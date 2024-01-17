Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.9 комментариев
Сочинские строители передали жителям новых регионов 29 восстановленных домов
Строители из Сочи передали жителям новых регионов России 29 восстановленных домов, еще в 11 люди заселятся в ближайшее время, сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.
«Сейчас по поручению руководителя Минстроя России и поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева на федеральные средства продолжаем работу по восстановлению после обстрелов 85 объектов в Донецке, Мариуполе и Макеевке. Каждый четвертый из них – социально значимый. Так, уже завершили работы в школе в Херсонской области, к марту планируем передать муниципалитету десять готовых общеобразовательных, спортивных школ и детских садов в Макеевке», – написал он в своем Telegram.
Копайгородский добавил, что работы ведутся в новых регионах по федеральному инфраструктурному проекту. «Каждый рабочий визит специалистов традиционно сопровождаем отправкой гуманитарных грузов. Весь Сочи действует как единая команда в поддержке наших соотечественников», – отметил глава города.