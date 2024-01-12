Росавиация запретила авиакомпаниям летать над территорией Йемена

В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?13 комментариев
Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.7 комментариев
Спринчан сообщил, что информация о планах Эквадора обменять у США старую российскую технику на новое военное оборудование проверяется, передает ТАСС.
«Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее сообщалось, что США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины.
«Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», – приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ежегодно в Белгороде проходит знаменитый на всю страну флористический фестиваль «Река в цвету». В эти дни вся Россия на выставке выразила поддержку тюльпанами. В знак поддержки на стенд Белгородской области представители АНО «ДВД «Россия» и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов. Посетители выставки пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде региона. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям – их тоже в большом количестве несут на экспозицию Белгородской области.
«В день Белгородской области мы предлагаем участникам выставки выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», – отметила замгендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.
Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.
Посол покинула МИД без комментариев после встречи с заместителем министра Теймуразом Джанджалией, сообщает телекомпания «Имеди».
Между тем посольство Дании в Грузии пояснило, что цитаты посла были вырваны из контекста, а Копенгаген продолжит твердо поддерживать Тбилиси на пути в ЕС.
Несмотря на это, генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязными». «Общественность хорошо знает, как много чего сделал Бидзина Иванишвили для Грузии... Грузия продолжает прогресс, развивается по пути европейской интеграции», – сказал Каладзе.
Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа назвал высказывания Соренсен «безответственными и лживыми».
Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились
Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.
Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».
Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.
Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России констатировал, что в прошлом году был выполнен план по поставке особо востребованных образцов вооружения и средств поражения, передает ТАСС.
Он обратил внимание на то, что в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине было использовано оружие с разным наполнением. «Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока», – сказал он.
Ранее Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия.
Bloomberg: Возможный ответ Ирана на удары США в Йемене повлияет на 20% поставок топлива
Эксперты, опрошенные Bloomberg, считают, что последствия закрытия Ормузского пролива в два раза превысят эффект для рынков горючего от конфликта на Украине, передает РИА «Новости».
По мнению аналитика исследовательской платформы MST Marquee Сола Кавонича, в настоящее время потенциальная угроза для транспортировки нефти и газа в связи с эскалацией на Ближнем Востоке недооценивается.
Иранские власти заявили ранее, что удар американских и британских сил по позициям хуситов из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» является произволом и нарушает суверенитет и территориальную целостность Йемена.
По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.
Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.
По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.
Глава администрации президента Эммануэля Макрона Алекси Колер объявил, что Сежурне стал новым главой МИД страны, передает ТАСС.
Он является супругом премьера Атталя, передает РИА «Новости».
Сежурне сменит на этой должности Катрин Колонну. Она была на этом посту с мая 2022 года.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.
Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.
До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».
В итоговые протоколы внесены 24 спортсмена, родившиеся в России. Семь одиночников-мужчин, четыре девушки, восемь парников и пять танцоров. Представлять они будут Азербайджан, Армению, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Испанию, Польшу, Сербию и другие страны, пишет «Фонтанка.ру».
В Каунасе стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее сборная России на подобных турнирах забирала от 50 до 90% всех медалей, но в этом, как и прошлом, сезоне российская команда отстранена от участия.
Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года приостановил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Отстранение продлили 11 июня 2023 года.
Пател обвинил Иран в незаконном захвате судна и заявил, что подобные действия «направлены на подрыв международной торговли», передает ТАСС.
Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.
Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».
«Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.
Вскоре после этого произошли взрывы на «Северных потоках», покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.
В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.
«Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня – обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины», – сказал он.
В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.
Tasnim: ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе
Судно было задержано «по решению суда», пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Каких-либо подробностей не приводится.
Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет американский корабль.
Абрамченко: Россия в 2023 году предварительно собрала 147 млн тонн зерна, 95 млн тонн пшеницы
По ее словам, в чистом весе прогноз пока на уровне 147 млн тонн зерна, в том числе порядка 95 млн тонн пшеницы, передает РИА «Новости». Абрамченко добавила, что новые регионы России «в этом году собрали 4,8 млн тонн», отвечая на вопрос про их вклад в общий урожай.
По ее словам, правительство обеспечило в новых регионах реализацию всей госпрограммы по развитию сельского хозяйства и прежде всего было решено поддержать производителей молока, хлеба, овощей, зерновых и по этим направлениям доводило средства федерального бюджета на поддержку производства.
Абрамченко подчеркнула, что в целом в стране в 2023 году был получен очень хороший результат по зерну, при этом «не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году урожай зерна в России составит 146 млн тонн, в том числе порядка 5-6 млн тонн в новых регионах.