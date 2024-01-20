Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле
Sozcu: Буровая установка повредила туннель линии метро в Стамбуле
В турецком Стамбуле в ходе строительных работ буровая установка повредила туннель линии метро, ведущей в новый международный аэропорт, пишет газета Sozcu.
По данным издания Sozcu, буровая установка принадлежит компании, осуществляющей работы над линией метро М11, передает РИА «Новости». Установка пробила потолок и повредила рельсы.
Из-за отключения электричества приближающийся к месту происшествия поезд остановился, поэтому «трагедии удалось избежать в последний момент», пишет газета. На каком именно участке метро и когда произошел инцидент, не уточняется.
Ранее сообщалось, что очередная станция метро начала протекать в Киеве.