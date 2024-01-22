Власти Грузии раскрыли источник антикитайских настроений в стране

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «неправительственная организация «Гражданская идея», которую возглавляет (экс-министр обороны) Тина Хидашели, финансируется Тайванем – официальными фондами».

«Понятно, что исходя из этого она старается подогревать в Грузии антикитайские настроения», – заметил он.

По данным телекомпании «Имеди», представители «Гражданской идеи» были на Тайване в прошлом году, после чего было начато это сотрудничество.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе назвал антикитайскую деятельность НПО «категорически неприемлемой».

По его словам, для Грузии «хорошие, глубокие партнерские отношения с Китаем очень важны».

В прошлом году премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили посетил Китай и договорился о стратегическом сотрудничестве.

В январе 2024 года Китай посетили председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе и группа депутатов от правящей партии.

Оппозиция Грузии называет связи Тбилиси и Пекина «антизападными».

Хидашели, которая занимала пост министра обороны в 2015-2016 годах, пока эти заявления не комментирует.