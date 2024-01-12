В Конгрессе США раскритиковали Байдена за удары по хуситам

Politico: Американские демократы раскритиковали Байдена за удары по хуситам

Tекст: Александра Юдина

В частности, однопартийцы президента сочли такой шаг нарушением первой статьи Конституции, которая обязывает согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Байден при этом уведомил Конгресс, однако не запросил его одобрения, передает «Коммерсант».

Как отметила член Палаты представителей от Калифорнии Ханна Ро, главе США стоило прийти в Конгресс, прежде чем вовлекать Штаты в новый конфликт на Ближнем Востоке.

«Я буду отстаивать это независимо от того, демократ или республиканец находится в Белом доме», – подчеркнула она.

Член Палаты представителей от штата Вашингтон Прамила Джаяпал в свою очередь заметила, что произошедшее – неприемлемое нарушение Конституции.

Демократ от штата Мичиган Рашида Тлайб и член Палаты представителей от штата Миссури Кори Буш выразили поддержку Джаяпал.

Член Палаты представителей от штата Висконсин Марк Покан также потребовал от Белого дома сотрудничать с Конгрессом, подчеркнув, что США не могут рисковать ввязываться еще «в один десятилетний конфликт без санкции Конгресса».

Также позицию демократов поддержали их политические оппоненты. Так, сенатор от штата Юта Майк Ли (республиканец) согласился с заявлением Ханны Ро и добавил, что Конституция имеет значение независимо от партийной принадлежности.

Член Палаты представителей от Техаса Чип Рой заявил, что он готов поддержать удар по Йемену, а также задался вопросом, почему Конгресс не принял это решение.

Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл тем временем поприветствовал удары США, но отметил, что применение силы «запоздало».

Как подчеркнул высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам сенатор Роджер Уикер, удар нужно было нанести двумя месяцами раньше, однако, по его словам, это «хороший первый шаг к восстановлению сдерживания в Красном море».

Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой». Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам, назвав их действия в Йемене произволом.

