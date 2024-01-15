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    На Западных Балканах образовался еще один геополитический разлом: Москва поддерживает сербов, Запад потворствует шовинизму бошняков. Пока что конфликт между Республикой Сербской и боснийскими властями далек от горячей фазы. И вот 8 января, в преддверии празднования в сербском энтитете Дня Республики, над Боснией пролетели два истребителя F-16 ВВС США.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Настало время исправить исторические ошибки

    Есть подозрение, что ни на какой объективный исторический закон мы сегодня опереться не можем. Вышел у нас с этими законами пересменок, Юрьев день. В этом один из смыслов глобальной многополярности: каждый живет как хочет. Тем более – Россия.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Откуда взялась интеллигенция

    Везде, где имела место революция, имела место и интеллигенция. Точнее, наоборот: везде, где возникала интеллигенция, возникала революция. Потому что сама интеллигенция и была закваской революции.

    33 комментария
    15 января 2024, 20:20

    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии

    Политолог Данилин: Россияне гордятся участниками СВО и теми, кто налаживает жизнь в новых регионах

    Политолог: У президента высокий уровень поддержки и доверия в армии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Президент лично вникает в положение дел в зоне проведения спецоперации. Он находится в тесном контакте как с ведомствами, так и с простыми бойцами, а поэтому прекрасно осведомлен не только о ходе СВО, но и обо всех насущных для участников спецоперации и их семей вопросах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин обратился к участникам форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим».

    «В России внедрены меры поддержки семей погибших участников СВО, укрепляется вся система социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. Для тех, кто вернулся с полей сражений, создаются все условия для самореализации в разных сферах – ветераны спецоперации могут найти работу по душе, попробовать себя в бизнесе или реализовать на госслужбе. Эта забота со стороны государства показывает, что президент и власти страны чувствуют личную ответственность за судьбы тех людей, которые встали на защиту страны», – сказал Павел Данилин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа.

    «Все в России понимают – никто не должен быть забыт, а все участники спецоперации и члены их семей всегда могут рассчитывать на адресную помощь от государства, волонтерских организаций. И создание фонда «Защитники Отечества», который занимается поддержкой таких людей, – это очень важный фактор», – добавляет политолог.

    Мы гордимся своими героями, отметил Данилин. «Сейчас сложно представить повторение ситуации 1980-х годов, когда ветеранам Афганистана говорили, что их туда не посылали. У граждан России сейчас есть общая цель. И все мы испытываем гордость за тех, кто принимает участие в спецоперации или занимается налаживанием жизни в новых регионах», – указывает спикер.

    «В этом контексте немаловажно, что глава государства лично вникает во все детали происходящего в зоне СВО. Он постоянно держит руку на пульсе, получает постоянные отчеты о положении дел, в том числе от рядовых бойцов. Подобная взаимосвязь говорит о том, что у президента в армии высокий уровень поддержки и доверия», – заключил Данилин.

    Ранее российский президент Владимир Путин приветствовал участников, организаторов и гостей форума ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». Он отметил важность того, что «ветеранское движение развивается», а также «объединяет мужественных, неравнодушных людей – настоящих патриотов во всех регионах России». Глава государства отметил, что ключевыми приоритетами является укрепление системы социальных гарантий для бойцов спецоперации и создание условий для того, чтобы герои смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах.

    «Наша общая задача – поддерживать семьи погибших боевых товарищей, последовательно укреплять всю систему социальных гарантий для участников специальной военной операции, повышать эффективность медицинской помощи, реабилитационных программ», – заявил глава государства.

    «Ключевой приоритет – создавать условия для того, чтобы герои, прошедшие фронт, смогли в полной мере реализовать себя в самых разных сферах: в отраслях экономики, в бизнесе, в органах власти всех уровней, в местном самоуправлении», – сказал Путин.

    Кроме того, президент особенно отметил значимость участия ветеранов в воспитании молодежи, а также в продвижении востребованных волонтерских, образовательных, просветительских, гуманитарных проектов и инициатив.

    15 января 2024, 10:58
    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича

    ВСУ сообщили о гибели летчика-снайпера генерала Станислава Павловича

    Стало известно о гибели генерала ВСУ летчика-снайпера Павловича
    @ t.me/topwar_official

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского летчика-снайпера и экс-главу воздушного командования «Запад» генерал-лейтенанта Станислава Павловича похоронили на Украине, сообщили в командовании ВСУ.

    В командовании ВСУ отметили, что Станислав Николаевич был едва ли не единственным генералом, который в возрасте 65 лет летал и обучил не одно поколение летчиков, передает РБК.

    Причина смерти не названа.

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    15 января 2024, 09:07
    ВС России благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордной дистанции

    Минобороны: Бойцы ВДВ благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ с рекордных 7,8 тыс. метров

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники из Костромы благодаря новым прицелам уничтожили БМП ВСУ из противотанкового ракетного комплекса «Корнет» на Артемовском направлении с рекордной дистанции 7,8 тыс. метров, сообщило Минобороны.

    Известно, что костромские десантники уничтожили боевую машину пехоты украинских формирований с экипажем внутри пуском управляемой ракеты из ПТРК «Корнет» из укрытия, вторую БМП при этом поразили расчеты артиллерии ВДВ, передает РИА «Новости».

    Также уточняется, что подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ после завершения боевой работы оперативно сменили позиции и продолжили выполнять боевую задачу.

    Как отметил заместитель командира противотанкового взвода с позывным «Зевс», в ряды ВС России поставлены тепловизоры, благодаря которым военные могут стрелять на дальность и до десяти километров.

    «С поступлением тепловизоров работаем круглосуточно… Лучше, чем это, я ничего не видел. До этого работал с другими противотанковыми комплексами, но по сравнению с ними это лучше», – заверил он.

    Ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны».

    Коментарии (20)
    14 января 2024, 21:56
    Захарова назвала условия для переговоров по Украине

    Представитель МИД России Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если хочет переговоров

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны, если хотят переговоров по Украине, должны прекратить вооружать Киев, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Дипломат заявила, что если отдельные страны хотят найти выйти из тупика, куда их завели США, это один разговор. Им следует прекратить поставку орудия на Украину и отказаться от антироссийской риторики, пишут «Известия».

    Захарова подчеркнула, что в случае, если страны Запада не смогут втянуть в ловушку Россию на своих условиях, чтобы повлиять на принципиальные подходы Москвы.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

    Коментарии (33)
    15 января 2024, 14:19
    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук в российских школах

    Путин отметил проблему сокращения преподавателей естественных наук
    @ Николай Хижняк/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин выразил обеспокоенность снижением в стране числа учителей, преподающих естественные науки.

    «Количество учителей сокращается. По математике, физике, информатике», – сказал глава государства в ходе встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, передает ТАСС.

    В ходе встречи Кравцов доложил президенту о реализации программы капитального ремонта школьных зданий, сооружений. Путин отметил, что эта программа «касается очень многих людей» в России и «ее трудно переоценить», подчеркнув, что на нее «выделены достаточно приличные деньги».

    Кравцов также сообщил Путину о полной ликвидации третьей смены в российских школах благодаря строительству новых школ. Кроме того, вторая смена осталась только в 15% школ, добавил министр.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с министром просвещения России Сергеем Кравцовым. Представитель Кремля сообщил, что Путин заслушает доклад Кравцова по теме обеспечения школьников питанием, транспортом и другим вопросам.

    Коментарии (35)
    15 января 2024, 15:29
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки свыше 200 военных и танк
    @ Скриншот из видео

    Бойцы Южной группировки войск на Донецком направлении нанесли поражение живой силе и технике противника близ Веселого, Раздоловки, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки в ДНР, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что противник потерял свыше 200 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, бронетранспортер, тринадцать автомобилей и две самоходных артиллерийских установки «Гвоздика».

    Также в районе населенного пункта Курахово в ДНР поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения 46-й аэромобильной бригады ВСУ.

    Кроме того, на Купянском направлении подразделения Западной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 60-й механизированной бригады ВСУ близ Синьковки Харьковской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка в ЛНР. Противник потерял до 20 военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении бойцы группировки войск «Центр» отразили атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР и нанесли огневое поражение опорным пунктам 5-й бригады нацгвардии Украины в районе Серебрянского лесничества. В результате было уничтожено более 160 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация».

    На Южно-Донецком направлении бойцы группировки войск «Восток» нанесли поражение формированиям 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ близ Новомихайловки в ДНР, где потери противника составили свыше 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и САУ «Гвоздика».

    Помимо прочего, на Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 3-й и 14-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Новопокровка Запорожской области. Противник потерял до 20 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-30.

    На Херсонском направлении в результате систематического огневого поражения потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, восемь автомобилей и САУ «Гвоздика».

    Также ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражена база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 142 районах.

    Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 25 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Белогоровка, Кривошеевка, Николаевка, Верхнекаменка ЛНР, Спорное ДНР, Пшеничное Запорожской области, а также три тактические ракеты «Точка-У».

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 567 самолетов, 265 вертолетов, 10 689 беспилотных летательных аппаратов, 450 зенитных ракетных комплексов, 14 632 танка и других боевых бронированных машин, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7736 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 17 489 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    14 января 2024, 21:34
    Власти Украины отказались от заморозки конфликта

    Ермак: Власти Украины не согласны на заморозку конфликта

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак в Давосе.

    Ермак пожаловался на идеи на Всемирном экономическом форуме в Давосе о немедленных переговорах с Россией. По его словам, в вопросах урегулирования конфликта не может быть единой позиции на 100%. Но Киеву приходится объяснять, «почему сейчас это неприемлемо, но очень важно выслушать всех», передает РИА «Новости».

    В качестве причин якобы невозможности переговоров он назвал ранее проводимые по нормандскому и минскому форматам.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В четверг президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает СВО.

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    15 января 2024, 18:48
    Путин увеличил штат Федеральной службы охраны

    Путин подписал указ о расширении штата центрального аппарата Федеральной службы охраны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, расширяющий штат центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО).

    Согласно документу, число сотрудников центрального аппарата ФСО в этом году увеличивается с 760 до 775 человек, со следующего года штат будет расширен до 785 человек, передает ТАСС.

    «Установить предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны Российской Федерации: с 1 января 2024 года – в количестве 775 единиц; с 1 января 2025 года – в количестве 785 единиц», – говорится в указе.

    В декабре Путин увеличил штатную численность Российской армии на 170 тыс. человек.

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    15 января 2024, 09:31
    Военного осудили на Сахалине за отказ участвовать в СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по уголовному делу о неисполнении приказа и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти месяцев лишения свободы.

    Как сообщили в пресс-службе суда, за преступление, подпадающее под статью о неисполнении приказа, военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года и девять месяцев колонии общего режима, он был взят под стражу в зале суда, передает ТАСС.

    Судом установлено, что 22 августа прошлого года военный отказался выполнять приказ командира об убытии в зону СВО для участия в боевых действиях, и это отрицательно отразилось на состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинском коллективе. В качестве отягчающего обстоятельства судом признано совершение преступления в период объявленной мобилизации.

    В конце ноября Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал виновным военнослужащего по делу о неисполнении приказа, назначив ему наказание в виде двух лет и десяти месяцев лишения свободы.

    Напомним, 9 ноября суд на Сахалине также наказал военного за отказ участвовать в СВО. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на два года и девять месяцев.

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    15 января 2024, 00:41
    Путин: Сотрудники СК обеспечивают правопорядок в Донбассе и Новороссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Следственного комитета России с Днем образования СК РФ как самостоятельного органа, отметив, что качества сотрудников следствия помогают обеспечивать законность и правопорядок в Донбассе и Новороссии.

    «Сегодня ваши профессиональные качества, мужество и самоотдача востребованы в решении ответственных задач, направленных на обеспечение законности и правопорядка в Донбассе и Новороссии. В сложных условиях следователи, криминалисты, эксперты участвуют в расследовании преступлений неонацистов против мирного населения, честно служат России», – говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

    СК, как подчеркнул российский лидер, является одним из ключевых звеньев отечественной правоохранительной системы. Сотрудники СК находятся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, твердо отстаивают интересы государства, а также защищают права и свободы граждан, отметил президент.

    Глава государства выразил уверенность, что сотрудники комитета продолжат беречь и развивать традиции ветеранов ведомства, будут достойно исполнять свой долг. «Желаю вам и вашим близким успехов и всего наилучшего», – подытожил Путин.

    Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года как самостоятельный орган.

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    15 января 2024, 05:20
    Танкисты уничтожили замаскированный опорник ВСУ под Купянском

    Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Танкисты первой гвардейской танковой армии группировки «Запад» уничтожили из закрытой позиции замаскированный опорный пункт ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

    Цель была уничтожена с трех выстрелов, передает РИА «Новости».

    На счету экипажа, выполнившего боевую задачу, не один десяток пораженных целей, рассказал командир танка с позывным «Татарин».

    Ранее сообщалось об уничтожении опорного пункта ВСУ вблизи Первомайского.

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    15 января 2024, 14:49
    Путин поручил принять меры для привлечения граждан к программе долгосрочных сбережений

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для привлечения граждан к участию в программе долгосрочных сбережений, формируемых негосударственными пенсионными фондами.

    Поручение дано по итогам 14-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», опубликовано на сайте Кремля.

    Отмечается, что необходимый объем вложений граждан должен составлять не менее 250 млрд в 2024 году и «не менее 1% валового внутреннего продукта в 2026 году». Доклад на тему исполнения поручения Путин ожидает до 1 мая этого года, затем – один раз в квартал.

    Ранее Путин заявил, что сбережение народа является приоритетом «на поколения вперед».

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    15 января 2024, 16:54
    Кравцов пообещал Путину решить кадровые проблемы в школах

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В российских школах будут решены проблемы с сокращением числа учителей по определенным предметам, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    Глава государства в ходе беседы обратил внимание на проблему сокращения преподавателей естественных наук, передает ТАСС.

    Кравцов выразил уверенность, что трудности будут решены. «Тем более что есть ваше поручение, изменения в закон, когда студенты четвертых курсов уже могут работать в школах», – сказал министр Путину.

    На сегодняшний день, по данным ведомства, более 50 тыс. студентов работают в школах.

    Возросло число учителей русского языка, логопедов, дефектологов. Кравцов добавил, что педагогическое образование – второе по популярности. В педвузы Минпросвещения было подано на 100 тысяч больше заявлений, чем в прошлом.

    В ходе встречи Кравцов сообщил также о реализации программы капитального ремонта школьных зданий.

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    15 января 2024, 13:30
    Кремль: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Представитель Кремля Песков: Москва проводит СВО из-за нежелания Запада учитывать условия безопасности

    Tекст: Александра Юдина

    В Москве считают предпочтительным решать проблемы безопасности России дипломатическим путем, однако в условиях нежелания стран Запада и Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, Киев сам формализовал для себя «абсурдный» запрет на какие-либо переговоры с Москвой, передает ТАСС.

    Песков отметил, что для России предпочтительно достигать задач и решать проблемы безопасности мирными средствами, дипломатическими средствами.

    Представитель Кремля добавил, что в условиях абсолютной невозможности этого, нежелания стран коллективного Запада и нежелания Украины учитывать соображения безопасности России Москва продолжает спецоперацию.

    Ранее глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис на пресс-конференции в Давосе заявил, что Россия должна быть включена в процесс мирного урегулирования на Украине, без нее это невозможно.

    В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта, это неприемлемо для украинского общества и властей страны.

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    15 января 2024, 16:30
    Путин обсудил с Моди ситуацию вокруг Украины и другие международные темы

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины и другие международные темы, сообщила пресс-служба Кремля.

    В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что Путин и Моди обсуждали также актуальные вопросы развития российско-индийских отношений. Отмечается, что с удовлетворением отмечены достигнутые успехи в практическом взаимодействии в торгово-экономической области, научно-технической кооперации, энергетики, транспорта и логистики, а также сотрудничества на Дальнем Востоке РФ.

    Кроме того, Путин и Моди выразили заинтересованность в дальнейшей активизации взаимовыгодных двусторонних связей и пожелали друг другу успехов на предстоящих выборах – президентских в России и парламентских в Индии.

    В Кремле уточнили, что в контексте стартовавшей 1 января председательской вахты РФ в БРИКС Путин и Моди подчеркнули готовность тесно координировать подходы по всей масштабной повестке дня Объединения. Моди заявил, что Индия намерена всячески способствовать реализации целей и задач российского председательства.

    В пресс-службе отметили, что стороны условились о продолжении личных контактов.

    Ранее Путин в ходе встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром заявил о росте российско-индийского товарооборота.

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    15 января 2024, 17:13
    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»

    В Москве на первый профессиональный форум собралось более 7 тыс. муниципальных служащих

    Представители муниципалитетов со всей страны обменялись лайфхаками на выставке «Россия»
    @ Владимир Астапкович/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Всероссийский муниципальный форум – это идеальный способ для обмена опытом и практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собрались в рамках одной площадки, заявил газете ВЗГЛЯД глава муниципалитета из Югры Алексей Петриченко. В понедельник на ВДНХ открылся Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России», он проводится по поручению президента России Владимира Путина.

    «Основной приоритет муниципалитета – это создание достойных условий для жизни людей. Это то, ради чего муниципалитет существует как часть вертикали власти в России. При этом муниципальная власть ближе всего к людям, мы работаем с нашими жителями напрямую и ежедневно. Кстати, мы стараемся не просто обеспечить людям тепло, воду, свет в доме, транспорт, связь, но и сделать так, чтобы люди чувствовали нашу заботу. Собственно, о важности этого постоянно говорит и Владимир Путин», – рассказал Алексей Петриченко, глава города Мегион, Югра.

    «Особенность нашего муниципалитета в том, что он основывался в непосредственной связке с Самотлорским месторождением нефти. Собственно, с нашей территории в стране началось промышленное освоение нефти. И люди, которые живут у нас, являются потомками геологов и нефтяников, которые приехали осваивать эту территорию. Отсюда началось освоение Западной Сибири. При СССР предприятия обеспечивали людей всеми удобствами, строили детсады, больницы. Мы держим планку этой заботы и сейчас. Человекоцентричность, когда глава предприятия отвечает за удобство жизни своих сотрудников, для нас остается приоритетом. Человеческий капитал – это то, ради чего мы работаем», – подчеркнул он.

    По его словам, какими бы ни были полномочия федеральных органов власти, «человек живет свою жизнь в муниципалитете». «И с любой своей проблемой он идет к местным властям. Поэтому мы не говорим человеку, к примеру, что окружной департамент здравоохранения находится в ведении субъекта РФ. Вместо этого мы сами идем в департамент и говорим, что у населения есть такой-то запрос. И мы решаем этим проблемы совместно», – пояснил Петриченко.

    «Поэтому нынешний форум – это идеальный способ для вертикального и горизонтального обмена опытом, практиками, ведь главы муниципалитетов со всей страны впервые собираются в рамках одной площадки. Это можно считать следующей ступенью развития местного самоуправления», – подчеркнул он.

    «Кроме того, мы привезли на форум опыт запуска Совета руководителей, куда входят главы крупных предприятий города. Эта практика вошла в топ-100 премии «Служение». У нас руководители крупных предприятий регулярно собираются под председательством главы города, обсуждают насущные вопросы, городские проблемы и принимают меры к решению этих проблем. Это касается всего: от вопросов общественного транспорта до точечных задач вроде покраски забора или уборки мусора», – детализировал спикер.

    По его словам, все это проводится очень быстро, без всяких бюрократических проволочек и бюджетных ограничений: «Думаю, эту практику полезно распространить на другие муниципалитеты нашей страны. Мы в свою очередь тоже сами черпаем из общения с коллегами и представителями федеральных ведомств лайфхаки. В этом и есть замечательная особенность этого форума».

    «Россия состоит из муниципалитетов, поэтому развитие человеческого потенциала территорий и любовь к малой родине – крайне важны, это базис для развития нашей страны. Удобство жизни населения на обслуживаемой территории для нас приоритет», – считает Магомед Билалов, глава сельсовета Каялинский Кулинского района Дагестана.

    «Если говорить о вызовах, то для российских муниципалитетов очень остро стоят кадровые вопросы. Это особенно характерно для горной местности, а также для районов нашего российского Севера. Социально-культурный вектор не может полностью обеспечивать привлечение или даже просто сохранение кадрового ресурса», – указал он. По его мнению, для решения данной проблемы должна быть разработана комплексная программа, включающая рост финансовой обеспеченности муниципалитетов, создание инфраструктуры.

    «Вот пример моего района: основная часть нашего населения занимается сельским хозяйством, животноводством, причем на высоте более 2 тыс. метров над уровнем моря. Но у молодых нет желания оставаться тут, они уезжают в мегаполисы нашей державы. Поэтому, помимо материального и инфраструктурного развития муниципалитетов, нужно проводить идеологическую работу на федеральном уровне, чтобы люди понимали важность их деятельности на местах и не стремились покинуть малую родину», – считает глава сельсовета.

    Он пояснил, что у людей не должно быть недооценки важности задач муниципалитетов: «В противном случае в наших муниципалитетах вместе с населением будут иссякать народные черты и особенности. Ведь муниципалитеты России – это хранители традиций каждого народа нашей страны».

    Но, по словам Билалова, есть исключение, которое можно приветствовать: когда человек, получивший управленческий опыт в родном муниципалитете, переходит на более высокий уровень. «Эту практику необходимо расширять. Муниципальное управление – это полноценный карьерный лифт. Успешная работа на этом уровне создает для политика и управленца идеальный бэкграунд для развития своих навыков уже на федеральном уровне», – пояснил он.

    «Возвращаясь к проблемам муниципалитетов, на мой взгляд, желательно было бы снизить фискальную и бюрократическую нагрузки. Потому что мы зачастую целые дни проводим за заполнением и сбором всяческих отчетных документов. А это время лучше было бы посвятить работе на местах с нашими жителями, решению их вопросов», – подчеркнул собеседник.

    «Также нынешний форум явно показывает, что к муниципалитетам прислушиваются органы федеральной власти. Напомню, что глава государства включил представителей органов местного самоуправления в Госсовет, чтобы им было лучше взаимодействовать с вышестоящими органами в формулировании и решении общегосударственных вопросов», – указал спикер.

    «Президент всегда подчеркивает важность работы муниципальных служащих. И сегодня это заметно способствует росту уважения к ним. Незаменимость и значимость муниципальных органов власти, без преувеличения, может оценить каждый житель нашей страны. Сотрудники более 18 тыс. муниципальных образований работают в сфере соцобеспечения, коммунального хозяйства, образования. Они ежедневно помогают своим землякам, делая их жизнь удобнее, комфортнее», – пояснила Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем. – «Главная особенность этой деятельности в том, что чем лучше они работают – тем меньше о них вспоминают. А как только возникают проблемы – поток критики льется в первую очередь на муниципальных служащих. Поэтому очень важно, чтобы их заслуги видели и признавали. На это направлена премия «Служение», учрежденная по поручению Владимира Путина. Да и сам Форум «Малая Родина – сила России», безусловно, обратит внимание всей страны на профессионалов из органов МСУ».

    Напомним, в понедельник на Международной выставке-форуме «Россия» начал работу Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – сила России». Более 7 тыс. муниципальных служащих из 89 регионов страны собралось на площадке, чтобы обсудить актуальные темы отрасли. Форум включает панельные дискуссии, круглые столы и стратегические сессии с участием представителей отраслевых министерств и ведомств, бизнеса и некоммерческих организаций. Задачи форума: объединение муниципального сообщества и повышение престижа муниципальной службы.

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