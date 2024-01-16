Песков анонсировал встречу Путина с участниками форума «Малая родина – сила России»

Песков: Путин встретится с участниками форума «Малая родина – сила России»

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Пескова, Путин большую часть рабочего дня посвятит общению с главами муниципалитетов, которые прибыли на форум, отметив, что «состоится беседа со свободной повесткой дня», передает ТАСС.

Представитель Кремля указал на то, что главы муниципалитетов являются «очень ценным источником для получения информации о положении на земле, о тех проблемах, которые есть», и о действии различных мер поддержки.

Форум «Малая родина – сила России» проходит по поручению президента в рамках выставки-форума «Россия» 15-16 января в Москве, в нем примут участие 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны.