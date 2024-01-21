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WSJ: Израиль уничтожил менее трети боевиков ХАМАС
Израильские войска за более чем 100 дней операции в секторе Газа уничтожили не более 30% боевиков радикального палестинского движения ХАМАС, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на подсчеты американской разведки.
По ее сведениям, Израиль ликвидировал до 30% боевиков ХАМАС и эти цифры «пока далеки от целей Израиля». До начала конфликта американская разведка оценивала число боевиков ХАМАС в количестве до 30 тыс. человек, передает ТАСС.
Газета отмечает также, что у ХАМАС «все еще есть достаточно боеприпасов для продолжения нанесения ударов по Израилю и израильским войскам в Газе на протяжении нескольких месяцев».
Ранее Израиль начал интенсивные обстрелы городов на Западном берегу Иордана.