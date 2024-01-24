В Москве мать решила заказать убийство сына из-за наследства

В Москве мать решила заказать убийство сына за миллион рублей из-за наследства

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению ведомства, в Москве задержаны две женщины, обвиняемые в приготовлении к убийству по найму, передает РИА «Новости». По версии следствия, женщина и ее знакомая решили организовать убийство сына и затем поделить наследство.

Для поиска исполнителя убийства женщины обратились к своему знакомому и настойчиво склоняли мужчину «подыскать и привлечь за миллион рублей исполнителя убийства». Как сообщили в СК, соучастницы требовали совершить убийство с применением огнестрельного оружия, но мужчина предпочел обратиться в правоохранительные органы.

В ведомстве добавили, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий соучастницы получили «легендированную» информацию об исполнении убийства, в связи с этим одна из женщин передала знакомому 500 тыс. рублей, полученные от матери «убитого». Обе женщины в итоге были задержаны, а заказное убийство предотвращено.

Ранее в Подмосковье задержали 47-летнюю местную жительницу, по версии следствия, нанявшую киллеров для убийства своего отца ради недвижимости.