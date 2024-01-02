  • Новость часаВ Нью-Йорке около места взрывов зафиксировали землетрясение
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    Зеленский пытается компенсировать бессилие на фронте террором
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Названа предварительная причина взрывов в Нью-Йорке
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
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    Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Слово чушпана

    Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.

    34 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Донаты в пользу армии изобрели далеко не вчера

    Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.

    6 комментариев
    2 января 2024, 23:54

    ООН назначило заседание Совета Безопасности по палестино-израильскому конфликту

    Заседание Совбеза ООН по палестино-израильскому конфликту назначили на 23 января

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Безопасности ООН решил провести 23 января заседание высокого уровня, посвященное палестино-израильскому конфликту, заявил постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер.

    «23 января пройдет заседание высокого уровня, в центре внимания которого будет экономический вопрос, а также ситуация в мире», – приводит ТАСС слова де Ривьера на пресс-конференции, посвященной переходу в январе председательства в СБ ООН к Франции/

    Дипломат добавил, что рассчитывает на участие в предстоящем заседании ряда министров, в том числе из ближневосточных стран, отмечает агентство.

    Во вторник израильский беспилотник совершил атаку на офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте. В результате погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и трое его охранников.

    Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН в связи с украинским обстрелом Белгорода заявил, что режим президента Украины Владимира Зеленского стремится в угоду своим западным хозяевам убить как можно больше русских людей.

    2 января 2024, 15:31
    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева

    «Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки

    Военкоры сообщили о гибели заместителя Залужного в подземном бункере Киева
    @ President Of Ukraine/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве уничтожен подземный командный пункт, где находился заместитель главкома ВСУ Валерия Залужного, также поражен цех по производству дронов, сообщили СМИ.

    В Telegram-канале «Военное дело», который сообщил об уничтожении высокопоставленного украинского военного, имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».

    Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.

    СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».

    Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».

    Коментарии (39)
    2 января 2024, 10:55
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    Жога рассказал об обстоятельствах гибели генерал-майора Фролова в Мариуполе
    @ t.me/zhogaartem

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Народного совета ДНР Артем Жога рассказал об обстоятельствах гибели в Мариуполе Героя России генерал-майора Владимира Фролова.

    Как написал Жога в своем Telegram-канале, 25 декабря указом президента России Владимира Путина званием Героя России посмертно награжден генерал-майор Владимир Фролов.

    Жога рассказал, что об обстоятельствах смерти замкомандующего 8-й армии, который героически погиб в марте 2022 года, стало известно по рассказам морпехов ВСУ, взятых в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Ситуация была непростой, этот завод – мощный укрепрайон. По его словам, Фролов всегда болел сердцем за своих людей, потому принял бой вместе с солдатами, причем враг знал, кто перед ним, и пытался взять его живым, поскольку офицер такого ранга может много рассказать и много стоить при обмене.

    Жога рассказал, что живым Фролов не сдался, он использовал все имевшееся оружие, получил множественные ранения и погиб от пули снайпера.

    Пленный противник говорил про Фролова с уважением: «Дали команду снайперу его снять, чтоб он нас всех не убил, ведь он стоял до конца». Когда ВС России овладели заводом, пленные морпехи ВСУ показали место захоронения генерала. По слова Жоги, Фролов всегда говорил: «Я сын солдата Великой Отечественной войны», поэтому жизнь простого бойца была для него на первом месте.

    Напомним, 16 апреля 2022 года в Петербурге простились с заместителем командующего 8-й армии генерал-майором Владимиром Фроловым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине.

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    2 января 2024, 04:28
    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»

    Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи

    Солдаты ВСУ на фронте массово «пошли в отказ»
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Антон Антонов

    Как свидетельствуют записи радиоперехватов раненых украинских военных, в вооруженных силах Украины произошла массовая акция нескольких подразделений, отказавшихся от выполнения боевых задач, сообщают информационные агентства.

    Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».

    «Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что, зачем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».

    Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».

    Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.

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    2 января 2024, 13:27
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    Военкоры сообщили о рекордном количестве выпущенных по Киеву «Кинжалов»
    @ Алексей Куденко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщили СМИ.

    Как сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», рекордное количество «Кинжалов» «несется к Киеву», в небо поднимались МиГ-31 и Ту-95, передает «Российская газета».

    Ранее агентство РБК-Украина сообщило, что с полуночи взрывы в Киеве звучали пять раз.

    Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.

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    2 января 2024, 12:20
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Херсонской области стали отмечать необычные природные явления в Приазовье после разрушения ВСУ Каховской ГЭС, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, экспертных подтверждений изменений микроклимата на Азовском побережье после исчезновения Каховского водохранилища еще нет, однако в херсонском Приазовье были замечены необычные природные явления: в частности, произошло увеличение популяции медуз, наблюдаются частые и  особо сильные ветра, а также колебания уровня и изменение солености Азовского моря, передает ТАСС.

    Сальдо добавил, что ученым еще предстоит ответить, «связаны ли эти явления с катастрофой на Каховской ГЭС ... после исследования накопленного эмпирического опыта».

    Он также сообщил, что в оценку ущерба от разрушения Каховской ГЭС местные власти провлодят вместе с федеральными, причем их оценки совпадают.

    Напомним, 15 июня Рогов сообщил, что после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) Каховское водохранилище фактически прекратило свое существование.

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    2 января 2024, 08:39
    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев

    Al Jazeera: Израильские военные покидают город Дженин после ожесточенных столкновений

    Армия Израиля отошла из Дженина после тяжелых боев
    @ Ilia Yefimovich/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская армия покидает город Дженин на Западном берегу реки Иордан после ожесточенных столкновений с бойцами местного сопротивления, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

    По сообщению телеканала, военные Израиля попытались штурмовать лагерь беженцев Дженин, но местное сопротивление вступило с ними в бой к юго-западу от города, вынудив покинуть Ябад, передает ТАСС.

    Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военная кампания в секторе Газа продлится «еще много месяцев».

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    2 января 2024, 09:22
    В Думе сочли поздравление посольства США вмешательством в дела России

    Депутат Пискарев назвал поздравление посольства США вмешательством в дела России

    В Думе сочли поздравление посольства США вмешательством в дела России
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Госдумы Василий Пискарев раскритиковал поздравление для россиян посольства США в Москве.

    Как пишет РБК, дипмиссия 31 декабря опубликовала ролик, где говорится, что народы России и США находили общий язык в самые сложные времена, а Москва и Вашингтон могут гордиться тем, что поддерживали друг друга.

    По словам Пискарева, часть ролика сопровождается «аудиорядом с незаконных протестных акций против СВО». Он также назвал лживыми и циничными слова американских дипломатов о том, что россияне «заслуживают жить в мире, процветании и безопасности». В Госдуме напомнили о «причастности американских консультантов к недавним терактам в Белгороде».

    Кроме того, сообщение посольства США о готовности к диалогу с россиянами, которые хотят конструктивного будущего, Пискарев счел «явной провокацией и вмешательством во внутренние дела страны».

    Ранее Пискарев рассказал, что более сотни медиапроектов в западных странах уже готовят зарубежную аудиторию к тому, чтобы признать выборы президента России нелегитимными.

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    2 января 2024, 17:07
    Взрывы прогремели в Нью-Йорке

    Американские СМИ соообщили о взрывах в Нью-Йорке

    Взрывы прогремели в Нью-Йорке
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома, пишут местные СМИ.

    По данным изданий, жители Нью-Йорка почувствовали «три толчка» и слышали звуки, похожие на взрывы. В пожарном управлении города рассказали, что инцидент произошел к югу от моста на Рузвельт Айленд, передает РИА «Новости».

    На место происшествия прибыли подразделения пожарных, а также компания-оператор электро- и газоснабжения города Con Edison, о наличии пострадавших сведений не поступало, причина взрыва пока не ясна.

    Ранее в Вильнюсе прогремели взрывы в пятиэтажном доме.

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    2 января 2024, 06:59
    Хуситы запустили крылатые ракеты по военному кораблю США

    Sky News Arabia сообщил о запущенных хуситами крылатых ракетах по военному кораблю США в Красном море

    Хуситы запустили крылатые ракеты по военному кораблю США
    @ The Telegraph/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка хуситов запустила две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, сообщили источники в Йемене.

    Инцидент произошел вблизи острова Ханиш. Хуситам не удалось поразить американский корабль, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

    Напомним, Sky News Arabia сообщил об «ожесточенных столкновениях» катеров хуситов с военным кораблем США в Красном море. Позднее канал заявил, что хуситы на катерах обстреляли корабль с большого расстояния.

    Коментарии (34)
    2 января 2024, 02:58
    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной

    Отставной полковник СБУ Стариков заявил о множестве российских спутников-шпионов над Украиной

    Полковник СБУ заявил о российских спутниках-шпионах над Украиной
    @ Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Отставной полковник СБУ Олег Стариков утверждает, что Россия создает над Украиной спутниковую группировку для борьбы с HIMARS и другими западными ракетными системами.

    Стариков заявил, что Россия «запустила большое количество спутников-шпионов», которые «берут» вспышку запускаемой ракеты. По его версии, задачу на запуск спутников поставил лично глава российского государства Владимир Путин. Стариков сказал, что спутники «висят над территорией Украины» и «получают развединформацию». Он обеспокоен тем, что эти спутники позволят России перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, передает РИА «Новости».

    В конце декабря с космодрома Плесецк запустили два военных спутника за неделю. В ноябре запущенный с Плесецка военный спутник также был выведен на орбиту. 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.

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    2 января 2024, 11:43
    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области

    Минобороны: Аварийный сход авиабоеприпаса произошел в Воронежской области

    Минобороны сообщило об аварийном сходе авиационного боеприпаса в Воронежской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Нештатный сход авиационного боеприпаса произошел во время полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка в Воронежской области, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению ведомства, около 9.00 при выполнении полета самолета ВКС над Петропавловкой в Воронежской области произошел нештатный сход авиационного боеприпаса, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что в результате происшествия повреждены шесть частных строений. Проводится расследование обстоятельств случившегося.

    Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале, пострадавших нет, есть разрушения в семи домовладениях, в которых повреждены остекление, кровля и несущие конструкции.

    По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк.

    Гусев добавил, что после окончания работы специальных ведомств начнется оценка нанесенного ущерба.

    «Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области – в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», – написал Гусев.

    Напомним, в апреле 2023 года Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

    Коментарии (26)
    2 января 2024, 06:11
    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного

    Financial Times заявила, что слова Залужного о «тупике» на фронте привели в ярость Зеленского

    FT заявила о ярости Зеленского из-за слов Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Антон Антонов

    Заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что ситуация на фронте «зашла в тупик», привело в ярость президента Украины Владимира Зеленского, пишут СМИ.

    Как пишет Financial Times, «тупик» – это «запретное слово в правительственных кругах». Отмечается, что в целом Залужный «оставался в стороне от внимания СМИ» и его интервью Economist стало редким исключением. Также Financial Times пишет, что ни военное, ни политическое руководство Украины не хотят нести ответственность за массовый призыв украинцев на фронт, передает РИА «Новости».

    Напомним, Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 15:18
    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2

    МО: ВС России уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6 ВСУ

    Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы группировки «Запад» уничтожили взвод танков Leopard-2A6 производства Германии на Сватовском направлении, сообщили в Минобороны.

    По сообщению ведомства, в районе Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к атаке на позиции ВС России при поддержке бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие уничтожили танки, применив высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

    В ролике, который опубликовало Минобороны, можно видеть три Leopard-2A6 с характерной дополнительной защитой башни, которые поражаются для гарантированного уничтожения несколькими боеприпасами.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

    Коментарии (19)
    2 января 2024, 09:40
    Маск сделал грозное предсказание на 2024 год

    Маск: 2024 год будет «еще более безумным»

    Маск сделал грозное предсказание на 2024 год
    @ Patrick Pleul/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый год станет хуже предыдущих, спрогнозировал американский миллиардер и основатель SpaceX Илон Маск.

    На вопрос пользователя Сети о том, на какой рассчитывать год после «четырех лет сумасшествия», Маск ответил, что 2024 год станет «еще более безумным», передает РИА «Новости».

    Ранее Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса, который заявил, что в затяжном военном конфликте победу одержит та страна, которая сможет в течение долгого времени производить боеприпасы в больших масштабах.

    Коментарии (11)
    2 января 2024, 18:20
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    В Нью-Йорке после взрывов произошло отключение электричества
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    После серии взрывов в районе острова Рузвельта на Манхэттене в Нью-Йорке произошло отключение электричества в нескольких зданиях, сообщили американские издания.

    По данным СМИ, в районе Манхэттена зарегистрировано несколько отключений электроэнергии, официального подтверждения о возможном землетрясении и взрывах в Нью-Йорке не поступало, передает радио Sputnik.

    По словам сотрудников экстренных служб, пожарные ликвидируют многочисленные взрывы якобы технических люков в этом районе.

    Ранее СМИ писали, что жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке сообщили о звуках взрывов и толчках, которые трясли их дома.

    Коментарии (25)
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