Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.5 комментариев
Москвичам пообещали гололедицу и до 13 градусов мороза в пятницу
Гидрометцентр: Облачная погода, гололедица и до 13 градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу
Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 13 градусов ожидаются в Москве в пятницу, сообщили в Гидрометцентре России.
По сообщению ведомства, днем в Москве будет до 13 градусов мороза. В ночь на субботу похолодает до минус 24, ожидается гололедица, передает ТАСС.
В Подмосковье температура будет до минус 16 градусов. В ночь на субботу температура опустится до минус 27 градусов.
Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.
Ранее синоптики предупредили об аномальном холоде в ряде регионов России.