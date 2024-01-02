В Киеве произошли перебои с интернетом

Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.2 комментария
Западный мир постепенно уходит на вторые роли. Просто потому, что ему перестали верить. Американский журналист Сеймур Херш 8 февраля 2023 года в очередной раз это доказал.2 комментария
Я все жду, когда новые поколения узнают, что есть слово «пейджер». При общем, весьма литературном, языке, на котором говорит страна, есть словечки, которые выдают жителя того или иного города или региона.25 комментариев
Неважно, отлично ли у вашей армии поставлены дела, плохо или средненько. Главное, чтобы у своих было как можно больше материальных средств, а у чужих – как можно меньше.6 комментариев
Несколько подразделений ВСУ отказались выполнять боевые задачи
Один из раненых, рассказывая о ситуации в подразделении, сообщил, что «все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать». Такая ситуация наблюдается, по его словам, сразу в нескольких подразделениях ВСУ. Отправившиеся на задание понесли тяжелые потери, а уже следующая группа украинских военных «отказалась», передает РИА «Новости».
«Пятая же не пошла. В отказ – да, в отказ пошла, – сказал военный. – А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – «двухсотый», «трехсотый» – а что, зачем (непонятно), они же раскиданные все. А пятая отказалась».
Другой военный сообщил, что украинское командование велит «быть на месте» всем легкораненым – «кто может ходить, стоять на ногах», «там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже».
Напомним, командир второго механизированного батальона отдельной президентской бригады вооруженных сил Украины Игорь Губаренко пожаловался на сложность наказания солдат за невыполнение приказов.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале МИД, формирования украинских неонацистов при поддержке стран «коллективного Запада» продолжают совершать теракты против мирного населения России, при этом их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники.
В новогоднюю ночь массированной атаке из РСЗО подвергся центр Донецка и другие жилые кварталы города, известно о четырех погибших и более четырнадцати раненых, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность.
В МИД добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления, причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание.
Как сообщили в дипломатическом ведомстве, на днях Зеленский снова обратился к гитлеровской риторике и назвал русских «человеческими отбросами», в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована.
«Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий», – заявили в МИД.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала «террористическим зверьем» украинских боевиков, устроивших обстрел Донецка в новогоднюю ночь.
Financial Times заявила, что слова Залужного о «тупике» на фронте привели в ярость Зеленского
Как пишет Financial Times, «тупик» – это «запретное слово в правительственных кругах». Отмечается, что в целом Залужный «оставался в стороне от внимания СМИ» и его интервью Economist стало редким исключением. Также Financial Times пишет, что ни военное, ни политическое руководство Украины не хотят нести ответственность за массовый призыв украинцев на фронт, передает РИА «Новости».
Напомним, Залужный в интервью журналу Economist признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик. Однако Зеленский не согласился с мнением главкома.
Отставной полковник СБУ Стариков заявил о множестве российских спутников-шпионов над Украиной
Стариков заявил, что Россия «запустила большое количество спутников-шпионов», которые «берут» вспышку запускаемой ракеты. По его версии, задачу на запуск спутников поставил лично глава российского государства Владимир Путин. Стариков сказал, что спутники «висят над территорией Украины» и «получают развединформацию». Он обеспокоен тем, что эти спутники позволят России перехватывать ракеты HIMARS, ATACMS и Taurus, передает РИА «Новости».
В конце декабря с космодрома Плесецк запустили два военных спутника за неделю. В ноябре запущенный с Плесецка военный спутник также был выведен на орбиту. 27 октября ВКС также запустили ракету «Союз-2.1б» со спутниками военного назначения.
Согласно сообщению агентства, с полуночи взрывы в украинской столице звучат в пятый раз, передает ТАСС.
Ранее телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в нескольких районах Киева после многочисленных взрывов.
Напомним, во вторник взрывы прогремели в Киеве, Харькове и Кропивницком на Украине.
Среди отдыхающих на горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области 1 января заметили военкомов, пишут местные группы и публикуют это видео, передает RT.
Ранее в подконтрольном Украине городе Запорожье ввели поквартирный обход для мобилизации, такое решение принял горсовет.
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил о способности России освободить Одессу
Комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно, Джонсон заметил, что ВС России уже начали это делать и сейчас прощупывают почву, передает РИА «Новости».
По словам эксперта, российская армия обладает достаточным количеством военнослужащих, проходящих всю необходимую подготовку, в то время как киевский режим лишь хватает людей на улице и отправляет их неподготовленными на фронт.
Джонсон добавил, что при этом западные поставки уже подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока и не предвидится.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а Одесса – русский город.
Зеленский захотел «разрушить» Крымский мост с помощью ракет Taurus немецкого производства
По словам президента Украины, «Россия должна знать», что для ВСУ «это военный объект». Зеленский заявил, что «скорость достижения успеха» украинскими войсками зависит от военной помощи Запада, пишет Economist.
Напомним, издание пишет, что Зеленский мало говорит о том, чего может достичь Киев в 2024 году, но «Крым и связанное с ним сражение в Черном море» считает «центром притяжения» боевых действий. В октябре сообщалось, что Германия пока не планирует поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Удар наносился высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Поставленная цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.
Кроме предприятий, выпускающих ракеты и БПЛА, ремонтирующих вооружение и технику ВСУ, удар также пришелся по местам хранения поставляемых киевскому режиму западными странами ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом.
Он подчеркнул что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов. Сомнений быть не может». «Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносятся. И завтра будем делать», – подчеркнул Путин.
Отметим, что в конце прошлого года ВС России в ответ на теракт ВСУ в Белгороде поразили центры принятия решений в Харькове.
Кличко заявил, что в городе сработали средства ПВО, обломки упали в Деснянском районе, начался пожар. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков в Голосеевском районе. Сенкевич также заявил о пожаре в Николаеве после падения обломков, передает ТАСС.
В понедельник в столице Украины также произошли взрывы.
Economist со ссылкой на Зеленского назвал Крым и Черное море «центром притяжения» боевых действий
Зеленский утверждает, что подготовиться к украинскому контрнаступлению России помогли «утечки информации». Как пишет Economist, «если у него и есть послание, то оно заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром притяжения» боевых действий в 2024 году, передает РИА «Новости».
Украинский президент пожаловался, что западные страны «утратили чувство неотложности», а многие жители Украины – «ощущение экзистенциальной угрозы». Как заявил Зеленский, у Украины в 2023 году «возможно, не получилось так, как хотел мир», «возможно, не все происходит так быстро, как кто-то себе представлял».
По его словам, он не видит «каких-либо фундаментальных шагов к миру со стороны России». Также Зеленский считает, что у России якобы не хватает «ракет, боеприпасов или подготовленных войск».
Напомним, по словам Зеленского, если жители Украины продолжат концентрироваться на внутренней политике, то нужно «объявить выборы», изменив конституцию, но придется забыть о контрнаступательных действиях вооруженных сил.
«Военное дело»: Заместитель Залужного уничтожен в подземном бункере в Киеве во время российской ракетной атаки
В Telegram-канале «Военное дело» имя погибшего генерала ВСУ не сообщается, официального подтверждения этой информации ни от одной из сторон пока не поступало, пишет «Российская газета».
Военкоры также сообщают, что в результате атаки на Киев были уничтожены несколько зенитных комплексов украинского ПВО, один из цехов по производству дронов, а также поврежден промышленный объект.
Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ракет и беспилотников в Киеве и его пригородах.
СМИ сообщали, что Российская армия выпустила по Киеву рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал».
Напомним, президент России Владимир Путин, который встретился с военными в госпитале Вишневского, назвал атаку вооруженных сил Украины на Белгород террористическим актом, и пообещал, что «ни одно такое преступление – а это, безусловно, преступление ... безнаказанным не останется, сто процентов».
Местные власти ранее предупредили о работе систем ПВО в Киеве. Подробности о взрывах не приводятся, отмечает ТАСС со ссылкой на издание «Общественное».
Ранее украинские СМИ также сообщали о произошедших взрывах в Киевской области.
В столице Украины и ряде других регионов в данный момент действует воздушная тревога.
Отметим, что накануне взрывы также прозвучали в Киеве и в Киевской области. Позднее сообщалось, что после взрывов возник пожар на объекте критической инфраструктуры в Киевской области.
Politico: Украина может проиграть России уже в первой половине 2024 года
Как заявил Иво Даалдер в статье Politico, Трамп начинает активничать перед выборами, а значит, Украина может лишиться поддержки, что приведет к поражению Киева уже в первой половине 2024 года, передает URA.RU.
Ранее бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что власти Украины паникуют из-за продолжающегося наступления российских войск.
«Не знаю, состоится ли шествие в этом году. Часть участников шабашей уже отправились к кумиру (Бандере) и ходят с факелами в аду, где им самое место, – написал Аксенов у себя в Telegram-канале. – Кто-то сбежал в Европу и моет там унитазы, другие сидят в окопах».
Глава Крыма подчеркнул, что «бандеровщина – религия злобных рабов, убившая сотни тысяч людей и страну, у которой был шанс».
Он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что «единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины была Россия», западных же хозяев Украины судьба народа не интересует. «Им нужна не Украина, а анти-Россия. Теперь история и русская армия расставляют все по своим местам».