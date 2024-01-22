CNN: Окопы ВСУ атаковали тысячи крыс и мышей

ВС России освободили Крахмальное в Харьковской области

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное Харьковской области, а также отразили семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах Синьковки Харьковской области, Терны ДНР и Коломыйчихи ЛНР. Отмечается, что в результате противник потерял до 55 военнослужащих и два автомобиля.

Как указали в пресс-службе, на Краснолиманском направлении российская армия отразила три атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР. В сообщении говорится, что Украина на данном направлении потеряла до 80 военнослужащих, три автомобиля и гаубицу Д-20.

В Минобороны добавили, что на Донецком направлении Россия отразила две атаки штурмовых групп 47-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах Кирово и Клещеевки ДНР, после атак ВСУ потеряли до 310 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, гаубицу Д-20 и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

В ведомстве уточнили, что на Южно-Донецком направлении российские солдаты отразили атаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Новомихайловки ДНР. На данном направлении, отмечает Минобороны, Украина потеряла до 70 военнослужащих, два автомобиля и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

По данным ведомства, на Запорожском направлении Украина потеряла более 30 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-20, а на Херсонском направлении ВСУ лишились до 20 военных и четырех автомобилей.

В Минобороны заявили, что российские войска ликвидировали склад боеприпасов 31-й механизированной бригады ВСУ, и поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Константиновки ДНР.

В сообщении говорится, что средствами ПВО в течение суток перехватили тактическую ракету «Точка-У» и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также уничтожены 43 украинских беспилотника, в том числе в районах Великих Выселок, Лимана Первого Харьковской области, Верхнекаменки, Белогоровки, Шипиловки ЛНР, Спорного, Соледара ДНР, Песчановки, Подлесного, Подстепного Херсонской области и Каменки-Днепровской Запорожской области.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили на Донецком направлении четыре атаки украинских штурмовиков в районах Шумов и Белогоровки ДНР.