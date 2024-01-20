На Украине узнали о решении Зеленского уволить Залужного

СМИ: Зеленский на ставке принял решение уволить главкома ВСУ Залужного

Tекст: Вера Басилая

По его словам, Залужного планируют перевести в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, а главкомом ВСУ могут назначить начальника ГУР министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Тука обратил внимание, что Зеленский взял Буданова с собой на международные мероприятия в Женеве, где у «будущего главкома ВСУ» должно было состояться знакомство с западными партнерами Украины, передает «Газета.Ru».

Между тем, украинские СМИ сообщили, что Зеленский уже решил уволить Залужного без предоставления места в СНБО, также якобы будет освобожден от должности начальника Генштаба Сергей Шаптал и командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «Московский комсомолец».

Источники украинских СМИ сообщают, что после отставки Шаптала и Наева им вручат уведомления о подозрении.

Кроме того, появились сообщения о готовящейся отставке министра внутренних дел Игоря Клименко, которого заменит глава СБУ Василий Малюк, а возглавит спецслужбу якобы Александр Поклад.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Залужный крайне эмоционально выступал на заседании в Раде, где обсуждался проект закона о мобилизации. Кроме того, 2 января главком признал факт массированных ударов ВС России по промышленным и военным объектам, прежде всего в Киеве.

Газета ВЗГЛЯД писала о конфликте Зеленского с Залужным.