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    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Политэмигранты врут, как очевидцы

    Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Британская конфетка не сделает жизнь Зеленского слаще

    На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.

    4 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Что ждет российский спорт в 2024 году

    Ждать снятия санкций с российских спортсменов в 2024 году, конечно, не стоит. Но определенный вектор все же просматривается. А именно – надежды на возобновление отношений с Европой как минимум.

    12 комментариев
    17 января 2024, 10:41

    ЧФ провел учения по уничтожению мин в акватории Черного моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экипажи Черноморского флота (ЧФ) провели учения по уничтожению мин на маршрутах торгового судоходства в акватории Черного моря, сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

    Как говорится в сообщении, экипажи кораблей противоминной обороны ЧФ отработали действия по уничтожению мин в акватории Черного моря, передает ТАСС.

    Там добавили, что в условиях реальной минной опасности, тральные силы флота выполнили разведывательный поиск мин на маршрутах интенсивного торгового судоходства в акватории Черного моря.

    В ведомстве уточнили, что экипажи отработали тактику по форсированию и уничтожению минных заграждений различными способами и в разное время суток

    Ранее корабли Черноморского флота выполнили стрельбы в акватории Черного моря.

    16 января 2024, 08:18
    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»

    «Рустехдрон»: ВС России ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов «Инферно»

    ВС России начали использовать дроны-бомбардировщики «Инферно»
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков «Инферно», рассказали в компании-разработчике «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над украинскими окопами и сериями по три сбрасывает гранаты, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации. По словам представителя компании, «Инферно» также может эффективно бомбить легкобронированную технику, он несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников (БПЛА) различных классов.

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    15 января 2024, 14:25
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    Россия и Иран готовят всеобъемлющий стратегический договор
    @ Дмитрий Харичков/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни, министры обсудили актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, сообщили в Минобороны России.

    Согласно сообщению ведомства, состоялись телефонные переговоры министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны и поддержки ВС Исламской республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштияни, в ходе которых были обсуждены актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, передает ТАСС.

    Ранее в ходе телефонных переговоров главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве двух стран.

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    14 января 2024, 13:55
    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов

    Представитель 3mx Шандобыло: Комплекс «Сания» не позволяет дронам противника подлететь к российским танкам

    Разработчик рассказал о новой системе защиты российских танков от FPV-дронов
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Российские танки в зоне спецоперации нуждаются в усиленной защите от украинских дронов. Именно поэтому была создана система, позволяющая сбивать БПЛА на большом удалении от машины. Кроме того, «Сания» практически не «подсвечивает» технику для РЭР ВСУ. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал представить компании-разработчика комплекса «Сания» Сергей Шандобыло.

    «В зоне спецоперации стало окончательно понятно, что любой РЭБ – это своего рода новогодняя елка, которая ярко «светится» для систем радиоэлектронной разведки (РЭР). Суть «Сании» заключается в том, что она способна включаться только в момент появления FPV-дрона в зоне видимости. То есть она заранее не подсвечивает наши танки для разведки противника», – рассказал Сергей Шандобыло, директор по развитию компании 3mx.  

    «Более того, «Сания» способна подавлять дрон противника на довольно большом расстоянии от самих танков. То есть БПЛА просто не успевает подлететь. Сама система работает следующим образом: в режиме радиомолчания она пассивно сканирует пространство на наличие сигналов от FPV-дронов и при его появлении активирует защиту. Сама защита работает до тех пор, пока комплекс продолжает видеть дрон. Как только аппарат падает, еще 30 секунд идет подавление, а затем «Сания» выключается», – объяснил эксперт.

    Специалист назвал еще одну особенность разработки. «У дрона есть приемник и передатчик. И приемники обладают широким спектром используемых частот. В то время как передатчики видеосигнала более-менее универсальны в плане частотности. Поэтому «Сания» детектирует именно видео, которое проще обнаружить», – пояснил он.

    По его словам, необходимость создания комплекса была обусловлена в том числе ролью танков на поле СВО. «На фоне этого мы сделали так, чтобы «Санию» можно дорабатывать, устанавливать и снимать с танков буквально в полевых условиях. Для наших ребят в зоне спецоперации это очень важно», – дополнил собеседник.

    Резюмируя, Шандобыло подчеркнул, что сейчас для российских танков, по сути, создан комплекс мер защиты, который включает в себя и уже нашумевшие «мангалы». И в совокупности с «Санией» это позволит обезопасить машины от дронов противника.

    Ранее Минобороны сообщило, что на российских танках в зоне СВО используют комплексы подавления FPV-дронов «Сания». Ведомство показало работу танка Т-80БВМ с системой подавления беспилотников «Сания», разработанной компанией 3mx.

    Комплекс работает автоматически, по данным изготовителя, он способен фиксировать одиночные FPV-дроны или рои таких аппаратов на расстоянии до полутора километров. Эти беспилотники подавляются на расстоянии до километра. «Сания» способна работать и при движении машины. В ходе боевой работы танковые экипажи 9-й мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса уничтожили опорный пункт украинских военных у Первомайского. Танк Т-80БВМ использовал складки местности и прибыл на позицию, чтобы открыть огонь. ВСУ потеряли до 10 человек убитыми и ранеными

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    16 января 2024, 04:34
    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж

    Губернатор Александр Гусев сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Воронеж ранения получила девочка 2013 года рождения

    Девочка пострадала при атаке украинских БПЛА на Воронеж
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Девочка 2013 года рождения, проживающая на улице Тепличной, получила травмы во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Воронеж, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    «У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте», – написал Гусев в своем Telegram-канале.

    По его словам, в квартиру, где проживает девочка, попали фрагменты сбитого БПЛА.

    Губернатор добавил, что утром попросит врачей навестить семью пострадавшей и убедиться, что других последствий для ее здоровья нет.

    Кроме того, он сообщил, что продолжается поквартирный обход.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

    Коментарии (57)
    16 января 2024, 13:52
    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО

    Эксперт Федутинов: Новый беспилотник «Инферно» может поражать как живую силу, так и технику

    Эксперт назвал преимущества нового дрона «Инферно» в зоне СВО
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Новый российский БПЛА «Инферно» обладает рядом преимуществ, например, меньшая уязвимость к противодронным средствам, многоразовость и возможность несения нескольких боеприпасов. Этот беспилотник способен поражать живую силу и технику противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал специалист по БПЛА Денис Федутинов. Ранее Российская армия использовала «Инферно» для бомбардировки позиций ВСУ.

    «Судя по тому, что дрон оснащен гранатами ВОГ-17 и ГП-25, которые могут быть размещены в девяти слотах для сброса, основной целью для аппарата является живая сила противника, находящаяся как в движении, так и на боевых позициях – в открытых окопах или траншеях», – сказал Денис Федутинов, специалист по БПЛА.

    «Вместе с тем можно предположить, что в качестве поражающего элемента будут использоваться и модификации с боеприпасами осколочно-фугасного и кумулятивного действия большего калибра, предназначенных для поражения полевых укреплений и транспортных средств, включая бронетехнику», – отметил собеседник.

    «Первое преимущество аппарата – меньшая подверженность воздействию типовых портативных противодроновых средств. Это связано с тем, что беспилотник относится к категории FPV-дронов, которыми бойцы управляют от первого лица. При этом чаще всего используется аналоговый канал связи», – поясняет он.

    «Второе преимущество – «Инферно» не является барражирующим боеприпасом и может использовать многократно. Наконец, третий плюс – дрон способен нести не один боеприпас, а несколько, в том числе производя их сброс сериями по несколько единиц, что позволяет увеличить вероятность поражения целей», – подчеркивает эксперт.

    «В момент зависания беспилотника над позицией противника для сброса боеприпасов он представляет собой более легкую цель для поражения стрелковым вооружением. Если разработчикам удалось реализовать систему, анализирующую пространственное положение БПЛА и цели, направление и скорость движения аппарата, а также, в идеале, учитывать и атмосферное влияние, то это позитивно скажется на выживаемости», – акцентирует он.

    «Думаю, было бы идеально, если бы технические новинки, подобные этой, получили возможность апробации на нескольких направлениях, где условия применения разнятся. Это позволило бы в сжатый временной период получить наиболее полную обратную связь от пользователей со всеми позитивными оценками и замечаниями для последующей доработки», – резюмировал Федутинов.

    Ранее ВС России в зоне СВО приступили к ковровым бомбардировкам украинских позиций с помощью специальных беспилотников «Инферно». Об этом рассказали в компании-разработчике БПЛА «Рустехдрон».

    Как сообщил представитель компании, дрон «Инферно» оснащен девятью слотами для сброса гранат, а в ходе выполнения боевой задачи аппарат пролетает над окопами противника и сериями сбрасывает по три боеприпаса. Он добавил, что такая работа является своеобразным аналогом ковровых бомбардировок в большой авиации.

    БПЛА может эффективно поражать пехоту и даже легкобронированную технику противника, так как несет четыре килограмма боевой нагрузки, в которую могут входить гранаты ГП-25 и ВОГ-17 и специально изготовленные заводские боеприпасы.

    Кроме того, представитель компании добавил, что дрону нет необходимости зависать над окопами, он бросает бомбы в движении, что резко повышает выживаемость беспилотников, радиус действия БПЛА составляет пять километров.

    Напомним, министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что Минобороны нарастит поставки наиболее востребованных образцов вооружения, в частности, будет формировать серийную линейку беспилотников различных классов – от сверхмалых до тяжелых ударных аппаратов.

    Президент России Владимир Путин на расширенном заседании Минобороны заявил о необходимости наращивания производства БПЛА. «Предстоит серьезно увеличить выпуск и поставки высокоточных снарядов, беспилотников разных типов. Знаю, что изменения происходят, они происходят достаточно быстро, я еще об этом скажу, но все-таки нужно над этим работать, нужно закреплять эту тенденцию», – цитирует главу государства сайт Кремля.

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    17 января 2024, 05:10
    В России для армии создали новый ручной пулемет

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские оружейники разработали новый ручной пулемет с калибром 5,45 мм в интересах Вооруженных сил России, вскоре он выйдет на государственные испытания, сообщил источник в ОПК.

    Пулемет разработан крупным российским производителем вооружения, он полностью готов, сейчас он выходит на госиспытания, сказал собеседник ТАСС.

    По его словам, кроме калибра 5,45 мм планируются экспортные версии под калибры 7,62 мм и 5,56 мм.

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    16 января 2024, 03:43
    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны России: Средства ПВО сбили над Воронежем три украинских беспилотника

    Минобороны: ПВО сбила над Воронежем три украинских беспилотника
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России.

    «16 января текущего года с 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атака украинских беспилотников на регион была отражена дежурными средствами ПВО.

    По словам Гусева, пострадавших нет, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе. Еще в двух МКД и ряде частных домов выбиты окна.

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    16 января 2024, 08:41
    Противопехотную мину нелетального действия повышенной эффективности разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны запатентовало противопехотную мину нелетального действия с увеличенной площадью поражения, что повысит ее эффективность.

    Как говорится в описании изобретения, заявляемая противопехотная мина нелетального действия за счет разлета пиротехнических элементов под углом к горизонту создает зону нелетального поражения увеличенной площади, что повышает эффективность действия боеприпаса, передает ТАСС.

    В патенте указано, что изобретение может быть применимо при разработке новых противопехотных мин, в которых заложен эффективный принцип нелетального поражения путем воздействия на него раздражающих веществ в незначительных концентрациях, возбуждающих чувствительные нервные окончания кожных покровов, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей.

    Разработчики уточнили, что результатом такого воздействия является временное лишение человека способности к проявлению физической агрессии или активным целенаправленным действиям.

    Ранее ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate.

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    14 января 2024, 11:56
    Командующий ТОФ рассказал о перевооружении АПЛ «Антей» на новые ракетные комплексы

    Командующий ТОФ подтвердил переоснащение «Антеев» ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина подтвердил переоснащение подлодок проекта 949А «Антей» новым ракетным комплексом для решения задач, схожих с задачами лодок серии «Ясень».

    Как сказал Лиина в интервью «Военной приемке», лодки проекта 949А имеют очень хороший модернизационный потенциал, передает РИА «Новости».

    По его словам, одна из подводных лодок 949-го проекта проходит модернизацию, в ходе которой будет оснащена новым ракетным комплексом, новыми средствами связи, радиотехнического вооружения, будут поставлены новые обслуживающие комплексы. Лиина добавил, что, хотя «Антей» другого водоизмещения, но будет решать такие же задачи, приблизительно, как и «Ясень».

    Напомним, в декабре 2021 года источник в судостроительной отрасли сообщил, что АПЛ «Челябинск» переделают в носителя крылатых ракет «Оникс» и «Циркон» по проекту 949АМ, работы на корабле начнутся после завершения модернизации однотипной субмарины «Иркутск».

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    16 января 2024, 01:58
    Белорусских школьников будут учить допрашивать англоговорящих пленных

    В Белоруссии утвердили школьный курс «Военный перевод», в котором учат допрашивать англоговорящих пленных

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство образования Белоруссии утвердило программу факультативных занятий «Военный перевод», в рамках которых школьники старших классов будут изучать военный перевод, в том числе научатся переводить допросы пленных.

    В рамках программы, рассчитанной на 69 учебных часов, школьники будут изучать перевод с листа иностранного текста и передачу его содержания, двусторонний перевод беседы, допроса, опроса, расшифровку аббревиатур, передачу содержания схем военного характера, письменный перевод военных и военно-технических текстов с английского языка на русский, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство образования республики.

    «В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся должны знать военную терминологию и аббревиатуры,.. общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружение, уметь... читать содержание боевых документов и передавать их суть на русском языке, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного», – отмечается в программе факультатива.

    Постановление, которое было подписано министром образования Белоруссии Андреем Иванцом 29 сентября 2023 года, вступает в силу после официального опубликования.

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    16 января 2024, 05:43
    Режим ЧС ввели в Воронеже после атаки украинских БПЛА

    Режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки украинских беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Городской режим чрезвычайной ситуации ввели в Воронеже после атаки на город украинских беспилотников, сообщил мэр Вадим Кстенин.

    «На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба – и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городского ЧС», – приводит ТАСС слова Кстенина.

    По его словам, сейчас строители оценивают масштабы повреждения дома на улице Тепличная, в который попал беспилотник.

    «Считаем, сколько окон требует замены, наши строители уже дали номенклатуру изделий, будут помогать», – отметил мэр, отметив, что уже заказано изготовление первых 30 окон.

    Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ранения получила десятилетняя девочка, в одном многоквартирном доме было ликвидировано возгорание на балконе, еще в нескольких домах выбиты окна.

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    15 января 2024, 13:53
    ОАК запатентовала маскировочную окраску для Су-75 Checkmate

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) запатентовала дезинформационно-искажающую окраску для легкого тактического самолета (ЛТС) Су-75 Checkmate («Чекмейт»), следует из патента.

    Как говорится в описании, изобретение относится к малозаметным самолетам, имеющим дезинформационно-искажающую окраску, предназначенную для усложнения визуального распознавания типа самолета и прогнозирования его возможных маневров при кратковременном наблюдении, а также для усложнения поиска и отслеживания самолета на фоне различных подстилающих поверхностей и облачного неба, передает ТАСС.

    Как уточняют авторы разработки, схема окраски предназначена для искажения силуэта самолета с визуальной подменой его на силуэт самолета другого типа и меньшей размерности. Суть окраски состоит в том, чтобы с помощью цветовых пятен специальной формы и создания из них зон разной яркости «сместить зрительный акцент от контура самолета к его размытому, уменьшенному и деформированному подобию».

    Ранее в пресс-службе корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) сообщили, что новая авиационная крылатая ракета Х-69 может применяться на всех российских перспективных многоцелевых истребителях, включая Су-57 и Су-75 (Checkmate).

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    15 января 2024, 17:21
    Минобороны выявило более 50 причастных к биолабораториям США на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Установлены фигуранты военно-биологической деятельности США на Украине в 2023 году, в их числе должностные лица госорганов двух стран, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    По его словам, в результате анализа полученной документации было установлено более 50 организаторов и участников военно-биологической деятельности на территории Украины, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний, передает ТАСС.

    Ранее Кириллов заявил, что американские военные намеревались испытывать в Африке незарегистрированные препараты, это указано в найденных на Украине документах.

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    16 января 2024, 05:34
    Десантники под Артемовском из «Вербы» сбили украинский БПЛА «Фурия»

    Российские десантники уничтожили из ракетного комплекса «Верба» украинский БПЛА «Фурия» на Артемовском направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Ивановские десантники уничтожили из переносного зенитного ракетного комплекса «Верба» разведывательный беспилотник ВСУ «Фурия», который барражировал вдоль российских позиций на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

    «Была обнаружена воздушная цель, которую идентифицировали как разведывательный беспилотный летательный аппарат «Фурия» украинских формирований. В результате грамотных действий расчета цель была взята на сопровождение и уничтожена пуском ракеты из ПЗРК «Верба» ивановских десантников», – приводит ТАСС сообщение российского военного ведомства.

    Отмечается, что за время проведения СВО расчеты ПВО ВДВ сбили сотни украинских беспилотников.

    Ранее Минобороны России сообщило, что дежурные средства ПВО российских войск сбили над Воронежской областью три украинских БПЛА.

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    16 января 2024, 15:12
    Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

    Минобороны: Два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Японского моря в сопровождении Су-35С и Су-30СМ, сообщили в Минобороны.

    Как сообщил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, полет прозодил в строгом соответствии с международными правилами, передает ТАСС.

    Он отметил, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Черного и Балтийского морей, Тихого океана, Северной Атлантики и Арктики.

    Ранее в Минобороны сообщали, что два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.

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    Месть Ирана Америке задела Ирак

    Иран нанес 24 удара по объектам в Ираке и Сирии, которые связывают с США и Израилем. Целями Тегерана стали места, где якобы подготавливались теракты против Исламской республики. И хотя это привело к осложнению отношений с Ираком, у Тегерана и Багдада сохраняется общая задача – снижение американского влияния в регионе. Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Что ждать от 2024 года

      В 2024 году планету ждет ряд важных событий и развилок, которые способны серьезно изменить глобальный расклад, в том числе и спровоцировать третью мировую войну. Некоторые их этих событий можно предсказать заранее. Как минимум, шесть из них.

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