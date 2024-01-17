Forbes: Потанин и Алекперов выступили против доли в 5% «Яндекса» для Кудрина

Tекст: Ольга Никитина

Источники журнала Forbes утверждают, что речь идет об опционах на акции МКАО (международная компания акционерное общество) «Яндекс», зарегистрированной в декабре 2023 года в специальном административном районе на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Предполагается, что МКАО «Яндекс» получит российские активы нидерландской Yandex N.V.

По информации журнала, Кудрину, который тогда работал главой Счетной палаты, предложили опционы на 5% акций «Яндекса». Инициатива, согласно этим данным, исходила от основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, который в 2022 году попросил Кудрина помочь разделить компанию на российский и международный бизнес.

Теперь верхняя планка акций «Яндекса», которые может получить Кудрин, составляет 2–3%, утверждают источники журнала, добавляя, что Потанин и Алекперов «настаивают на снижении до 1,5%».

5 декабря 2022 года сообщалось, что Кудрин принял предложение компании «Яндекс» о вступлении в должность советника по корпоративному развитию.