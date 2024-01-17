В работе WhatsApp зафиксировали сбои

«Сбой.рф»: Число жалоб россиян на работу WhatsApp достигло почти 1,3 тысячи

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф», половина всех жалоб приходится на Башкирию, на втором и третьем местах находятся Татарстан и Москва – 15% и 14%, передает РИА «Новости».

Кроме того, зафиксированы жалобы из Оренбургской, Нижегородской и Самарской областей, Петербурга и Удмуртии.

Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сообщил, что проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в большинстве стран мира.