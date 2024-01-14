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    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский умирать не собирается

    Если Зеленский останется у власти в условиях конфликта со всеми (как это сейчас и происходит), то отношения Запада и Украины будут дальше портиться, а Европа и даже США продолжат копить усталость от киевского режима. А значит, достичь победы в СВО можно будет быстрее.

    12 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Упавшее знамя свободы вероисповедания подняла Россия

    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

    9 комментариев
    14 января 2024, 13:19

    После атаки дронов ВСУ в Курской области пострадал один человек

    Губернатор Курской области Старовойт: После атаки беспилотников ВСУ в поселке Теткино пострадал один человек

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки украинских беспилотников на поселок Теткино Глушковского района Курской области пострадал один человек, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

    Старовойт в своем Telegram-канале написал, что на поселок Теткино Глушковского района совершена атака беспилотников со стороны Украины. По его словам, у одного пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести, ему уже оказывается вся необходимая медпомощь.

    Он подчеркнул, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью.

    13 января 2024, 13:10
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли удар «Кинжалами» по объектам ВПК Украины
    @ United Aircraft Corporation/Twitter.com/Global Look Press

    Утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Кроме того для удара применялись беспилотники

    В итоге цель удара была достигнута. Все назначенные Минобороны объекты удалось поразить, сообщил Конашенков.

    Напомним, ранее утром сообщалось, что взрывы были слышны в Чернигове на севере Украины, а также в Сумской области и в подконтрольном ВСУ Херсоне.

    Коментарии (128)
    13 января 2024, 20:40
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России
    На Украине заявили о резкой смене позиции Буданова по России

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов больше не говорит о возможности захвата Крыма, заявил киевский политолог Дмитрий Корнейчук в эфире YouTube-канала «Да, это так».

    Он напомнил, что еще полгода назад Буданов говорил про быстрое наступление, «захват Крыма» Киевом, а теперь он говорит противоположное – «о том, что никто никуда не может продвинуться, о том, что у россиян большое количество дронов, минных полей».

    Эксперт считает, что таким образом украинцев и западную общественность готовят к «заморозке» конфликта, передает РИА «Новости».

    Напомним, Буданов заявлял, что летом 2023 года Крым должен вернуться в состав Украины, а ВСУ должны перенести боевые действия на территорию России в границах 1991 года.

    Также глава ГУР признавал «нулевой КПД» от принудительно мобилизованных в ВСУ.

    Коментарии (27)
    12 января 2024, 17:04
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    Минобороны сообщило об уничтожении авиационных управляемых ракет MALD
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российская армия за минувшую неделю поразила на Донецком направлении более 1,5 тыс. украинских военных, пять танков, две БМП Bradley, пять «Козак» и 14 орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны России. Также уничтожено шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении ВС России отразили шесть атак со стороны Украины. Отмечается, что ВСУ потеряли на данном направлении более 1785 военнослужащих, пять танков, 20 боевых бронированных машин, в том числе две БМП Bradley и пять «Козак», 63 автомобиля, а также 14 орудий полевой артиллерии.

    В Минобороны уточнили, что в период с 6 по 12 января российские военные нанесли 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал», а также беспилотниками, по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, БПЛА, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем.

    В сообщении говорится, что Россия поразила пункты дислокации подразделений ВСУ, формирований националистов и иностранных наемников. Отмечается, что цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены.

    В Минобороны сообщили, что авиацией ВКС и средствами ПВО за неделю сбиты самолеты Су-27 и Су-25, и вертолет Ми-8 ВСУ, а также уничтожены 35 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», шесть противокорабельных ракет «Нептун», две авиационные управляемые ракеты MALD и 161 беспилотник.

    В ведомстве подчеркнули, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками группировок войск за прошедшую неделю уничтожены: две радиолокационные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, десять складов с боеприпасами, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    Ранее в Минобороны сообщили, что минометные расчеты российских подразделений ВДВ уничтожили огневую позицию миномета ВСУ в островной зоне дельты Днепра в Херсонской области.

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    12 января 2024, 19:57
    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни

    Украинская певица решила подать в суд на Камилу Валиеву из-за песни

    Украинская певица решила судиться с фигуристкой Валиевой из-за песни
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за того, что в российском ледовом шоу фигуристка Камила Валиева каталась под ее песню «Тримай» («Держи»).

    Соловий обратилась к своим подписчикам с просьбой найти организаторов шоу, с которыми она могла бы судиться. По словам певицы, несмотря на то что Валиева каталась под песню с русскими словами, она не могла использовать в номере композицию, потому что Соловий не давала разрешения на ее использование, пишет «Московский комсомолец».

    Ранее украинский рэпер Аким Апачев исполнил песню «Пливе кача» на украинском языке в новогоднем эфире Первого канала.

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    13 января 2024, 16:16
    Беспилотный робот «Черепаха» начал подвозить мины расчетам в зоне СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военнослужащие в ЛНР начали применять для доставки мин, других боеприпасов и грузов беспилотный робот-доставщик «Черепаха», рассказал гендиректор предприятия-стартапа Argo Константин Багдасаров.

    На форуме содействия специальной военной операции «Плечом к плечу» он рассказал, что один робот-доставщик с прошлого года ходит в ЛНР. Машина доставляет все, но в основном – мины для расчетов, сообщает ТАСС.

    Максимальная полезная нагрузка, которую может перевозить робот, – 1 500 кг, он бесшумен, так как использует электродвигатель. Он также может выполнять несколько задач: логистику, наблюдение, огневую поддержку, спасение, медицинскую эвакуацию, ретрансляцию связи.

    Ранее в Сети появилась фотография, на которой демонстрируется боевая машина зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Гибка-С» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    12 января 2024, 18:14
    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине

    Премьер Британии Сунак пообещал поставить Украине дальнобойные ракеты и артиллерийские снаряды

    Британия объявила о дополнительной поставке дальнобойных ракет Украине
    @ MBDA/ABACAPRESS/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Великобритания в рамках пакета военной помощи Украине в 2024 году поставит дополнительное количество дальнобойных ракет, противотанковых средств и артиллерийских снарядов, сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

    Премьер Британии объявил, что Украине будет поставлен самый большой с момента начала войны пакет военной помощи на  2,5 млрд фунтов стерлингов (3,19 млрд долларов). В него войдут оборудование к ПВО, противотанковое оружие, ракеты дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов, а также подготовка еще тысяч украинских военнослужащих, передает ТАСС.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский и премьер Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение о безопасности.

    Заместитель председателя Совбеза (СБ) Дмитрий Медведев заявил, что размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России.

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    13 января 2024, 09:24
    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Российская журналистика претерпела разделение на два лагеря

    Глава СЖР Соловьев: Журналистика в России разделена на два лагеря
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В российской журналистике происходит четкое разделение на уехавших из страны и работающих на врага и тех, кто остался и работает для страны и для победы, заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

    По его словам, в данный момент в российской журналистике произошла четкая дифференциация на тех, кто уехал за рубеж и откровенно работает на врага, и на тех, кто остался и работает на страну и на победу, передает РИА «Новости».

    Соловьев отметил, что показательным периодом в современной истории российской журналистики стали ковидные времена, а также нынешнее время – спецоперация на Украине.

    «В годы, когда был ковид… многие наши коллеги поняли, как в самых тяжелых и экстремальных ситуациях сохранить редакцию, сохранить коллектив. Многие журналисты для себя поняли, как решиться на героические вещи, зайти в красную зону, а ведь многие заболели», – рассказал он.

    Также глава СЖР добавил, что в преддверии Дня российской печати (отмечается в России 13 января) во всех регионах страны пройдут торжественные мероприятия, встречи и награждения журналистов.

    Ранее эксперты обсудили возможность Искусственный интеллект заменить журналистов и пришли в выводу, что ИИ не станет равноценной заменой журналистике, однако он может стать инструментом для распространения фейков и информационных атак в руках злоумышленников.

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    11 января 2024, 21:23
    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов

    NYT: Пентагон не отслеживал поставки оружия Украине должным образом

    NYT: Пентагон потерял оружие и технику для Киева на 1 млрд долларов
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов, пишет газета The New York Times.

    Речь идет о поставках ручных ракет, дронов-камикадзе и приборов ночного видения, передает URA.ru.

    Отмечается, что дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли полностью отчитаться об отправленных на Украину почти 40 тыс. единиц оружия. Поэтому сейчас Конгресс обсуждает вопрос предоставления дополнительной военной помощи Киеву взамен пропавшей.

    В материале заключили, что данные доклада вызывают озабоченность по поводу эффективности контроля за военной помощью Киеву и ее возможной продажи третьим странам.

    Ранее в НАТО пообещали Украине военную помощь на миллиарды евро.

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    13 января 2024, 16:10
    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов

    Украинский эксперт Гетьман заявил о постоянной опасности после российских ударов «Кинжалами»

    Украинский эксперт заявил о постоянной опасности после российских ударов
    @ Антон Денисов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и дальше будет наносить массированные удары по объектам на территории Украины с применением крылатых ракет Х-22 и гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом в эфире YouTube-канала Radio NV рассказал военный эксперт Алексей Гетьман.

    Также украинский эксперт заявил в программе, что у России есть все возможности и ресурсы проводить по три-четыре массированные воздушные атаки в месяц. Он подчеркнул, что целями таких атак становятся военные объекты и предприятия Украины, передает РИА «Новости».

    Ранее в Минобороны сообщили, что утром в субботу ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм и беспилотники.

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    12 января 2024, 18:52
    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки

    Глава фракции «Слуга народа» Арахамия признал, что мобилизованных украинцев отправлял на фронт без подготовки

    На Украине признались в отправке на фронт новобранцев без подготовки
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Вера Басилая

    Многих украинских новобранцев отправили на фронт слабо подготовленными к боевым действиям, критерии повышения уровня подготовки военнообязанных будут прописаны в новом законе, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

    Арахамия не стал отрицать, что, когда новобранцы попадали на передовую, неоднократно оказывалось, что вместо подготовки они просто расстреляли два рожка, передает RT.

    Он отметил, что в рекомендацию к законопроекту о мобилизации внесли положение о том, что должен быть обязательный курс подготовки с такими критериями, чтобы «обученные солдаты сохранили жизнь». По его словам, имеющиеся на данный момент наработки в законопроекте не устраивают общество и парламент, передает РИА «Новости».

    Ранее в украинском парламенте внезапно отвергли скандальный законопроект об усиленной мобилизации. Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие изменения могут внести в этот документ.

    Коментарии (5)
    12 января 2024, 21:20
    В Киеве заявили о массовом уничтожении Россией мостов на Украине

    Киевский эксперт Жирохов заявил, что ВС России подрывают мосты на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Российская авиация и артиллерия уничтожают мосты на Украине для создания логистических проблем ВСУ, заявил киевский военный эксперт Михаил Жирохов в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

    Аналитик заявил, что Российская армия в последнее время наносит мощные удары по коммуникациям – мостам, уничтожают их всеми средствами, в том числе при помощи авиации, передает РИА «Новости».

    Жирохов считает, что, уничтожив мосты, Москва сможет создать зону безопасности, чтобы предотвратить ракетные атаки ВСУ по территории России.

    Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что массированные удары российских военных по военным объектам на Украине шокировали представителей НАТО.

    Аналитик заявил, что Россия нанесла колоссальный ущерб системе ПВО Украины тремя массированными ракетными ударами.

    Коментарии (14)
    13 января 2024, 10:11
    ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении

    Минобороны: Украинские военные прекратили активность на Краснолиманском направлении

    ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военнослужащие перестали проявлять любую активность в течение последних суток на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

    По его словам, в течение последних суток в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении спецоперации наземные силы украинских войск активности не проявляли, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники украинских военных у Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и САУ «Акация».

    Коментарии (10)
    14 января 2024, 09:35
    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока

    Источник: Осужденный экс-мэр Владивостока Гуменюк уехал на СВО

    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный на 12 лет колонии по делу о взятках, отправился в зону СВО, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Впервые информация о том, что Гуменюк отправился в зону СВО, появилась в соцсетях в ноябре, тогда в ГУФСИН эти данные опровергли.

    Как сообщил источник РИА «Новости», Гуменюк уехал в зону СВО.

    Напомним, в январе 2023 года Гуменюк был признан виновным в получении многомиллионных взяток и осужден на 16 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к штрафу в 150 млн рублей.

    Коментарии (12)
    13 января 2024, 16:25
    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Экс-премьер Польши Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось

    Моравецкий признал, что украинское контрнаступление провалилось
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, покинувший пост в декабре, признал, что украинское контрнаступление провалилось.

    По его словам, конфликт на Украине развивается сейчас в неправильном направлении, передает РИА «Новости».

    «Контрнаступление, которое наши украинские друзья и партнеры начали в конце весны прошлого года... не было успешным», – сказал он.

    Моравецкий подчеркнул, что Россия обладает значительными ресурсами и стратегической глубиной, а также демонстрирует терпение в политике. Ранее бывший премьер-министр заявил об огромном преимуществе России в зоне СВО.

    Коментарии (4)
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    Стало известно об отъезде на СВО экс-мэра Владивостока
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