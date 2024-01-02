ООН назначило заседание Совета Безопасности по палестино-израильскому конфликту

Заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту назначили на 23 января

Tекст: Денис Тельманов

«23 января пройдет заседание высокого уровня, в центре внимания которого будет экономический вопрос, а также ситуация в мире», – приводит ТАСС слова де Ривьера на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к Франции/

Дипломат добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании ряда министров, в том числе из ближневосточных стран, отмечает агентство.

Во вторник израильский беспилотник совершил атаку на офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.