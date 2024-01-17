Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Forbes: Потанин и Алекперов выступили против доли в 5% «Яндекса» для Кудрина
Бизнесмены Владимир Потанин и Вагит Алекперов, которые являются потенциальными инвесторы в российский бизнес «Яндекса», выступили за пересмотр размера опционного пакета для советника по корпоративному развитию компании Алексея Кудрина, сообщили СМИ.
Источники журнала Forbes утверждают, что речь идет об опционах на акции МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированной в декабре 2023 года в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Предполагается, что МКАО «Яндекс» получит российские активы нидерландской Yandex N.V.
По информации журнала, Кудрину, который тогда работал главой Счетной палаты, предложили опционы на 5% акций «Яндекса». Инициатива, согласно этим данным, исходила от основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, который в 2022 году попросил Кудрина помочь разделить компанию на российский и международный бизнес.
Теперь верхняя планка акций «Яндекса», которые может получить Кудрин, составляет 2–3%, утверждают источники журнала, добавляя, что Потанин и Алекперов «настаивают на снижении до 1,5%».
5 декабря 2022 года сообщалось, что Кудрин принял предложение компании «Яндекс» о вступлении в должность советника по корпоративному развитию.