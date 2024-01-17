Макрон заявил, что Франция отказывается от превентивных ударов по хуситам

Tекст: Алексей Дегтярев

Франция не станет входить в коалицию, которая нанесла удары по хуситским позициям в Йемене, она желает избежать любой эскалации, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

По его словам, французские ВМС продолжат патрулировать Красное море. Париж занимается этим для «защиты морской навигации», это «дипломатический вопрос, а не военный», заключил президент страны.

На прошлой неделе США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене. Россия и Иран осудили удары США и Британии по Йемену.