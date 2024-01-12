Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Папуа-Новую Гвинею
Посольство России рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Папуа-Новой Гвинеи
Гражданам России следует воздержаться от посещения Папуа-Новой Гвинеи на фоне дестабилизации внутриполитической обстановки в этой стране, сообщили в посольстве России в Индонезии, по совместительству представляющем страну в Папуа-Новой Гвинее.
По сообщению дипмиссии, 10 января в государстве Папуа-Новая Гвинея вспыхнули антиправительственные беспорядки, в связи с чем россиянам рекомендовано воздержаться от посещения страны до урегулирования ситуации, передает ТАСС.
Там добавили, что российские граждане за помощью в посольство до настоящего времени не обращались.