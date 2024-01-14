Трамп заявил, что мир стоит максимально близко к Третьей мировой

Tекст: Алексей Дегтярев

Мир еще никогда не подвергался такой опасности развязывания Третьей мировой, как сейчас, сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Айове, передает РИА «Новости».

Он заявил, что готов предотвратить эту войну. Также политик обвинил действующего главу государства Джо Байдена, который сделал США «слабым и неэффективным государством».

По мнению Трампа, Байден некомпетентен, единственное, где он преуспел – это фальсификация итогов выборов и преследование своих оппонентов.

Третья мировая война в случае начала не будет представлять собой привычное поле битвы, она не будет похожа на Первую и Вторую мировые войны. Эта война будет гораздо масштабнее, это будет «аннигиляция».