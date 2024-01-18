Лавров: Киев размещает системы ПВО на гражданских объектах, подвергая опасности население

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Российская армия, проводя специальную военную операцию, четко следует законам войны и международному праву и бьет прицельно по объектам ВСУ и связанным с ними инфраструктурным и прочим объектам, передает ТАСС.

Лавров добавил, что давно известен тот факт, что в гражданских объектах украинцы размещают свои вооруженные силы, а в жилых кварталах ставят системы ПВО, они шантажируют мирных граждан, чтобы сделать из них живой щит, что категорически запрещено международным гуманитарным правом.

Глава МИД напомнил также, что отставные американские генералы и действующие британские политики советуют украинцам как можно активнее бить по Крыму, чтобы «вывести русских из равновесия».

Лавров добавил, то периодически спрашивал тогда у американцев: «Как вы относитесь к тому, что вы поставляете дальнобойное оружие, которое используется против гражданских целей?», на что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявляли, что украинцы сами решают, по каким объектам, целям наносить удары, то есть могут делать то, что хотят, при том что ими руководят англосаксонские инструкторы.

«А когда спросили у Салливана про операцию в секторе Газа, не очень ли они смущаются тем, что их оружием проводится операция и в результате страдают десятки тысяч. Они сказали: «Нет, когда мы поставляем оружие Израилю, мы оговариваем, что его надо использовать в соответствии с законами ведения войны и ненанесения ущерба невинным гражданам», – отметил Лавров. По его словам, то есть Киеву, если судить по официальным заявлениям, не делается требований соблюдать международное гуманитарное право.

Ранее Лавров заявил, что западным политикам следует почитать принятые на Украине поощряющие нацистов законы против всего русского, прежде чем говорить о том, что Киев «защищает демократию».