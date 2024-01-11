Эквадор и другие государства Латинской Америки – это иллюстрация того, что значит «счастье» оказаться ближайшим соседом такой державы, как США.2 комментария
СМИ: Бундесвер столкнулся с нехваткой солдат
Suddeutsche Zeitung: Молодых немцев перестала интересовать служба в армии
Немецкой армии не хватает кадров, поскольку у вооруженных сил страны нет «точек соприкосновения» с молодежью, говорится в докладе двух членов оборонного комитета Бундестага Зерап Гюлер и Керстин Фирегге из ХДС.
Кадровый состав Бундесвера в последние несколько лет «резко сократился», говорится в оценках Гюлер и Фирегге, приведенных газетой Suddeutsche Zeitung, передает ТАСС.
Сейчас в немецкой армии служат около 180 тыс. человек, это серьезное отставание от целевого показателя в 203 тыс. военнослужащих к 2030 году.
Многие молодые немцы из-за отсутствия обязательной военной службы не имеют «никаких точек соприкосновения» с вооруженными силами страны, потому не считают интересной карьеру в Бундесвере.
Депутаты призвали власти увеличить привлекательность службы в армии как работодателя в городских центрах, на биржах труда и в учебных заведениях.