В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?43 комментария
Российскую орбитальную станцию решили оборудовать суперкомпьютером
Конструктор Кожевников заявил, что российскую орбитальную станцию оборудуют суперкомпьютером
В будущем на Российской орбитальной станции (РОС) станции может быть установлен суперкомпьютер для обработки данных, полученных со спутниковых группировок, заявил главный конструктор РОС Владимир Кожевников.
В интервью «Известиям» Кожевников рассказал, что в задачи компьютера, в том числе будет входить получение сырых данных со спутников, обработка этих данных на борту и передача на Землю.
По его словам, это позволит повысить эффективность работы орбитальных группировок и увеличить объем полезной информации. Однако для реализации этой идеи необходимо развитие технологий лазерной связи и квантовой передачи данных.
Кожевников напомнил, что эскизный проект станции представлен на утверждение в Роскосмос, который, возможно, будет принят в начале февраля.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что первый модуль Российской орбитальной станции (РОС) может быть выведен на орбиту в ближайшие несколько лет.