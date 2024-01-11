СМИ: Бундесвер столкнулся с нехваткой солдат

Suddeutsche Zeitung: Молодых немцев перестала интересовать служба в армии

Tекст: Алексей Дегтярев

Кадровый состав Бундесвера в последние несколько лет «резко сократился», говорится в оценках Гюлер и Фирегге, приведенных газетой Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.

Сейчас в немецкой армии служат около 180 тыс. человек, это серьезное отставание от целевого показателя в 203 тыс. военнослужащих к 2030 году.

Многие молодые немцы из-за отсутствия обязательной военной службы не имеют «никаких точек соприкосновения» с вооруженными силами страны, потому не считают интересной карьеру в Бундесвере.

Депутаты призвали власти увеличить привлекательность службы в армии как работодателя в городских центрах, на биржах труда и в учебных заведениях.