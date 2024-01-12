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    Пять главных событий 2024 года, которые можно предсказать
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    В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Демографическую проблему смогут решить отцы

    В Российской империи сын мог за казенный счет получить профессию, в которой работал его отец. Почему бы не возродить эту практику, которая бы гарантировала не только то, что сын не останется без высшего образования, но и то, что отцу не придется за это платить?

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Как США разрушают соседей

    Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.

    7 комментариев
    12 января 2024, 11:31

    В Конгрессе США раскритиковали Байдена за удары по хуситам

    Politico: Американские демократы раскритиковали Байдена за удары по хуситам

    В Конгрессе США раскритиковали Байдена за удары по хуситам
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Демократы США негативно отреагировали на решение действующего американского президента Джо Байдена нанести удары по хуситам в Йемене без одобрения Конгресса, пишет Politico.

    В частности, однопартийцы президента сочли такой шаг нарушением первой статьи Конституции, которая обязывает согласовывать с Конгрессом любые военные действия. Байден при этом уведомил Конгресс, однако не запросил его одобрения, передает «Коммерсант».

    Как отметила член Палаты представителей от Калифорнии Ханна Ро, главе США стоило прийти в Конгресс, прежде чем вовлекать Штаты в новый конфликт на Ближнем Востоке.

    «Я буду отстаивать это независимо от того, демократ или республиканец находится в Белом доме», – подчеркнула она.

    Член Палаты представителей от штата Вашингтон Прамила Джаяпал в свою очередь заметила, что произошедшее – неприемлемое нарушение Конституции.

    Демократ от штата Мичиган Рашида Тлайб и член Палаты представителей от штата Миссури Кори Буш выразили поддержку Джаяпал.

    Член Палаты представителей от штата Висконсин Марк Покан также потребовал от Белого дома сотрудничать с Конгрессом, подчеркнув, что США не могут рисковать ввязываться еще «в один десятилетний конфликт без санкции Конгресса».

    Также позицию демократов поддержали их политические оппоненты. Так, сенатор от штата Юта Майк Ли (республиканец) согласился с заявлением Ханны Ро и добавил, что Конституция имеет значение независимо от партийной принадлежности.

    Член Палаты представителей от Техаса Чип Рой заявил, что он готов поддержать удар по Йемену, а также задался вопросом, почему Конгресс не принял это решение.

    Лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл тем временем поприветствовал удары США, но отметил, что применение силы «запоздало».

    Как подчеркнул высокопоставленный член сенатского комитета по вооруженным силам сенатор Роджер Уикер, удар нужно было нанести двумя месяцами раньше, однако, по его словам, это «хороший первый шаг к восстановлению сдерживания в Красном море».

    Напомним, в ночь на пятницу США и Британия начали военную операцию против хуситов в Йемене. Хуситы в ответ на бомбежки пригрозили США и Британии «высокой ценой». Иран раскритиковал США и Британию за удар по хуситам, назвав их действия в Йемене произволом.

    11 января 2024, 17:44
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
    Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской военной техники США
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Эквадоре Владимир Спринчан заявил, что российская сторона расценит как недружественный шаг отправку Эквадором военной техники российского производства США.

    Спринчан сообщил, что информация о планах Эквадора обменять у США старую российскую технику на новое военное оборудование проверяется, передает ТАСС.

    «Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине», – сказал посол в эфире телеканала «Россия 24».

    Ранее сообщалось, что США решили выменять у Эквадора российскую военную технику для Украины.

    Коментарии (43)
    11 января 2024, 15:57
    Все стенды на выставке «Россия» выразили поддержку Белгороду

    На международной выставке-форуме «Россия» проходит день Белгородской области, дирекция выставки, представители других регионов поддержали область тюльпанами и открытками в форме сердца. На стендах всех регионов появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!»

    «Я благодарен большому количеству собравшихся людей, которые присутствуют сегодня на нашем стенде, Президенту Российской Федерации, который принимает быстрые решения, позволяющие справиться и изменить сложившуюся ситуацию. Помощь есть. Да, сложная ситуация. Но мы все понимаем, что мы делаем, мы все находимся на рабочих местах, мы будем продолжать делать все, чтобы приблизить нас к победе», – приводятся слова главы Белгородской области Вячеслава Гладкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Ежегодно в Белгороде проходит знаменитый на всю страну флористический фестиваль «Река в цвету». В эти дни вся Россия на выставке выразила поддержку тюльпанами. В знак поддержки на стенд Белгородской области представители АНО «ДВД «Россия» и коллеги из других регионов принесли корзины тюльпанов. Посетители выставки пишут слова поддержки и пожелания на открытках в форме сердца и опускают в специальные тубы на стенде региона. В течение всего дня волонтеры раздают цветы посетителям – их тоже в большом количестве несут на экспозицию Белгородской области.

    «В день Белгородской области мы предлагаем участникам выставки выразить восхищение стойкостью духа, мужеством, героизмом белгородцев», – отметила замгендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Ольга Бинда.

    Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 12 апреля.

    Коментарии (4)
    11 января 2024, 17:01
    Между Грузией и Данией начался дипломатический скандал из-за «российского прошлого» Иванишвили

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Датского посла в грузинской столице Тофт Соренсен, назвавшую в СМИ «олигархом, который накопил деньги в России», почетного председателя правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили, вызвали в МИД Грузии для разъяснений. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Посол покинула МИД без комментариев после встречи с заместителем министра Теймуразом Джанджалией, сообщает телекомпания «Имеди».

    Между тем посольство Дании в Грузии пояснило, что цитаты посла были вырваны из контекста, а Копенгаген продолжит твердо поддерживать Тбилиси на пути в ЕС.

    Несмотря на это, генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе назвал слова посла Дании «грязными». «Общественность хорошо знает, как много чего сделал Бидзина Иванишвили для Грузии... Грузия продолжает прогресс, развивается по пути европейской интеграции», – сказал Каладзе.

    Ранее депутат от парламентского большинства Ираклий Заркуа назвал высказывания Соренсен «безответственными и лживыми».

    Коментарии (15)
    11 января 2024, 17:18
    Медведев: Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    Медведев: Россия атаковала военные объекты на Украине оружием с разным наполнением
    @ Eugen Kotenko/Ukrinform/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский оборонно-промышленный комплекс провел успешную и эффективную работу в течение прошлого года, что подтверждает серия недавних ударов по военным целям на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в ходе заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России констатировал, что в прошлом году был выполнен план по поставке особо востребованных образцов вооружения и средств поражения, передает ТАСС.

    Он обратил внимание на то, что в ходе недавних ударов по военным объектам на Украине было использовано оружие с разным наполнением. «Причем использовались, как известно, разные носители с разным наполнением. Разве что кроме ядерного, пока», – сказал он.

    Ранее Медведев напомнил Киеву о праве России на применение ядерного оружия.

    Коментарии (19)
    11 января 2024, 16:52
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    В Братиславе заявили, что Словакия перестала быть колонией США
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха заявил, что его страна не будет по указке США осуждать якобы использование Россией ракет КНДР в ходе спецоперации на Украине.

    По его словам, Вашингтон хочет, чтобы Словакия осудила использование ракет Россией, но при этом не предоставил доказательств, передает Life.

    Вице-спикер также привел в пример ситуацию с Ираком, когда США «лгали всему миру об оружии массового поражения там». Блаха заявил, что США нужно осознать, что Словакия перестала быть колонией США.

    По его словам, в Вашингтоне должны осознать, что Словакия «не подпрыгнет, когда они свиснут». Эти времена давно прошли, подчеркнул вице-спикер.

    Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия использует ракеты от КНДР для ударов по Украине.

    Коментарии (41)
    11 января 2024, 13:25
    Умер актер Юрий Соломин
    Умер актер Юрий Соломин
    @ Photoagency Interpress/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни.

    «Юрий Соломин скончался, только накануне он был выписан из больницы после инсульта», – сообщил источник в окружении актера, передает ТАСС.

    Смерть Соломина также подтвердил ректор Щепкинского училища Борис Любимов.

    «Да, [умер] сегодня. Вчера был жив, но мне позвонили сегодня где-то час назад», – сказал он.

    О дате и времени прощания с артистом пока не сообщается.

    В ноябре Соломин был госпитализирован после того, как потерял создание. В больнице Соломин находился в анестезиологии-реанимации для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. 9 января его выписали из больницы.

    Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите, окончил театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. В его фильмографии такие фильмы, как «И был вечер, и было утро…», «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, «ТАСС уполномочен заявить…», «Сильные духом» и др.

    Среди театральных ролей Соломина Хлестаков в «Ревизоре», Царь Федор в «Царе Федоре Иоанновиче» Алексея Толстого, Федя Протасов в «Живом трупе» Льва Толстого, Карп, Кисельников и Неизвестный в «Лесе» и «Пучине» Александра Островского, Сирано в «Сирано де Бержераке» Эдмона де Ростана и другие.

    С 1980 года Соломин работает и в качестве режиссера. Он поставил «Лес» Островского в Болгарии, в Малом театре – спектакли «Ревизор» Гоголя, «Чайка» Чехова, «Лес» Островского, «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «Власть тьмы» Льва Толстого.

    Кроме того, Соломин с сентября 1990 года по декабрь 1991 года был министром культуры РСФСР, а в 1992 году – министром культуры России.

    Его творчество отмечено многими наградами, в том числе Соломин в 1988 году был удостоен звания народного артиста СССР. Являлся лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001).

    Коментарии (50)
    11 января 2024, 22:54
    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину

    Белый дом: Поставки оружия из США на Украину прекратились

    Белый дом заявил о прекращении поставок оружия на Украину
    @ dvidshub.net

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США прекратили поставки оружия и военной техники Украине в связи с отсутствием бюджета на такие программы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

    Как сказал представитель Белого дома, комментируя вопрос о поставках Вашингтоном вооружений Киеву, США выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого имелось финансирование, передает ТАСС.

    Кирби добавил, что помощь США «со скрипом остановилась», а «необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая».

    Ранее газета The New York Times сообщила, что военные поставки США Украине не были должным образом отслежены со стороны властей, поэтому было потеряно 40 тыс. единиц оружия и техники на сумму 1 млрд долларов.

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    11 января 2024, 21:57
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    Главой МИД Франции стал супруг нового премьера страны Сежурне
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министром иностранных дел Франции стал председатель президентской партии «Возрождение» и супруг нового премьер-министра страны Габриэля Атталя Стефан Сежурне.

    Глава администрации президента Эммануэля Макрона Алекси Колер объявил, что Сежурне стал новым главой МИД страны, передает ТАСС.

    Он является супругом премьера Атталя, передает РИА «Новости».

    Сежурне сменит на этой должности Катрин Колонну. Она была на этом посту с мая 2022 года.

    Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назначил на должность премьера страны открытого гея Габриэля Атталя.

    Коментарии (60)
    11 января 2024, 17:35
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы
    Названо число экс-фигуристов сборной РФ на стартовавшем чемпионате Европы
    @ Andrei Golovanov/Serge Kivrin/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российские фигуристы примут участие в чемпионате Европы, но будут представителями 14 других стран.

    В итоговые протоколы внесены 24 спортсмена, родившиеся в России. Семь одиночников-мужчин, четыре девушки, восемь парников и пять танцоров. Представлять они будут Азербайджан, Армению, Венгрию, Германию, Грузию, Израиль, Испанию, Польшу, Сербию и другие страны, пишет «Фонтанка.ру».

    В Каунасе стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. Ранее сборная России на подобных турнирах забирала от 50 до 90% всех медалей, но в этом, как и прошлом, сезоне российская команда отстранена от участия.

    Международный союз конькобежцев (ISU) 1 марта 2022 года приостановил участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях из-за спецоперации на Украине. Отстранение продлили 11 июня 2023 года.

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    11 января 2024, 16:44
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    Зеленский назвал прекращение огня выгодным для России
    @ Efrem Lukatsky/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прекращение огня на украинской территории неприемлемо для Киева, заявил президент страны Владимир Зеленский.

    Пауза на поле боя – это «не пауза в войне», она не означает прекращения конфликта и не ведет к политическому диалогу с Россией или с кем-то еще, заявил Зеленский, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

    Он пояснил, что приостановка военных действий в первую очередь даст преимущество России. Вместе с тем Зеленский признал, что страны ЕС не успевают пополнять боевые запасы украинской армии.

    До этого Зеленский заявлял, что вопрос мирных переговоров с Россией не актуален, Киев работает над собственной «формулой мира».

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    11 января 2024, 21:05
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    США потребовали от Ирана освободить задержанный танкер
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранские власти должны незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе нефтяной танкер St Nikolas и его команду, заявил замруководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател в ходе брифинга.

    Пател обвинил Иран в незаконном захвате судна и заявил, что подобные действия «направлены на подрыв международной торговли», передает ТАСС.

    Ранее иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

    Коментарии (37)
    11 января 2024, 19:04
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    CNN: Запад начал поставлять Киеву Stinger времен афганской войны
    @ AP/TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина сейчас получает от Запада переносные зенитные ракетные комплексы Stinger времен афганского конфликта 1979–1989 годов, сообщили в CNN.

    Телеканал со ссылкой на служащих ВСУ сообщил, что Киев получал от Запада нераспакованные ящики со Stinger, производство которых датировано периодом участия советских войск в войне в Афганистане, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что в НАТО пообещали Украине «обширную военную и экономическую помощь на миллиарды евро на 2024 год».

    Коментарии (27)
    11 января 2024, 20:40
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    Экс-депутат Рады Деркач: Взяткой за закрытие дела Burisma Киев профинансировал теракты в РФ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач выступил с утверждением, что взятка в размере 6 млн долларов за закрытие дела о коррупции вокруг компании Burisma, в которой работал сын президента США Джо Байдена Хантер, пошла на финансирование терактов ВСУ.

    «Самая крупная взятка в Европе – 2020 год, 6 млн долларов в пакетах за закрытие дела о Burisma. 21 апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 млн долларов по согласию с представителями Burisma воинской части Главного управления разведки (ГУР) Украины. Это секретное решение», – сказал Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Вскоре после этого произошли взрывы на «Северных потоках», покушения на журналистку Дарью Дугину, писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского, отметил Деркач.

    В настоящее время рассматривается вопрос о ликвидации бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который ранее пытался расследовать дело Burisma, полагает экс-депутат Рады.

    «Как мне сказали сотрудники Службы безопасности Украины, которые не хотят участвовать в этом, сейчас рассматривается вопрос о ликвидации Шокина на территории Украины. На мой взгляд, задача Конгресса сегодня – обеспечить безопасность Шокина и вывезти его с территории Украины», – сказал он.

    В 2020 году Деркач опубликовал записи, на которых якобы Джо Байден требует у тогдашнего президента Украины Виктора Порошенко уволить генпрокурора страны Виктора Шокина, открывшего уголовное дело на фирму Burisma, где работал сын Байдена Хантер.

    Коментарии (5)
    11 января 2024, 16:20
    Иран задержал американский танкер в Оманском заливе

    Tasnim: ВМС Ирана задержали американский танкер в Оманском заливе

    Иран задержал американский танкер в Оманском заливе
    @ Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иранское государственное агентство Tasnim сообщило о задержании военно-морскими силами Ирана американского нефтяного танкера в водах Оманского залива.

    Судно было задержано «по решению суда», пишет Tasnim, передает РИА «Новости». Каких-либо подробностей не приводится.

    Ранее хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотников, баллистических и противокорабельных ракет американский корабль.

    Коментарии (24)
    11 января 2024, 14:19
    «АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда автомобилей
    «АвтоВАЗ» анонсировал запуск нового бренда автомобилей
    @ Thomas Kurbel/DPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» сообщила о планах представить новый бренд в этом году.

    Под новым брендом планируется выпускать лицензионные автомобили C/D сегментов, следует из представленной на итоговой пресс-конференции презентации «АвтоВАЗа», передает ТАСС.

    Президент компании Максим Соколов также сообщил, что количество автомобилей, поставленных «АвтоВАЗом» по госзаказу, в этом году может превысить 100 тыс. штук.

    Говоря о ценах на автомобили Lada, Соколов заявил, что в ближайшее время их рост не ожидается, однако стоимость машин может измениться в зависимости от инфляции.

    «На данный момент, если опять же не будет никаких макроэкономических, непредсказуемых «черных лебедей», мы не планируем повышать цены на автомобильный ряд более чем на инфляцию. То есть фактически это сохранение существующих цен», – сказал он.

    В декабре «АвтоВАЗ» запустил производство опытной партии электромобилей e-Largus.

    Коментарии (15)
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