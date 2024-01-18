Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.28 комментариев
Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления Палестине
Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине
Мексика и Чили передали в Международный уголовный суд сведения о ситуации в стране с целью добиться начала расследования совершаемых в Палестине преступлений.
«Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.
Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».
Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.
Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.
Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.