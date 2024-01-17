На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.2 комментария
Макрон заявил, что Франция отказывается от превентивных ударов по хуситам
Французские военные не станут превентивно бить по хуситским позициям, такая позиция занята Парижем, чтобы не допустить эскалации в регионе, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Франция не станет входить в коалицию, которая нанесла удары по хуситским позициям в Йемене, она желает избежать любой эскалации, заявил Макрон, передает РИА «Новости».
По его словам, французские ВМС продолжат патрулировать Красное море. Париж занимается этим для «защиты морской навигации», это «дипломатический вопрос, а не военный», заключил президент страны.
На прошлой неделе США и Британия нанесли новые удары по позициям хуситов в Йемене. Россия и Иран осудили удары США и Британии по Йемену.