В день столетия со дня смерти вождя мирового пролетариата возникает вопрос: кого можно назвать «верным продолжателем дела великого Ленина»? Тех, кто по сей день ходит к нему в Мавзолей с красными флагами? Или их противоположности, вопиющие об «ужасах совка»?3 комментария
Любимова назвала настоящей трагедией пожар в здании картинной галереи в Сухуми
Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуми настоящей трагедией
Министр культуры России Ольга Любимова назвала пожар в здании картинной галереи в Сухуми настоящей трагедией, и добавила, что Минкультуры РФ думает, чем можно помочь в сложившейся ситуации.
По ее словам, настоящая трагедия произошла в Сухуми. В настоящее время Министерство культуры России вместе с коллегами из Абхазии обсуждают возможную помощь картинной галерее, передает РИА «Новости».
Ранее в МЧС сообщили, что пожар возник в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея, сгорели тысячи картин.