежден первый российский вуз – Московский университет. В этот же день в 1791 году при нем освятили домовой храм святой мученицы Татьяны, а сама святая была объявлена покровительницей всего российского студенчества.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина со студентами в Калининграде.

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    25 января 2024, 21:17 • Новости дня
    Биолог предположил вид напавшего на людей в Курганской области животного

    Биолог Поярков предположил, что напавшим на людей в Курганской области животным был гибрид собаки и волка

    Биолог предположил вид напавшего на людей в Курганской области животного
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Напавшее на людей в Курганской области животное могло быть гибридом волка и собаки, такие звери не пугаются людей, сказал старший научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН, кандидат биологических наук Андрей Поярков.

    Напавшим животным мог оказаться гибрид волка и собаки, такие животные меньше боятся подходить к людям, сказал Поярков РИА «Новости».

    Напомним, несколько дней назад в Курганской области волк зашел в поселок и покусал четверых жителей. Одна женщина, защищавшая своего пса от напавшего хищника, погибла, троих человек положили в больницу. Напавшее животное ликвидировали.

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    25 января 2024, 15:27 • Новости дня
    Суд вынес приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге

    Суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии по делу об убийстве военкора Владлена Татарского

    Суд вынес приговор Треповой по делу о теракте в Петербурге
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении Дарьи Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), устроившей теракт в петербургском кафе, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

    Суд признал Трепову виновной в теракте, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, она приговорена к 27 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, передает РБК.

    В последнем слове Трепова заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». По словам девушки, она не знала, что в статуэтке, подаренной ей военкору, была взрывчатка, а думала, что там спрятано прослушивающее устройство. Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом 800 тыс. рублей.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек.

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    25 января 2024, 14:33 • Новости дня
    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты, предположительно, ракеты

    На месте крушения Ил-76 под Белгородом найдены фрагменты ракеты
    @ vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    На месте крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области найдены фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты, сообщили в оперативных службах.

    Источник ТАСС сообщил, что сейчас на месте ищут любые фрагменты самолета, металлические конструкции. Поиски ведутся на обширной территории.

    «На земле найдены элементы, подтверждающие внешнее воздействие на самолет», – сказал он, добавив, что найденные фрагменты отправят на экспертизу.

    Ранее стало известно, что на месте крушения Ил-76 обнаружены оба черных ящика воздушного судна.

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    25 января 2024, 13:54 • Новости дня
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    Актер Смольянинов заявил, что Ходорковский призвал его захватить власть в России
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Артур Смольянинов, внесенный в список иноагентов и экстремистов, заявил, что иноагент Михаил Ходорковский предлагал ему возвращаться в Россию и «захватывать власть». Об этом он заявил в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом).

    Ходорковский и Смольянинов встречались в Риге, рассказал актер в беседе с пранкерами. Они представились ему главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. Беседы опубликованы в их Telegram-канале.

    Ходорковский налаживает контакты с покинувшими Россию медийными персонами, он призывает их возвращаться домой и «захватывать власть».


    Также Смольянинов заявил, что готов выступать перед украинскими военнослужащими, но только если выступление пройдет не публично. Артист добавил, что хочет получить гражданство Украины «под ключ» для всей семьи.

    До этого бывший шеф-редактор «Коммерсанта» Андрей Васильев в беседе с Вованом и Лексусом заявил, что готов отдать свой гонорар на нужды киевского режима.

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    25 января 2024, 20:56 • Новости дня
    Российской компании разрешили купить бывшие активы Рината Ахметова

    Путин разрешил российской компании купить бывшие активы украинского миллиардера Ахметова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская компания «Лучшее решение» получила разрешение на приобретение бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова – предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская».

    Сделку одобрил президент России Владимир Путин, глава государства подписал соответствующее распоряжение, передает «Коммерсант».

    Украинская ДТЭК Ахметова приобрела предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» в 2012 году. В мае 2022 года стало известно, что эти компании отошли Сбербанку в счет погашения долгов. Впоследствии компании были проданы кипрской Valleyton Investments.

    В июне 2023 года руководство «Шахтоуправлением «Обуховская» и «Донским антрацитом» перешло к управляющей компании «Инвест капитал», зарегистрированной в Москве в 2021 году. Гендиректором и единственным владельцем компании значится Елена Карасева.

    АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, ее гендиректором является Максим Алимов. Уставной капитал компании составляет 4 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что на Украине число долларовых миллиардеров сократилось за год с девяти до двух, ими остались только Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.

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    25 января 2024, 21:25 • Новости дня
    Певица Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу
    Певица Лолита потеряла интерес к шоу-бизнесу
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Певица Лолита Милявская заявила, что ее больше не интересует шоу-бизнес, а также она не знает, состоятся ли ее концерты в рамках юбилейного тура.

    Вопрос об обмене концертов в городах России певица предложила задавать директорам площадок, передает ТАСС.

    Напомним, Лолита стала участницей вечеринки, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Встреча получила название «голая вечеринка», так как дресс-код предусматривал почти полное обнажение гостей.

    Ранее сообщалось об отмене половины концертов юбилейного тура артистки.

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    25 января 2024, 15:14 • Новости дня
    «Хезболла» атаковала стартовую площадку ПРО «Железный купол» в Израиле

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вооруженное крыло шиитской партии «Хезболла» нанесло удары по стартовой площадке ПРО «Железный купол» и радарной станции в Израиле.

    Удары были нанесены с помощью двух беспилотников-камикадзе по стартовой площадке, расположенной возле поселения Кфар-Блюм. Объекты получили повреждения, передает ТАСС.

    Ранее шииты поразили ракетами радиолокационную станцию на высотах Шебаа.

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    25 января 2024, 14:49 • Новости дня
    Лазарева объявила о разводе с Шацем
    Лазарева объявила о разводе с Шацем
    @ Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом) сообщила о разводе с супругом, шоуменом Михаилом Шацем (признан в РФ иноагентом).

    «Мы нахлебались всякого за эти годы. Но я помню свое обещание, что о нашем официальном разводе вы узнаете от меня лично», – сообщила Лазарева, обращаясь к подписчикам на своей странице в Facebook (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

    Она отметила, что это первый в истории России «развод иноагентов», и добавила, что остается в статусе иностранного агента, «а вот статус замужней женщины сменился на женщину свободную».

    Лазарева посоветовала подписчикам «не жить в несчастье», поскольку это «вредно для организма».

    Лазарева и Шац познакомились в январе 1991 года, поженились 17 июля 1998 года. Слухи о том, что пара рассталась, появились в декабре 2022 года. У пары трое детей.

    Ранее Лазарева жаловалась на то, что российские зрители ее разлюбили.

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