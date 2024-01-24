Назван ожидаемый срок начала выпуска самолета «Байкал»

Минвостокразвития: Производство самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Чекункова, «Байкал» будет выпускать уральская компания «УЗГА», самолеты планирует использовать дальневосточная компания «Аврора», с которой уже заключено соглашение до 2030 года на их поставку, передает РИА «Новости».

Министр отметил, что стоимость самолета будет зависеть от комплектации. «Мы рассчитываем, что в любом случае, какой бы стоимость «Байкала» ни была, на тарифах для людей это не скажется», – сказал он.

В ноябре Чекунков заявлял, что стоимость самолета «Байкал» составит свыше 200 млн рублей. В конце сентября вице-премьер – полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что, по предварительным оценкам, «Байкал» будет введен в эксплуатацию примерно через полтора года. Государственная транспортная лизинговая компания публиковала информацию о том, что флот «Авроры» будет пополнен самолетами «Байкал» в 2026–2030 годах.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Россия нашла деньги для колоссального рывка в авиапромышленности и разбиралась, какие самолеты должны заменить Boeing и Airbus, и готовы ли заводы так резко нарастить объемы выпуска отечественных лайнеров.