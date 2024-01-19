Депутат рассказал, как иностранные онлайн-платформы создают «опасный кокон»

Депутат Горелкин: Иностранные онлайн-платформы злоупотребляют рекомендациями, продвигая деструктивный контент

Tекст: Ольга Никитина

Горелкин в новом выпуске «Разговор по делу. Инфобезопасность. Государство и киберзащита» отметил, что многие онлайн-платформы стараются заработать на пользователях. С этой целью они подробно изучают профили, отслеживают активность и получают точные данные об интересах и предпочтениях людей. Полученные данные необходимы для создания рекомендательных алгоритмов.

Рекалгоритмы, по его словам, подмешивают опасный контент, а пользователи этого даже не замечают. «В итоге вокруг аудитории формируется информационный кокон, который полностью обволакивает сознание и задает вектор мировоззрению. Все это вызывает опасения, однако закон готов защитить цифровые права граждан», – сказал Горелкин.

Депутат рассказал, что Госдума приняла важнейший закон о регулировании рекомендательных алгоритмов, который обязывает цифровые платформы публиковать основные правила работы рекомендаций. «Более того, Роскомнадзор может получать доступ к рекомендациям, анализировать корректно ли они работают. В случае нарушений РКН может запретить использование рекомендательного алгоритма. Если вы чувствуете, что платформа пытается вам подмешивать какой-то странный контент, то можете пожаловаться в Роскомнадзор», – рассказал Горелкин.

Сегодня практически все цифровые платформы так или иначе накапливают данные не только о взрослых, но и о детях, отметил он. «По итогам прошлого года зафиксировано рекордное количество утечек персональных данных. Фактически на большую часть граждан России сегодня есть «глубокие профили», которые могут использовать злоумышленники», – уверен депутат.

«Если взрослый человек более подготовлен к угрозам в Сети, то психика ребенка не всегда может с этим справиться. Именно поэтому важно обучаться правилам цифровой гигиены с детства. Важную роль в этом играет как образовательная система, так и родители. Безусловно, в Сети поджидают разные опасности: от мошенничества до утечки данных. Однако это не должно стать причиной для полной цифровой изоляции», – сказал Горелкин.

По мнению депутата, важно направлять ребенка, прививать ему интерес к познавательному контенту и ограждать от деструктива. В этом поможет и режим родительского контроля на устройствах детей, отметил он, призвав повышать цифровую грамотность, отслеживать тренды и выбирать проверенные источники информации.

«Важно сформировать у ребенка «предохранители», чтобы он правильно все воспринимал и сам себя мог оградить от деструктива. Это гораздо эффективнее, чем если мы будем все блокировать. Здесь не работают какие-то оффлайновые принципы, когда мы закрываем двери в помещении на ключ и оставляем человека в полном вакууме. В сети так невозможно», – заключил Горелкин.

Напомним, в России 1 октября вступил в силу закон о рекомендательных алгоритмах – это первый опыт регулирования продукта искусственного интеллекта для нашей страны.