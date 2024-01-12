Додон раскрыл коррупционные схемы Молдавии по покупке российского газа

Додон: Молдавия покупает российский газ по коррупционным схемам у посредников в ЕС

Tекст: Ольга Никитина

Додон отметил, что власти Молдавии «покупают тот же самый российский газ, только через посредников». Расследованием коррупционных схем, через которые это производится, должна заняться прокуратура, передает ТАСС его слова.

«То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения», – подчеркнул он.

Москва заявляла ранее, что Кишинев до сих пор не выполнил ни одной достигнутой в 2021 году договоренности с Газпромом.