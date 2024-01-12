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В Саратове призвали отменить концерты Анны Асти и Малинина
Депутат Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове
Запланированные в Саратове концерты артистов Анны Асти (настоящее имя – Анна Дзюба) и Александра Малинина необходимо отменить из-за отсутствия четкой позиции по поддержке спецоперации, заявил председатель комитета по социальной политике саратовской областной думы Роман Грибов (ЕР).
Грибов на своей странице в «ВКонтакте» написал, что в Саратове снова запланированы концерты «артистов» с неоднозначной репутацией. По его словам, 26 марта в Саратове должен пройти концерт «некой Анны Асти», которая является одной из героинь «голой вечеринки» Ивлеевой в клубе «Мутабор» и которая ни разу не высказалась в поддержку проведения СВО. Несмотря на это, уточнил он, певице хотят предоставить площадку ЛДС «Кристалл» для концерта, передает РИА «Новости».
Депутат также прокомментировал концерты Малинина, которые должны пройти 6 февраля в Театре драмы Саратова, отметив, что исполнитель родом с Украины с настоящей фамилией Выгузов, и на данный момент постоянно проживает в Германии. Грибов уточнил, что «Малинин исполнял гимн бандеровцев «Червона Калина»», за что до сих пор не принес извинений.
Кроме того, он добавил, что артист никак не обозначил свою позицию по вопросу спецоперации. Поэтому, по мнению Грибова, необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов, поскольку «нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релокантам».
На сайте певца Малинина говорится, что у артиста планируются концерты на площадке Саратовского государственного академического театра драмы имени Слонова 6 февраля, а затем 7 февраля в Балаково в муниципальном Дворце культуры. А на сайте концертного тура Асти отмечается, что концерт певицы планируется провести в ЛДС «Кристалл» в Саратове 26 марта.
Директор спортшколы по хоккею «Кристалл», в структуру которой входит одноименный ледовый дворец спорта, Максим Даниленко в комментариях к посту Грибова опроверг информацию о проведении концерта Анны Асти на этой площадке.
Ранее сообщалось, что концерт певицы Лолиты Милявской, запланированный на март, отменили в Омске.