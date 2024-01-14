В МИД предложили США усилить охрану энергообъектов из-за угроз Байдена

Захарова посоветовала США усилить охрану нефтяных объектов после слов Байдена о помощи Украине

Tекст: Валентина Григоренко

Захарова в своем Telegram-канале посоветовала американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, поскольку после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 года в адрес России через полгода был взорван газопровод «Северный поток», передает ТАСС.

Ранее Байден заявил, что если «республиканцы не будут финансировать Украину, им придется дорого заплатить за это».

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США не осталось средств для дальнейшей поддержки Украины.

В конце декабря США заявили о выделении «последнего в этом году» пакета военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов. Позже на Украине пожаловались на скудный новый пакет помощи от США.