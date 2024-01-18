Мексика и Чили призвали МУС расследовать преступления Палестине

Мексика и Чили обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать преступления в Палестине

Tекст: Денис Тельманов

«Сегодня Мексика и Чили передали прокурору Международного уголовного суда сведения о ситуации в Государстве Палестина для проведения проверки в отношении вероятно совершающихся там преступлений, подпадающих под юрисдикцию суда», – приводит ТАСС заявление мексиканского МИДа.

Отмечается, что действия Мексики и Чили вызваны «растущей обеспокоенностью недавней эскалацией насилия, особенно в отношении гражданских объектов».

Также указывается, что многочисленные доклады ООН содержат сведения об инцидентах, которые могут представлять собой преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС в соответствии с Римским статутом. При этом судебная система в Палестине, по оценкам мексиканских дипломатов, потерпела «фактический крах» и утратила возможность для самостоятельного расследования преступлений на ее территории.

Ранее сообщалось, что Иран поддержал иск ЮАР против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа.

Международный суд ООН назначил слушания по иску ЮАР против Израиля. Израиль попросил другие страны выступить против суда ООН.







