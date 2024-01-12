В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.0 комментариев
Додон раскрыл коррупционные схемы Молдавии по покупке российского газа
Додон: Молдавия покупает российский газ по коррупционным схемам у посредников в ЕС
Молдавия продолжает получать российский газ, осуществляется это через коррупционные схемы у европейских посредников, сообщил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов республики Молдова Игорь Додон.
Додон отметил, что власти Молдавии «покупают тот же самый российский газ, только через посредников». Расследованием коррупционных схем, через которые это производится, должна заняться прокуратура, передает ТАСС его слова.
«То, что его покупают через другие страны или фирмы, не меняет его происхождения», – подчеркнул он.
Москва заявляла ранее, что Кишинев до сих пор не выполнил ни одной достигнутой в 2021 году договоренности с Газпромом.