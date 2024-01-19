Гречка стала лидером по снижению цен в России в 2023 году

Росстат: Сильнее всего цены в прошлом году в России снизились на гречку

Tекст: Ольга Никитина

В пятерку товаров, подешевевших наиболее сильно, также вошли градусник (минус 7,2%) и телевизор (минус 6,4%), передает РИА «Новости».

Мониторы для компьютеров подешевели на 6,2%, а вермишель – на 4,2%. Стиральные машины стали дешевле на 3,7%, а макароны – на 3,63%. Кроме того, на 3,6% уменьшилась стоимость полиса-каско.

В целом снижение стоимости зафиксировано по каждому десятому товару, цены на которые мониторит Росстат.

Меньше официальной инфляции в 7,4% подорожали почти две трети товаров из данных Росстата. В том числе это бензин АИ-95 (6,7%), игристое вино (5%), филе рыбы (4,7%), пельмени (3,8%), мороженое (3,3%), йогурт (1,3%) и чай (1%).

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