На выставке «Россия» обсудили развитие ведущих ИТ-компаний страны

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул, выступая перед представителями отрасли, что одна из пяти национальных целей развития посвящена именно цифровой трансформации, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«По поручению президента мы делаем шаг от цифровой экономики к экономике данных – новому сквозному национальному проекту. Ожидаем, что благодаря нацпроекту выручка ТОП-100 ИТ-компаний увеличится в 2,5 раза, до 5,3 трлн рублей, а ВВП вырастет на 11,2 трлн рублей за счет технологий искусственного интеллекта. Гражданам будет доступно в 3,5 раза больше госуслуг в режиме онлайн. До 2030 года будет поддержано не менее тысячи ИТ-стартапов, создано порядка 2 тыс. решений и продуктов, а также подготовлено более 850 тыс. специалистов в сфере ИТ», – заявил Чернышенко.

Он также подчеркнул, что государство должно уметь быстро внедрять новые решения для оперативного реагирования на проблемы граждан и запросы от бизнеса. Для этого по указу президента идет разработка единой цифровой платформы ГосТех. «В ближайшие два года на ней будет реализовано более 100 проектов, в том числе готовых сервисов и типовых решений для регионов. Уже с этого года начинаем переводить на ГосТех системы и сервисы субъектов России. Важно также то, что платформа имеет беспрецедентный уровень защиты – она полностью базируется на российских программных и технологических решениях, она защищена от природных и киберугроз», – подчеркнул Чернышенко.

Модератор пленарного заседания, генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Цифровая Экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что серьезные показатели, которых достигла наша цифровая и ИТ-отрасль, «говорят сами за себя». «У нас более 100 млн пользователей в российском сегменте сети Интернет. У нас серьезная интернет-экономика. По итогам 2022 года она составила 12 трлн рублей, есть прогноз, что она вырастет еще на 35% по итогам 2023 года. Никакая другая экономика не растет такими темпами», – подчеркнул Плуготаренко.

Кроме того, эксперт отметил, что Россия вошла с рейтингом «А» в топ-10 стран из 198 по цифровизации госуправления. В отрасли трудится более 3 млн айтишников, российский пользователь любит и верит в цифру и в то, как удобно цифровой мир существует для него, подчеркнул Плуготаренко.

В рамках Дня цифровизации на международной выставке-форуме «Россия» при инициативе и поддержке Министерства цифрового развития Российской Федерации пройдут многочисленные мероприятия с лидерами цифровой индустрии, с телеком-сегментом, с ИТ-компаниями: это и мастер-классы, и лекции, и ток-шоу. Речь пойдет и о кибербезопасности, и о стартапах, а также про геймдев и робототехнику. Вечером стартует развлекательная программа, в которой примут участие известные артисты и блогеры. Каждый желающий сможет стать участником всероссийской цифровой акции, организованной «Газпром-Медиа Холдингом» по всей стране: от Калининграда до Владивостока.