На фоне того, что ни США, ни ЕС не выделили Украине денег, подписание соглашения с Британией в Киеве публично объявляют геополитической победой. На самом деле этот документ сродни решению ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз.0 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с участниками форума «Малая родина – сила России»
Песков: Путин встретится с участниками форума «Малая родина – сила России»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин во вторник проведет встречу с участниками всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России».
По словам Пескова, Путин большую часть рабочего дня посвятит общению с главами муниципалитетов, которые прибыли на форум, отметив, что «состоится беседа со свободной повесткой дня», передает ТАСС.
Представитель Кремля указал на то, что главы муниципалитетов являются «очень ценным источником для получения информации о положении на земле, о тех проблемах, которые есть», и о действии различных мер поддержки.
Форум «Малая родина – сила России» проходит по поручению президента в рамках выставки-форума «Россия» 15-16 января в Москве, в нем примут участие 7,5 тыс. представителей муниципального сообщества из 89 регионов страны.