В Киеве и девяти областях Украины объявлена воздушная тревога

Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.6 комментариев
Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.6 комментариев
Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.4 комментария
Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.7 комментариев
Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления
«Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.
«В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.
«Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.
Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.
Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.
Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.
Пилот Романов: При крушении самолета в горах обычно никто не выживает
«Самолеты, особенно пассажирские, конструируются таким образом, чтобы можно было при отказе двигателей спланировать и совершить вынужденную посадку довольно благополучно, есть такое понятие, как качество самолета. Поэтому сесть даже при отказе двух двигателей, да еще и выжить, вполне реально, как мы видим», – говорит Романов.
Он объясняет, что пилот планирует все действия самолета на много километров вперед, что позволяет сориентироваться в стрессовой ситуации и изменить план, если это требуется в связи с той или иной ситуацией.
«Отказ сразу двух двигателей выглядит невероятно, конечно. Хотя это и довольно старенький самолет, но Falcon 10В считается довольно безопасной машиной. Поэтому несмотря на то, что они не дешевые, их предпочитают приобретать или арендовать бизнесмены для своих частных поездок», – делится эксперт.
Выжить при падении самолета в горах, по словам собеседника, это сказочное везение, поскольку вероятность остаться целым при таком крушении низкая. «При крушении, особенно в горах, обычно никто не выживает. Но в данном случае людям, скорее всего, повезло. Видимо, экипаж спланировал на какой-то холм или на какую-то более-менее ровную поверхность, не в лобовую в горы попали. И, полагаю, в данном случае опыт или мастерство пилотов спасло», – заключил Романов.
В воскресенье в Афганистане произошло крушение пассажирского самолета Falcon 10В, который направлялся в Москву. Сообщается, что на борту было шесть человек, четверо из них – члены экипажа – обнаружены живыми. По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.
Артист заявил, что это звание потеряло свою ценность. Он назвал настоящими народными артистами Юрия Яковлева, Михаила Ульянова и Евгения Евстигнеева. Также указал, что, например, Владимир Высоцкий, несмотря на свой статус, не получил при жизни госнаград, передает «Фонтанка.ру».
«Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», – заявил Ярмольник.
Ранее актер отказался от звания заслуженного артиста России в 1994, а в 2004-м – уже народного артиста.
Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО
«Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.
Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.
Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.
Стало известно о воевавших на стороне Украины 300 наемниках из Франции
По его данным, в ходе боевых действий уничтожено около 130 французов, убыли с украинской территории до 170 наемников. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции, передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.
Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. Парижу был заявлен протест. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.
«Военная хроника»: По объектам на Украине нанесен массированный ракетный удар
Предположительно, крылатыми ракетами Х-101/Х-555 удары наносит российская стратегическая авиация, передает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».
Сообщается о взрывах в Харьковской области, Сумах, Павлограде и Днепропетровске, а также в Киевской области и Житомире.
Хуситы заявили о ракетном ударе по судну ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе
Как указал Сариа в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами, передает ТАСС.
Ранее президент Джо Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии. Между тем администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает включить движение хуситов «Ансар Аллах» в перечень зарубежных террористических организаций.
Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной
Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.
Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.
Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.
Документом предлагается запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией, запретить въезд на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запретить во всех таможенных режимах железнодорожное сообщение для лиц, связанных с Россией, а также запретить плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом, передает РИА «Новости».
Напомним, в августе прошлого года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.
«По словам представителя Госдепартамента, Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Ну вот и все. И мы ждали ее возвращения в любой день. Теперь война неизбежна», – написал Медведев в своем микроблоге, (перевод по РИА «Новости»).
На шуточность сообщения указывает «плачущий от смеха» смайл.
По данным РИА «Новости», в понедельник, 22 января, представитель Госдепа заявил, что Россия не получит назад Аляску, проданную США в XIX веке. Заявление было сделано на брифинге в ответ на вопрос о выделении средств на юридическую защиту зарубежной недвижимости Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что российских дипломатов не пустили на военно-мемориальное кладбище на Аляске возложить цветы к могилам советских летчиков.
Председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте Блиновской, передает ТАСС.
Отмечается, что блогер нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста. Следствие полагает, что она общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома. Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.
Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей.
Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью
«Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.
«Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.
«С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.
«Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.
«Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.
«По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.
«Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.
«То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.
Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.
В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».
В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.
В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.
Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.
Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.
Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.
Боррель предупредил Алиева о последствиях в случае «нарушения суверенитета Армении»
Как указал Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, территориальные претензии Алиева вызывают серьезное беспокойство. По его словам, любое нарушение армянской территории и суверенитета будет иметь серьезные последствия для отношений Евросоюза с Азербайджаном, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет взаимных территориальных претензий.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.
SHOT: Порноактриса, показавшая грудь подросткам в клубе, привлекла внимание прокуратуры
Надзорное ведомство по итогам проверки намерено оценить действия организаторов мероприятия, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что после мероприятия порноактриса разместила видеообращение, признавшись, что ей стыдно за произошедшее.
Аналогичные мероприятия в клубе были отменены по инициативе организаторов.
SZ: Франция резко отреагировала на упреки Германии в недостаточной поддержке Украины
В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер Германии Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе», передает РИА «Новости» слова автора статьи.
Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.
Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».
Решение Франции объявить о новых планах по поставкам оружия Киеву, включая 78 САУ Caesar, как считает автор публикации, вызваны «проблемами с репутацией», которые почувствовал Париж. При этом потом «началось типичное французское лавирование», констатирует издание: Париж пообещал профинансировать закупку лишь 12 гаубиц общей стоимостью в 50 млн евро, еще 60 самоходок должны будут оплатить «союзники Украины». Какие именно страны должны будут сделать это, не уточняется.
Французские СМИ ранее также признавали, что Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине.
В начале года посол Франции Гаэль Весьер заявил о смене формата помощи Украине.