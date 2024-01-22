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Власти Грузии раскрыли источник антикитайских настроений в стране
Власти Грузии, развивающие сотрудничество с Китаем для осуществления стратегических транспортных проектов, выразили открытое недовольство финансированием из Тайваня неправительственной организации, которую возглавляет экс-министр обороны Тина Хидашели, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «неправительственная организация «Гражданская идея», которую возглавляет (экс-министр обороны) Тина Хидашели, финансируется Тайванем – официальными фондами».
«Понятно, что исходя из этого она старается подогревать в Грузии антикитайские настроения», – заметил он.
По данным телекомпании «Имеди», представители «Гражданской идеи» были на Тайване в прошлом году, после чего было начато это сотрудничество.
Депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе назвал антикитайскую деятельность НПО «категорически неприемлемой».
По его словам, для Грузии «хорошие, глубокие партнерские отношения с Китаем очень важны».
В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Китай и договорился о стратегическом сотрудничестве.
В январе 2024 года Китай посетили председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и группа депутатов от правящей партии.
Оппозиция Грузии называет связи Тбилиси и Пекина «антизападными».
Хидашели, которая занимала пост министра обороны в 2015-2016 годах, пока эти заявления не комментирует.