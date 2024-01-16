Музей Сталина в Гори в прошлом году посетило более 120 тыс. иностранцев

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Общая численность гостей на 47 тысяч превысила показатель 2022 года, что является показателем высокого интереса к месту в истории личности Сталина», – отметили в музее газете ВЗГЛЯД.

Рекорд посещаемости – почти 176 тыс. человек – был установлен в 2019 году.

Что касается интереса иностранцев, то больше всего в прошлом году посетителей было из Китая, России, Таиланда, Ирана и Польши, посол которой Мариуш Машкевич предлагал закрыть этот музей.

Ранее Машкевич признался в хамстве по теме дома-музея Сталина. В интервью грузинским СМИ он вспомнил, что в 2022 году МИД Грузии «пробовал поставить его на место» после заявлений из-за недопустимости функционирования дома-музей Сталина в Гори.

«Я тогда очень деликатно, но послал... я сказал очень грубое слово... как представитель Польши, я не могу иначе реагировать», – сказал Машкевич.

В соцсетях Грузии эти слова посла назвали «недипломатичными» и «аморальными», напомнив, что такая позиция является «вмешательством во внутренние дела Грузии».