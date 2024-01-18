Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.18 комментариев
Швейцарский производитель шоколада попал в украинский список «спонсоров войны»
Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в список «спонсоров войны» ведущего мирового производителя шоколада и какао-продуктов Barry Callebaut.
Производитель внесен в список за то, что компания продолжает вести бизнес в России, передает ТАСС.
Доля Barry Callebaut на мировом рынке шоколада составляет 25%. Она работает в России с конца 1990-х годов.
Ранее НАПК внесло в список «международных спонсоров войны» компанию-производителя товаров из морепродуктов Vici.