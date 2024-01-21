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В Национальной картинной галерее в Сухуме сгорели тысячи картин
МЧС: Пожар возник в Национальной картинной галерее в Сухуме, сгорели тысячи картин
Пожар возник в Сухуме в здании Центрального выставочного зала, где расположена Национальная картинная галерея, сообщает МЧС Абхазии.
Как сообщили в ведомстве, здание Центрального выставочного зала загорелось около 04.00 к 07.00 пожар потушили, но, по предварительной информации, сгорели тысячи картин, передает ТАСС.
Как цитирует временно исполняющую обязанности министра культуры Динару Смыр госагентство «Апсныпресс», на втором этаже здания располагались фонды Национальной картинной галереи, более 4 тыс. экземпляров, все сгорело, в том числе 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе. Она назвала случившееся невосполнимой утратой для национальной культуры Абхазии.