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    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Под чей барабан должны ходить философы

    Охота на ведьм – социальный процесс, одна из черт которого – очень сложно понять, кто будет следующей ведьмой и кто имеет власть решать, кто тут ведьма, а кто нет.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    7 комментариев
    23 января 2024, 12:36 • Новости дня

    Песков заявил, что визит Путина в Турцию находится на стадии подготовки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Поездка российского лидера Владимира Путина в Турцию сейчас в стадии подготовки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Контакты между Россией и Турцией на высшем уровне на повестке дня, они готовятся, сказал Песков, передает ТАСС.

    О них сообщат сразу же, как только главы государств окончательно согласуют дату.

    До этого турецкая пресса сообщала, что Путина в Турции якобы ожидают 12 февраля.

    Также другие источники утверждали, что в Анкаре рассчитывают на визит президента России в ближайшее время.

    21 января 2024, 14:26 • Новости дня
    Стала известна причина перекрытия Босфора

    Транзит через Босфор перекрыли из-за поломки у идущего из России танкера

    Стала известна причина перекрытия Босфора
    @ Depo Photos/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив приостановлен в обе стороны из-за поломки у следовавшего из России нефтяного танкера, сообщил источник в береговой охране Турции.

    Как сообщил источник РИА «Новости», у танкера Peria, следовавшего из России в Измир, во время прохода через Босфор сломался якорь, в результате чего транзит судов через пролив был приостановлен в обе стороны.

    По его словам, буксиры береговой охраны помогают судну под флагом Либерии выйти из ситуации.

    Ранее в береговой охране сообщили, что транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен на неопределенный срок. До этого в ведомстве сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    23 января 2024, 10:01 • Новости дня
    Путин закрепил единый статус многодетной семьи

    Президент Путин законодательно закрепил единый статус многодетной семьи

    Путин закрепил единый статус многодетной семьи
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин подписал указ, закрепляющий на федеральном уровне статус многодетных семей и определяющий меры поддержки для них.

    На официальном сайте правовой информации указано, в России появится банк данных о многодетных семьях, ведением которого будет заниматься правительство. Здесь будет собрана информация о предоставляемых многодетным мерах социальной поддержки.

    Также кабмину поручено вести мониторинг социально-экономического положения многодетных семей и оказания им соцподдержки регионами.

    В Telegram-канале Минтруда уточняется, что статус многодетной семьи присваивается бессрочно семьям, где растет трое и более детей. Такие семьи будут получать единое удостоверение федерального образца. Согласно указу, меры соцподдержки положены многодетным семьям до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет либо 23 года, если он обучается очно.

    Согласно указу, семьи смогут получать государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере. Также возможны досрочный выход на пенсию многодетной матери и  профессиональное обучение многодетных родителей.

    Кроме того, многодетным семьям на законодательном уровне положено бесплатное посещение музеев, парков и выставок независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами.

    Помимо прочего, указ подразумевает действие региональных мер соцподдержки. В частности, многодетные семьи смогут получать бесплатно рецептурные лекарства детям до шести лет, бесплатно пользоваться городским транспортом, получать школьную и спортивную формы.

    Также семьи получат льготы по оплате жилья и ЖКУ не менее 30% от общего размера оплаты услуг, будут иметь приоритет при приеме в детсады, получении помощи по соцконтракту, а также получат содействие в улучшении жилищных условий.

    В январе Путин поручил оперативно установить на федеральном уровне единый статус многодетной семьи.

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    22 января 2024, 11:34 • Новости дня
    Историки сказали, какая зарубежная недвижимость может попасть под указ Путина

    РБК: Под указ Путина может попасть часть побережья Ниццы, здания в Иерусалиме и заводы

    Tекст: Ольга Никитина

    Под президентский указ о поиске российской государственной собственности за границей может попасть «половина побережья Ниццы», здания в Иерусалиме и производственные объекты – фабрики, заводы, судоверфи, пишут СМИ со ссылкой на историков.

    Как рассказал РБК кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александр Крушельницкий, России в XIX–XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы. Речь, по его словам, идет прежде всего об объектах недвижимости, которая приобреталась в собственность лиц, принадлежащих к императорской фамилии.

    Это были особняки, замки и земельные участки, но не только: приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами. Был даже единичный случай, когда в Париже покупали городской сквер, отметил Крушельницкий.

    Кроме того, приобретались также и производственные объекты: целиком или частично – рудники, заводы, фабрики, мастерские, судоверфи. Крупные счета подданными Российской империи размещались в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии, судьба большинства из которых оказалась «весьма сомнительна», подчеркнул историк.

    Некоторое имущество Российской империи и СССР, как объяснил историк, научный сотрудник Института российской истории РАН, генеральный директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, впоследствии оказалось не переведено в собственность Российской Федерации. Так, по его словам, много подобных объектов есть в Иерусалиме.

    Крушельницкий напомнил также о судьбе другого актива – «тех самых денег партии коммунистической», а именно «зарубежной части секретного золотовалютного фонда КПСС, который начал формироваться не позднее середины 1918 года». Эта тема муссировалась в начале 90-х, но примерно в 1993 году упоминания об этом исчезли из прессы, отметил историк.

    Президент Владимир Путин ранее подписал указ, согласно которому Россия выделит средства на поиск, оформление и юридическую защиту своей зарубежной недвижимости, в том числе времен СССР и Российской империи.

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    20 января 2024, 17:04 • Новости дня
    Песков отказался назвать дату визита Путина в Турцию

    Tекст: Кристина Цыцура

    Кремль не будет пока называть дату визита президента России Владимир Путина в Турцию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он сказал, что дата будет сообщена своевременно, передает ТАСС.

    Ранее турецкие СМИ со ссылкой на источник писали, что власти Турции ожидают визит президента России Владимира Путина 12 февраля. Дополнительные подробности визита не сообщались.

    Также в Иране анонсировали визит президента Эбрахима Раиси в Турцию.

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    22 января 2024, 19:52 • Новости дня
    В Турции назвали дату голосования о вступлении Швеции в НАТО

    CNN: Парламент Турции может провести голосование о вступлении Швеции в НАТО 23 января

    Tекст: Валентина Григоренко

    Генеральная ассамблея парламента Турции 23 января может обсудить и провести голосование по протоколу о вступлении Швеции в НАТО, сообщили СМИ.

    Как пишет CNN Turk, соответствующий вопрос планируется внести в повестку заседания, передает ТАСС.

    В декабре комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Фидан не исключил ратификации заявки Швеции о вступлении в НАТО до конца года.

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    21 января 2024, 11:11 • Новости дня
    В турецкой Анталье нашли тело пропавшей без вести девушки

    Hurriyet: Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей без вести девушке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Найденное на пляже Антальи тело может принадлежать пропавшей почти две недели назад девушке, сообщила газета Hurriyet.

    Не менее пяти тел обнаружены за эту неделю на пляжах в турецкой провинции Анталья, некоторые обезображены или лишены частей тел. Тела направили на судмедэкспертизу.

    Как пишет издание, полиция предполагает, что найденное на пляже в районе Кадрие тело принадлежит пропавшей без вести в Анталье Мерве Алмас. Родственников девушки вызвали из Стамбула для ДНК-тестов, передает РИА «Новости».

    Последний раз погибшую видели у водопадов Дюден в центре Антальи 4 января.

    Ранее сообщалось, что в Турции пропала отдыхавшая в этой стране жительница Кирова.

    Напомним, в генконсульстве России в Анталье сообщили, что в лесном массиве города Кемер обнаружено тело пропавшей 4 января в поселке Кириш российской туристки.

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    21 января 2024, 12:57 • Новости дня
    Транзит судов через Босфор приостановили

    Береговая охрана: Транзит судов через Босфор с юга на север приостановлен

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Транзит судов через Босфорский пролив с юга на север приостановлен с шести утра на неопределенный срок, сообщило генеральное управление береговой охраны Турции.

    По данным ведомства, транзит судов с юга на север приостановили с 06.20 по местному времени (совпадает с мск) до полуночи, при этом с севера на юг транзит был приостановлен до 08.40 утра, передает РИА «Новости». Причины решения не указаны.

    Ранее в воскресенье в береговой охране сообщили, что следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы.

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    20 января 2024, 14:14 • Новости дня
    Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле

    Sozcu: Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В турецком Стамбуле в ходе строительных работ буровая установка повредила туннель линии метро, ведущей в новый международный аэропорт, пишет газета Sozcu.

    По данным издания Sozcu, буровая установка принадлежит компании, осуществляющей работы над линией метро М11, передает РИА «Новости». Установка пробила потолок и повредила рельсы.

    Из-за отключения электричества приближающийся к месту происшествия поезд остановился, поэтому «трагедии удалось избежать в последний момент», пишет газета. На каком именно участке метро и когда произошел инцидент, не уточняется.

    Ранее сообщалось, что очередная станция метро начала протекать в Киеве.

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    20 января 2024, 16:02 • Новости дня
    В Иране анонсировали визит президента в Турцию

    Nour News: Президент Ирана Раиси посетит Турцию на следующей неделе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Эбрахим Раиси совершит официальный визит в Турцию на следующей неделе, сообщило агентство Nour News.

    По данным Nour News, визит Раиси в Турцию состоится в среду, 24 января, передает РИА «Новости». Агентство отмечает, что поездка должна была состояться раньше, но была перенесена из-за теракта в Кермане.

    Сначала визит Раиси в Турцию планировался на конец ноября, но был перенесен на 4 января. Январская поездка тоже отменилась, поскольку за день до нее произошел теракт в городе Керман на Юго-Востоке Ирана.

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    21 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина и президента Египта в мероприятии на АЭС «Эль-Дабаа»

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 января примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Соответствующие планы он подтвердил РИА «Новости».

    Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого ядерного острова означает старт строительства энергоблока АЭС.

    Напомним, строительство первого и второго блоков станции стартовало в 2022 году, в ноябре гендиректор Росатома Алексей Лихачев отмечал, что строительство с российским участием еще двух энергоблоков на АЭС планируется начать в 2023 году.

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    22 января 2024, 15:21 • Новости дня
    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России

    Кремль: Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые»

    Кремль: Путин даст старт Году семьи в России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин 23 января примет участие в работе Всероссийского семейного форума «Родные – Любимые», в рамках которого состоится торжественная церемония старта Года семьи в России, сообщили в Кремле.

    В форуме участвуют более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, многодетные, молодые и приемные семьи, семьи героев России и ветеранов СВО, говорится в анонсе мероприятия, опубликованном на сайте Кремля.

    Глава государства также проведет встречу с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов «Семья года» и «Это у нас семейное».

    В 2023 году всероссийский конкурс «Семья года» прошел в восьмой раз. Участие в конкурсе приняли 384 семьи, победившие на региональных этапах (всего соревновались 3444 семьи).

    Участниками конкурса «Это у нас семейное» являются около 600 тыс. человек (более 100 тыс. семейных команд) из всех 89 регионов страны вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. До 31 января проходит дистанционный этап конкурса, где семьи все вместе выполняют задания на самые разнообразные темы. В 2024 году семьи ждут окружные полуфиналы и финал.

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    21 января 2024, 12:24 • Новости дня
    Следовавшее в Россию грузовое судно сломалось перед Дарданеллами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Следовавшее в Россию грузовое судно Balkan 1 под флагом Камеруна сломалось перед заходом в пролив Дарданеллы, сообщает Главное управление береговой охраны Турции.

    По сообщению береговой охраны, грузовое судно, у которого в районе порта Кепез к югу от пролива Дарданеллы сломался двигатель во время перехода из Измира в Россию, находится под контролем центра морского движения. передает ТАСС. Судно встало на якорь в сопровождении турецких лоцмана и буксира.

    Судя по информации сервисов мониторинга судов, Balkan 1 стоит на якоре возле острова Бозджаада южнее Дарданелл.

    Сухогруз удалось безопасно отбуксировать к причалу Каранлык. Судно следует в порт Ейск, передает РИА «Новости». Инцидент не сказался на движении судов, однако в воскресенье ограничен транзит через Дарданеллы судов скоростью меньше 10 узлов.

    Ранее движение в Босфоре приостановили из-за идущего на Украину сухогруза.

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    23 января 2024, 02:03 • Новости дня
    Трамп назвал Путина очень влиятельным человеком, который любит свою страну

    Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина «умными и влиятельными людьми»

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина и Си Цзиньпина умными и влиятельными людьми, которые любят свои страны, в отличие от Джо Байдена

    «Нравится вам это или нет, они очень умные люди, очень влиятельные,.. они любят свои страны и хотят, чтобы их страны преуспели. А у нас (президент Байден), который, по моему мнению, не способен на это», – приводит ТАСС слова Трампа в интервью телеканалу Fox News.

    Ранее Трамп заявлял, что ы случае победы на президентских выборах в США осенью этого года конфликт на Украине закончится мирными переговорами еще до инаугурации.

    При этом, по данным американских СМИ, Трамп и спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон избегают контактов с представителями Киева.

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    22 января 2024, 16:07 • Новости дня
    Кремль: Путин и ас-Сиси дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС

    Кремль: Путин и ас-Сиси 23 января дадут команду на заливку бетона на египетской АЭС «Эд-Дабаа»

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский лидер Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января в режиме видеоконференции примут участие в торжественной церемонии по случаю начала заливки бетона в основание энергоблока №4 египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщили в Кремле.

    В анонсе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что проект сооружения первой в Египте атомной станции реализуется государственной корпорацией «Росатом» на основе российско-египетского межправительственного соглашения от 2015 года. Всего предполагается строительство четырех энергоблоков общей мощностью 4800 мегаватт.

    Как отмечал ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе.

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    22 января 2024, 08:43 • Новости дня
    Анкара потребовала информирования от западной разведки об операциях в стране

    Hurriyet: Западная разведка не сможет совершать операции в Турции без предоставления данных правительству

    Tекст: Александра Юдина

    Западные разведывательные организации не смогут совершать операции в Турции без предоставления информации об этом Анкаре, пишет газета Hurriyet.

    По информации анонимного дипломата, ряд западных разведывательных организаций получил возможность вести в Турции бизнес – приезжать и уезжать без разрешения. В этой связи Анкара заявила о неприемлемости таких перемещений, передает РИА «Новости».

    Как отметил источник издания, представители западных спецслужб отреагировали «жестко», однако Анкара не изменила принципиальной позиции.

    Известно, что западные спецслужбы в ответ пустили слух, что это происходит из-за поддержки турецких властей Ирана, однако ничего не изменилось – Турция, как независимое государство, продемонстрировала свою национальную позицию.

    «Было сказано, что если вы собираетесь что-то сделать, вы дадите информацию», – резюмировал источник газеты.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган научился получать, что хочет, несмотря на сопротивление США.

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