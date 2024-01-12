В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
Генпрокуратура назвала приоритеты в работе в 2024 году
Генпрокуратура России назвала приоритеты в работе в 2024 году
Основные усилия российских прокуроров в 2024 году будут сосредоточены на поддержке СВО и снижении социальной напряженности в обществе, заявил генпрокурор Игорь Краснов.
«Прежде всего, это обеспечение конституционной законности и национальной безопасности, противодействие терроризму, религиозной нетерпимости, коррупции», – передает ТАСС слова Игоря Краснова.
По его словам, для успешного решения задач необходимо не снижать оперативности и наступательности в работе. Краснов призвал прокуроров пресекать провокации и враждебные попытки поставить под сомнение легитимность выборов. Особенно это важно в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил он.
Ранее сообщалось, что Генпрокуратура разработала проект об оперативной блокировке в сети противоправного контента.