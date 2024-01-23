Песков заявил, что визит Путина в Турцию находится на стадии подготовки

Tекст: Алексей Дегтярев

Контакты между Россией и Турцией на высшем уровне на повестке дня, они готовятся, сказал Песков, передает ТАСС.

О них сообщат сразу же, как только главы государств окончательно согласуют дату.

До этого турецкая пресса сообщала, что Путина в Турции якобы ожидают 12 февраля.

Также другие источники утверждали, что в Анкаре рассчитывают на визит президента России в ближайшее время.