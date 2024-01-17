Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.5 комментариев
В работе WhatsApp зафиксировали сбои
«Сбой.рф»: Число жалоб россиян на работу WhatsApp достигло почти 1,3 тысячи
Пользователи WhatsApp в России жалуются на работу мессенджера, по состоянию на 8.59 зафиксировано почти 1,3 тыс. жалоб, свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф», который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Как свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф», половина всех жалоб приходится на Башкирию, на втором и третьем местах находятся Татарстан и Москва – 15% и 14%, передает РИА «Новости».
Кроме того, зафиксированы жалобы из Оренбургской, Нижегородской и Самарской областей, Петербурга и Удмуртии.
Ранее сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов сообщил, что проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в большинстве стран мира.