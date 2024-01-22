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Избирательный штаб Путина собрал в десять раз больше подписей, чем необходимо
Избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в десять раз больше подписей в поддержку кандидата, чем необходимые 300 тысяч, сообщил сопредседатель штаба Владимир Машков.
«На сегодня собрано в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону (300 тысяч – прим. ВЗГЛЯД). Вы знаете, такое рекордное количество собранных подписей говорит о колоссальной поддержке нашего кандидата. Хотел бы поблагодарить прежде всего волонтеров центрального штаба и в регионах. Также «Единую Россию», Народный фронт, которые очень активно собирали подписи», – приводит его слова ТАСС.
Как сказала сопредседатель избирательного штаба Марьяна Лысенко, в ЦИК было представлено 315 тыс. подписей – максимум, которого требует законодательство. «Сбор подписей фактически пришелся на новогодние праздники – люди работали очень активно, самоотверженно, без выходных. Поставить подпись могли люди в любых регионах, это замечательно», – отметила она.
Доверенное лицо, уполномоченный представитель группы избирателей Виктор Блажеев в свою очередь заметил, что все подписи были очень внимательно проанализированы в два этапа – в региональных и центральном штабах. «Мы внимательно анализировали, все подписи, которые вызывали у нас малейшие сомнения, мы не включали их в те, которые были доставлены в ЦИК. Мы внимательно следили за публичной информацией о возможных нарушениях в ходе сбора подписей – и зачастую эта информация не подтверждалась», – добавил он.
Ранее в понедельник сообщалось, что в Центризбирком поступили подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах президента кандидата Владимира Путина.
Выборы президента России пройдут 15–17 марта. Путин идет на выборы как самовыдвиженец.