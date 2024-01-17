ЦИК зарегистрировала представителей по финансовым вопросам кандидатов в президенты России

Tекст: Ольга Никитина

В Telegram-канале ЦИК России сообщается, что также зарегистрированы уполномоченные представители партии «Коммунисты России» и доверенные лица выдвинутого кандидата на должность президента России Сергея Бабурина.

Кроме того, ЦИК утвердила порядок аккредитации СМИ на выборах президента России 15–17 марта 2024 года. Аккредитация СМИ, согласно принятому решению, дает право присутствовать: при голосовании; при подсчете голосов избирателей; при перемещении бюллетеней в сейф-пакет; на заседаниях избирательных комиссий при установлении ими итогов голосования.

Подробная информация и форма заявки на аккредитацию будет размещена до 20 января на сайте ЦИК и сайтах избирательных комиссий субъектов России.

Также в ЦИК подвели итоги общероссийской тренировки по использованию ГАС «Выборы» и тестированию новой цифровой платформы в рамках подготовки и проведения выборов в федеральные органы государственной власти. В проверке систем были задействованы как члены избирательных комиссий, действующих на территории России, так и избиратели.

Выборы президента России состоятся 15–17 марта 2024 года.