Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.2 комментария
Уволен связавший болезни с грехами директор Института общей генетики РАН
Директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев уволен с занимаемой должности, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков назначил исполняющим обязанности руководителя учреждения доктора биологических наук Андрея Мисюрина.
«С 24 января исполняющим обязанности директора Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН (ИОГен РАН) назначен доктор биологических наук Андрей Мисюрин. Кандидатура нового руководителя была согласована с Российской академией наук», – сообщила пресс-служба Минобрнауки, передает ТАСС.
В прошлом году экс-директор Института общей генетики РАН Александр Кудрявцев оказался в центре внимания общественности из-за его доклада на состоявшейся в марте III научно-богословской конференции «Бог – человек – мир», в котором утверждалось, что многие генетические болезни человека являются следствием грехов, в том числе первородного греха. Накануне Минобрнауки приняло решение о расторжении трудового договора с Кудрявцевым.