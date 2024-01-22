На Украине обвинили Зеленского в организации политических чисток

Депутат Дубинский: Зеленский начал масштабную операцию по политической зачистке

Tекст: Вера Басилая

Содержащийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене Дубинский опубликовал при помощи своих адвокатов сообщение, что на Украине начались массовые политические «зачистки». Так он прокомментировал задержание бизнесмена Игоря Мазепы, передает канал «360».

По его словам, арест Мазепы – это только начало, и удар по главному оппоненту Зеленского Петру Порошенко. Дубинский рассказал, что Мазепа друг соратника Порошенко Бориса Ложкина. Депутат пояснил, что в интересах экс-президента он якобы занимался инвестициями в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Мазепа напомнил, что в конце марта истекают пятилетние полномочия президента, что потребует решения о передаче власти парламенту. При этом ключевым оппонентом власти в парламенте является Порошенко.

Депутат полагает, что ключевой интерес для Госбюро расследований Украины был поиск документов, чтобы предъявить подозрения Порошенко, которого намерены арестовать в ближайшее время.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обвинил Зеленского в авторитаризме.

До этого стало известно, что Зеленский решил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного.