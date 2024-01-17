Хинштейн пообещал проверить воинскую часть в зоне СВО после уничтожившего оружие пожара

Tекст: Валерия Городецкая

В своем Telegram-канале Хинштейн сообщил, что в ходе проверки особое внимание будет уделено тому, действительно ли командир части приказал держать оружие «в пирамиде на тросиках под замками». Ссылаясь на «авторитетные Telegram-каналы», депутат заявил, что такой приказ имел место, передает «Фонтанка».

«Если это так, очевидно, что речь идет об откровенной дурости отдельно взятого командира», – указал он. Хинштейн подчеркнул, что «никаких требований и регламентов о хранении оружия под замком в Росгвардии нет и быть не может, особенно, когда речь идет о зоне СВО, где от этого зависят жизни людей».

В ноябре в воинской части в Волгоградской области произошел пожар, обошлось без пострадавших и повреждений гражданских объектов.