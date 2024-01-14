После атаки дронов ВСУ в Курской области пострадал один человек

Губернатор Курской области Старовойт: После атаки беспилотников ВСУ в поселке Теткино пострадал один человек

Tекст: Валентина Григоренко

Старовойт в своем Telegram-канале написал, что на поселок Теткино Глушковского района совершена атака беспилотников со стороны Украины. По его словам, у одного пострадавшего осколочное ранение средней степени тяжести, ему уже оказывается вся необходимая медпомощь.

Он подчеркнул, что в двух домах в Теткино выбиты окна, власти окажут собственникам помощь в ремонте.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника над Курской областью.