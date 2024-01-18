Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.24 комментария
Байден: Препятствие помощи Украине в Конгрессе станет катастрофой
Президент США Джо Байден заявил, что вопрос дальнейшей поддержки Украины американской стороной упирается в меньшинство в Конгрессе.
Он положительно охарактеризовал результаты прошедшей накануне встречи с американскими законодателями в Белом доме и предположил, что «подавляющее большинство членов Конгресса», в том числе «большинство республиканцев», поддерживают помощь Украине, передает ТАСС.
«Вопрос в том, не будет ли небольшое меньшинство препятствовать этому, что стало бы катастрофой», – отметил Байден.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Конгресс США сумеет согласовать очередной пакет военной помощи киевскому режиму.