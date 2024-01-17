Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Вертолет оборвал ЛЭП во время аварийной посадки в Брянской области
Вертолет совершил аварийную посадку на трассе возле Севского района Брянской области, были оборваны линии электропередачи, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет, написал он в Telegram-канале.
По данным главы региона, подача электроэнергии в Брасовском и Комаричском районах восстановлена, в Севском и Суземском будет восстановлена в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что вертолет совершил аварийную посадку в Брянской области на участке трассы М3.