Российскую орбитальную станцию решили оборудовать суперкомпьютером

Конструктор Кожевников заявил, что российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером

Tекст: Вера Басилая

В интервью «Известиям» Кожевников рассказал, что в задачи компьютера, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю.

По его словам, это позволит повысить эффективность работы орбитальных группировок и увеличить объем полезной информации. Однако для реализации этой идеи необходимо развитие технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.

Кожевников напомнил, что эскизный проект станции представлен на утверждение в Роскосмос, который, возможно, будет принят в начале февраля.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.