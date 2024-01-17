Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.8 комментариев
Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в зоне СВО после уничтожившего оружие пожара
Депутат Государственной думы Александр Хинштейн сообщил, что Росгвардия организует проверку по факту пожара в одной из воинских частей в зоне специальной военной операции, в результате которого сгорело оружие.
В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что в ходе проверки особое внимание будет уделено тому, действительно ли командир части приказал держать оружие «в пирамиде на тросиках под замками». Ссылаясь на «авторитетные Telegram-каналы», депутат заявил, что такой приказ имел место, передает «Фонтанка».
«Если это так, очевидно, что речь идет об откровенной дурости отдельно взятого командира», – указал он. Хинштейн подчеркнул, что «никаких требований и регламентов о хранении оружия под замком в Росгвардии нет и быть не может, особенно, когда речь идет о зоне СВО, где от этого зависят жизни людей».
В ноябре в воинской части в Волгоградской области произошел пожар, обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов.