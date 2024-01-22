В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?47 комментариев
На Украине обвинили Зеленского в организации политических чисток
Депутат Дубинский: Зеленский начал масштабную операцию по политической зачистке
На Украине началась масштабная операция по политической зачистке, одна из главных целей которой является бывший президент страны Петр Порошенко, заявил арестованный за госизмену депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Содержащийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене Дубинский опубликовал при помощи своих адвокатов сообщение, что на Украине начались массовые политические «зачистки». Так он прокомментировал задержание бизнесмена Игоря Мазепы, передает канал «360».
По его словам, арест Мазепы – это только начало, и удар по главному оппоненту Зеленского Петру Порошенко. Дубинский рассказал, что Мазепа друг соратника Порошенко Бориса Ложкина. Депутат пояснил, что в интересах экс-президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Мазепа напомнил, что в конце марта истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. При этом ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко.
Депутат полагает, что ключевой интерес для Госбюро расследований Украины был поиск документов, чтобы предъявить подозрения Порошенко, которого намерены арестовать в ближайшее время.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме.
До этого стало известно, что Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.