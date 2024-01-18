Байден: Препятствие помощи Украине в Конгрессе станет катастрофой

Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине

Tекст: Александра Юдина

По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

